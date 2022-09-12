 الحماية ضد الأعطال: هندسة الإنترنت | كليك | DW | 26.09.2022

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كليك

الحماية ضد الأعطال: هندسة الإنترنت

البنية التحتية للإنترنت قوية نسبيًا. فهو يتكون من العديد من الشبكات الأصغر والأنظمة المستقلة. فإذا فشل أي منها، يتم ببساطة إعادة توجيه حركة مرور البيانات.

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