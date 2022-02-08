الحمامات الأثرية في إدلب تراث شعبي ومتنفس للناس

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بعد تعرض كثير منها للدمار جراء الحرب عادت الحمامات الأثرية في إدلب إلى العمل ولو بشكل جزئي وتقدم للناس متنفساً بعيداً عن ظروف الحياة الصعبة.
وجد أبو إبراهيم القرشي، زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، ملجأ له في إدلب بسوريا، ثم قُتل في عملية عسكرية أمريكية. والسؤال الآن هو: من يمكن أن يصبح خليفة له على رأس التنظيم؟ وما مدى قوة ذلك التنظيم الإرهابي؟
في عملية "تبدو الأكبر" منذ غارة البغدادي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت مهمة ناجحة لمكافحة الإرهاب بشمال غرب سوريا، بينما يتحدث سكان محليون عن انتشال جثث عديدة لمدنيين بينهم أطفال ونساء وسماع دوي إطلاق نار كثيف.
بعدما أعلن البنتاغون أن قوات عمليات خاصة نفذت بنجاح مهمة لمكافحة الإرهاب في إدلب شمال غرب سوريا، قال الرئيس بايدن إنه تم إزاحة القرشي من المعركة. وقالت مصادر سورية إن 13 مدنيا على الأقل سقطوا خلال العملية.
أكد الرئيس الأمريكي أن قرار إرسال وحدة قوات خاصة أمريكية للقبض على زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" كان سببه وجود مدنيين معه في المنزل، وأنه المسؤول عن مقتلهم بسبب تفجير نفسه "كعمل جبان يائس أخير".
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