الحماية ضد الأعطال: هندسة الإنترنت

لماذا تستهدف إيران ألبانيا بهجمات سيبرانية؟

في بداية الأسبوع الماضي، طردت ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين رداً على سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي زعمت تيرانا أن طهران هي التي دبرتها، وهو ما تنفيه طهران.