الحلف الأطلسي: مبادرة "حالة التأهب والاستعداد" تدخل حيز التنفيذ

أعلنالأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" أنه يتم تعبئة آلاف الجنود من ألمانيا ومن دول أخرى بالحلف في حالة التأهب والاستعداد على مستوى عال اعتبارا من العام الجديد لأجل الحلف. وقال ينس ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هؤلاء الجنود سيكونون جزءا مما يسمى بمبادرة الاستعداد، التي تنص على تدريب وتسليح 30 وحدة من الجيش والسلاح الجوي والبحرية بحيث تكون جاهزة في حالة حدوث أي أزمة في غضون 30 يوما كحد أقصى.
وأضاف ستولتنبرغ أن الأمر يتعلق بشكل مباشر بنحو 25 ألف جندي و300 طائرة و30 سفينة بحرية. والمبادرة قريبة من قوة تدخل سريع جاهزة للانتشار والقتال في اي لحظة.
يذكر أنه تم إقرار مبادرة الاستعداد في عام 2018 في إطار توسيع نطاق قدرات الردع والدفاع التي تتمتع بها 29 دولة عضو بحلف "الناتو". ولكن الأهداف التي حددها الحلف لنفسه تعد في حد ذاتها تحديات كبيرة بالنسبة لكثير من الحلفاء.
وذكرت دوائر عسكرية أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت إلى أن يحقق جميع المشاركين الأهداف الجديدة للجهوزية العسكرية.
وبحسب بيانات من دوائر بالحلف، فإن ألمانيا سجلت أنها جاهزة بالمشاركة بنحو سبعة آلاف جندي مع 50 طائرة وثلاث سفن.
وبذلك تنتمي جمهورية ألمانيا الاتحادية لأهم الداعمين لمبادرة الاستعداد، إلى جانب فرنسا وبريطانيا.
ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)
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تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية
البداية كانت قبل 20 عاما
قررت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 المشاركة بجنود ألمان ضمن عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوغوسلافيا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها جنود ألمان في عملية عسكرية دولية منذ الحرب العالمية الثانية.
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تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية
جدل سياسي حول المهمة
ساعدت القوات الألمانية على مراقبة حظر التسلح في نطاق البحر الأدرياتيكي وفرض حظر الطيران فوق البوسنة. أثارت المشاركة الألمانية في مهام خارج منطقة الناتو الكثير من الجدل السياسي إذ وصفتها الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر بأنها مخالفة للدستور ولمبادئ القانون الأساسي الألماني.
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تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية
ضوء أخضر من المحكمة الدستورية
سمحت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 12 تموز/يوليو 1994 ، بمشاركة ألمانيا بقوات مسلحة في مهام حلف الناتو والأمم المتحدة بوصفها عضو في المؤسستين لكن المحكمة شددت في الوقت نفسه على ضرورة تصويت البرلمان على المهمة.
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تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية
كوسوفو..عملية عسكرية دون تفويض من مجلس الأمن
قامت القوات الألمانية في ربيع عام 1999 بأكبر عملية قتالية في تاريخها ضمن مهمة الناتو في كوسوفو والمعروفة بعملية " Allied Force" إذ شاركت طائرات الاستطلاع الألمانية في عمليات جوية ضد مواقع دفاع صربية. أثارت هذه المهمة جدلا من ناحية مطابقتها للقانون الدولي خاصة مع عدم صدور تفويض واضح من مجلس الأمن بشأنها.
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تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية
مأزق لحزب الخضر
تسببت المشاركة في عملية كوسوفو في جدل سياسي داخل ألمانيا وتعرضت الحكومة الائتلافية المكونة آنذاك من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر ، لانتقادات شديدة وتم وصفها بالحكومة الداعية للحرب.وزادت حدة النقد ضد حزب الخضر تحديدا ووصلت لضرب وزير الخارجية آنذاك يوشكا فيشر ، بكيس يحتوي على ألوان أثناء مؤتمر عام الحزب ، الأمر الذي تسبب في إصابة فيشر بمشكلة في غشاء طبلة الأذن..
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تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية
"الحرب ضد الإرهاب"
دعا حلف الناتو-للمرة الأولى في تاريخه- إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة واشنطن والتي تنص على مبدأ التضامن وذلك عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 . وأكدت الحكومة الألمانية وقتها دعمها لما عرف بـ "الحرب ضد الإرهاب" وشاركت بجنود ضمن عملية "الحرية الدائمة" في أفغانستان والقرن الأفريقي.
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تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية
شرودر يطلب الاقتراع على الثقة في حكومته
تسببت مسألة المشاركة الألمانية في عملية "مكافحة الإرهاب" في خلاف داخل الحكومة الألمانية الائتلافية آنذاك الأمر الذي دفع المستشار الألماني وقتهما غيرهارد شرودر للدعوة إلى إجراء اقتراع ثقة على حكومته وربط المشاركة الألمانية في عملية أفغانستان بنتيجة الاقتراع الذي فاز فيه بأغلبية محدودة.
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تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية
أفغانستان
تشارك ألمانيا بقوات في مهمة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) منذ عام 2002 في أفغانستان.يقدر عدد الجنود الألمان في أفغانستان حاليا بحوالي 4628 جنديا. وقتل 52 جنديا ألمانيا في أفغانستان خلال عمر المهمة البالغ أكثر من 11 عاما. ومن المقرر سحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان بحلول نهاية عام 2014.
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تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية
قصف بأمر ألماني
تسبب قصف صهريجي وقود في مدينة قندز في الرابع من أيلول/سبتمبر 2009 في مقتل أكثر من مائة شخص بينهم أطفال. استهدف القصف صهريجي وقود قالت قوات الناتو إن طالبان خطفتهما وجاء أمر القصف من قائد القوات الألمانية في أفغانستان جيورج كلاين.
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تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية
بطاريات دفاع صاروخي في تركيا
قامت ألمانيا بنصب بطاريات أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" في جنوب شرق تركيا نهاية العام الماضي كإجراء وقائي تحسبا لهجمات صاروخية من سوريا. ويتمركز حاليا 298 جنديا ألمانيا في مدينة مرعش التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شمالي الحدود مع سوريا.
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تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية
إحياء ذكرى جنود قتلوا في مهام خارجية
بلغ عدد الجنود الألمان الذين قتلوا في مهام خارجية منذ عام 1992 حوالي 100 جندي. ويحيي النصب التذكاري للجيش الألماني في العاصمة برلين والذي تم افتتاحه في الـ 27 من تشرين ثان/نوفمبر 2008 ، ذكرى جنود الجيش الألماني الذين قتلوا في مهام خارجية.
الكاتب: سفن بوله/ ابتسام فوزي