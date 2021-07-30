الحمار كمساعد في العلاج

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غالبا ما تُستخدم الحيوانات هذه الأيام كعامل مساعد في العلاج.
لكن هذا لا يؤدي الى نتائج مرجوة إلا إذا تم تدريب الحيوانات والمعالجين بشكل جيد.
أصبحت العديد من أنواع الحيوانات معرضة للانقراض، بسبب الصيد الجائر وزيادة الطلب عليها في السوق السوداء من اجل علاجات الطب الصيني التقليدي. لكن هناك محاولات جادة لجعل الطب الصيني صديق للبيئة.
داء الدونوفان هو مرض تناسلي يدمر تدريجيا أنسجة الأعضاء التناسلية إذا ترك دون علاج. حالات الإصابة به تتزايد في المملكة المتحدة، ما جعل الأطباء يدقون ناقوس الخطر. فما هي أعراض المرض وكيف يمكن علاجه والوقاية منه؟
يعاني مرضى السكري والقلب والاكتئاب من ضعف الانتصاب أيضا، ويترتب على ذلك الكثير من القلق. بيد أن الأمر يمكن علاجه، والبداية تكون في زيارة الطبيب والتغلب على الحرج في التحدث معه عن الأمر بوضوح وبالتفصيل.
سجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، ارتفاعا واضحا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ أكثر من 28 ألف حالة، مما ينذر بموجة جديدة قد تكون أكثر حدة تزامنا مع فصل الشتاء.
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