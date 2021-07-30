الحمار كمساعد في العلاج

ضعف الانتصاب مرض يمكن تجنبه ومعالجته.. كيف؟

يعاني مرضى السكري والقلب والاكتئاب من ضعف الانتصاب أيضا، ويترتب على ذلك الكثير من القلق. بيد أن الأمر يمكن علاجه، والبداية تكون في زيارة الطبيب والتغلب على الحرج في التحدث معه عن الأمر بوضوح وبالتفصيل.