الحماية ضد الأعطال: هندسة الإنترنت

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البنية التحتية للإنترنت قوية نسبيًا. فهو يتكون من العديد من الشبكات الأصغر والأنظمة المستقلة. فإذا فشل أي منها، يتم ببساطة إعادة توجيه حركة مرور البيانات.
في بداية الأسبوع الماضي، طردت ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين رداً على سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي زعمت تيرانا أن طهران هي التي دبرتها، وهو ما تنفيه طهران.
تزايدت في البلدان النامية وذات الدخل المتوسط في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية هجمات قراصنة الإنترنت الذين يستهدف المؤسسات الحكومية والمصارف والشركات من خلال برامج الفدية، فما سبب ذلك؟
تم الكشف عن هجوم نفذه قراصنة إلكترونيون باستخدام برامج فدية استهدف منشآت لتخزين النفط في عدد من المرافئ الأوروبية، وتحديداً في ألمانيا وبلجيكا وهولندا. بعض البرمجيات الضارة عطلت القدرة على التعامل مع سفن الشحن.
رفضت إيران اتهامات ألبانيا لها بشن هجمات إلكترونية عليها، وهو الاتهام الذي أعلنته ألبانيا كسبب لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. واشنطن دخلت على خط الأزمة وكشفت عن "تدابير إضافية لمحاسبة إيران".
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