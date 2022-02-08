 الحمامات الأثرية في إدلب تراث شعبي ومتنفس للناس | DW الأخبار | DW | 15.02.2022

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الحمامات الأثرية في إدلب تراث شعبي ومتنفس للناس

بعد تعرض كثير منها للدمار جراء الحرب عادت الحمامات الأثرية في إدلب إلى العمل ولو بشكل جزئي وتقدم للناس متنفساً بعيداً عن ظروف الحياة الصعبة.

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