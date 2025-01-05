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سياسةألمانيا

الحملة الانتخابية: شولتس يرفض تكهنات عزمه لقاء بوتين بموسكو

٥ يناير ٢٠٢٥

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس بشدة مزاعم نائب من الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض تحدث عن نية المستشار الحالي السفر إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وهي "مزاعم" نفاها الكرملين أيضاً.

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المستشار الألماني أولاف شولتس - صورة بتاريخ 25 نوفمبر
آخر لقاء شخصي بين شولتس وبوتين كان في 15 شباط/ فبراير 2022 قبل أيام من الغزو الروسي لأوكرانياصورة من: Matthias Gränzdörfer/pictureteam/IMAGO

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس بشدة التكهنات التي أثارها السياسي المنتمي إلى  الحزب المسيحي الديمقراطي  رودريش كيزيفتر بشأن احتمال قيام المستشار بزيارة إلى العاصمة الروسية  موسكو  خلال الحملة الانتخابية الحالية.

وقال شولتس في برلين :"هذا ادعاء كاذب، ولا ينبغي فعل مثل هذه الأمور. إنه تصرف غير أخلاقي تماماً ولا يوجد أي دليل يدعمه"، وأضاف السياسي المنتمي إلى  الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لهذا السبب أعتقد أنه من حق الأشخاص المخلصين أن يشعروا بالغضب عندما يتم العمل باستخدام ادعاءات كاذبة".

ومن جهته، نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، المزاعم القائلة بأن الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين يقوم بالتحضير لاجتماعات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، رداً على سؤال عما إذا كان يجري الإعداد بالفعل لمثل هذه الاتصالات، "في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه الخطط"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكان رودريش كيزيفتر، النائب في البرلمان الألماني، كتب على منصة إكس أمس السبت: "علينا أن نتوقع مفاجأة في الحملة الانتخابية"، وقال إن هناك أدلة متزايدة تفيد بأن "المستشار شولتس قد يسافر إلى موسكو ويلتقي بوتين قبل 23 شباط/ فبراير".

المستشار الألماني شولتس يخسر الثقة في البرلمان

وبدوره، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد كيزيفتر، وقال في تصريحات لشبكة التحرير "دويتشلاند" إن "ما يقوم به النائب كيزيفتر، يعتبر تشهيراً صارخاً"، وأضاف: "ليس هناك أي تفكير للقيام بمثل هذه الرحلة، كما أنها لن تكون منطقية على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الحكومة الفيدرالية تستعد لاتخاذ خطوات قانونية لمواجهة ذلك.

يذكر أن شولتس كان قد تحدث مع بوتين هاتفياً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، مما أثار استياء في أوكرانيا ولدى شركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شرق أوروبا. وكانت آخر زيارة قام بها شولتس إلى موسكو قبل أيام قليلة من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان رولف موتسينيش رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي قال إن ما قاله كيزيفتر "محض اختلاق".

وفي ذات السياق، وصف ماتياس ميرش الأمين العام للحزب الاشتراكي هذا الادعاء بأنه "مشين ووضيع". وطالب موتسينيش وميرتس السياسي المسيحي بسحب تصريحه من منصة إكس والاعتذار لشولتس.

خ.س/ع.غ (د ب أ)

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