الحمامات الأثرية في إدلب تراث شعبي ومتنفس للناس

تنظيم "داعش".. ماذا سيحدث بعد مقتل زعيمه أبو إبراهيم القرشي؟

وجد أبو إبراهيم القرشي، زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، ملجأ له في إدلب بسوريا، ثم قُتل في عملية عسكرية أمريكية. والسؤال الآن هو: من يمكن أن يصبح خليفة له على رأس التنظيم؟ وما مدى قوة ذلك التنظيم الإرهابي؟