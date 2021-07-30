 الحمار كمساعد في العلاج | المستقبل الآن | DW | 31.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

الحمار كمساعد في العلاج

غالبا ما تُستخدم الحيوانات هذه الأيام كعامل مساعد في العلاج. لكن هذا لا يؤدي الى نتائج مرجوة إلا إذا تم تدريب الحيوانات والمعالجين بشكل جيد.

مشاهدة الفيديو 06:31

المزيد من المركز الإعلامي

bunte Säcke im Bazar von Tripolis / colorful grain sacks in the bazar of Tripoli

بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها! 30.07.2021

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

معاناة مضاعفة لمرضى الاكتئاب في زمن الجائحة ومواضيع أخرى 29.07.2021

طواقم المستشفيات الألمانية تعمل بأقصى طاقتها 04.05.2021

HIV virus particles in the blood illustration Illustration of HIV virus particles in the blood PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY PIXOLOGICSTUDIO/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F019/4091

عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد 30.03.2020

المزيد المستقبل الآن

Für den 16. April 2009 ist der Start der europäischen Astronomie-Doppelmission Herschel/Planck mit einer Ariane 5 in Kourou (Französisch Guyana) geplant, die letzte Cornerstone-Mission des Horizont 2000-Programms, das die Europäische Weltraumorganisation ESA im Jahr 1984 veröffentlicht hat. Herschel wird das erste Weltraumobservatorium sein, das den kompletten Wellenlängenbereich des Fernen Infrarot (FIR) bis zum Sub-Millimeter-Bereich (60 - 670 Mikrometer) abdeckt. Nach dem Start wird das Observatorium 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt in einem Orbit um den zweiten Lagrange-Punkt (L2, ein Punkt etwa 1,5 Millionen Kilometer außerhalb der Erdumlaufbahn, an dem sich die Gravitationskräfte von Erde und Sonne aufheben) des Erde-Sonne Systems platziert. Dieser Ort ist besonders geeignet, da dort die Störungen durch die Infrarot-Strahlung der Sonne und der Erde minimal sind.

ماء في الفضاء؟ 07.11.2021

Screenshot Projekt Zukunft | Weltall im Wandel Schon immer haben Forscher ihren Blick in die Sterne gerichtet. Die Frage, was sie da oben am Himmel hält und wie das Universum beschaffen ist, wurde im Laufe der Jahrtausende recht unterschiedlich beantwortet

أسرار الفضاء الخارجي 07.11.2021

Zellkulturen zu züchten, ist schon auf der Erde schwer. Das Ganze im Weltraum? Quasi Kamikaze. Doch genau das haben zwei Forscher vor. Sie wollen damit das Leben in der Schwerelosigkeit erkunden – und möglicherweise das Leben auf der Erde schon heute verbessern.

تجارب أرضية على خلايا قبل استنباتها في الفضاء 07.11.2021

Am 31. Oktober 2021 fliegt der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer zum ersten Mal zur Internationalen Raumstation ISS. 6 Monate wird er dort leben, 400 Kilometer über der Erde schwebend. Wir haben ihn auf ein letztes digitales Gespräch vor der Schwerelosigkeit getroffen.

مقابلة مع ماتياس ماورر 07.11.2021

اقرأ أيضا

[28857954] Thai Customs seized tiger skins and bones epa03049714 A Freeland Foundation handout photo shows confiscated smuggling tiger skin on display during a news conference in Bangkok, Thailand, 05 January 2012. A brazen attempt to smuggle four complete tiger skins and bones via common post was foiled by Thai customs in the southern city of Hat Yai. The skins and bones estimated worth 2 million baht (60,000 US dollars or 49,000 euro) on the black market. Poaching and trafficking of tiger meat, bones and skin has been a key cause of a precipitous decline in wild tiger populations in Asia. Numbers are estimated to have fallen to only 3,200 tigers worldwide, from approximately 100,000 a century ago. EPA/FREELAND FOUNDATION HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

طب صيني صديق للبيئة.. هل ينقذ الحيوانات المهددة بالانقراض؟ 09.10.2021

أصبحت العديد من أنواع الحيوانات معرضة للانقراض، بسبب الصيد الجائر وزيادة الطلب عليها في السوق السوداء من اجل علاجات الطب الصيني التقليدي. لكن هناك محاولات جادة لجعل الطب الصيني صديق للبيئة.

Mann blickt in Unterhose, Angst, kulturelle Phobien, Koro, shorts, underpants, Suo yang (Mandarin) oder Shuk yang/ S(h)ook yong (Kantonesisch, „schrumpfender Penis“), Syndrom der genitalen Retraktion (SGR), genital retraction syndrome Copyright: Colourbox/Tuomas Lehtinen

"آكل اللحوم".. مرض تناسلي يثير الذعر في بريطانيا 29.10.2021

داء الدونوفان هو مرض تناسلي يدمر تدريجيا أنسجة الأعضاء التناسلية إذا ترك دون علاج. حالات الإصابة به تتزايد في المملكة المتحدة، ما جعل الأطباء يدقون ناقوس الخطر. فما هي أعراض المرض وكيف يمكن علاجه والوقاية منه؟

ILLUSTRATION - Ein männliches Geschlechtsteil ist am Freitag (13.07.2012) an der Skulptur Menschenpaar in Hannover zu sehen. Das Urteil des Kölner Landgerichts, das religiöse Beschneidungen als Körperverletzung einstuft, sorgt weiter für Aufregung. Jetzt muss wohl eine höhere Instanz entscheiden und für Rechtssicherheit sorgen. Foto: Julian Stratenschulte dpa/lni ++

ضعف الانتصاب مرض يمكن تجنبه ومعالجته.. كيف؟ 02.11.2021

يعاني مرضى السكري والقلب والاكتئاب من ضعف الانتصاب أيضا، ويترتب على ذلك الكثير من القلق. بيد أن الأمر يمكن علاجه، والبداية تكون في زيارة الطبيب والتغلب على الحرج في التحدث معه عن الأمر بوضوح وبالتفصيل.

Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland - Corona Testzentrum Grugahalle für gratis Bürgertest geöffnet, Covid Schnelltest, ein Arzt testet eine junge Frau mittels Rachenabstrich auf das Coronavirus, ab dem 08. März können sich Bundesbürger 1x wöchentlich kostenlos auf Corona im Schnelltestzentrum testen lassen.

ارتفاع واضح في حالات الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا 28.10.2021

سجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، ارتفاعا واضحا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ أكثر من 28 ألف حالة، مما ينذر بموجة جديدة قد تكون أكثر حدة تزامنا مع فصل الشتاء.