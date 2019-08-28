الحكومة اليمنية تعلن دخول قواتها عدن الخاضعة لسيطرة الانفصاليين

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم (الأربعاء 28 أغسطس / آب 2019) دخول قواتها إلى مدينة عدن التي سيطر عليها الانفصاليون الجنوبيون منذ 10 آب / أغسطس. وكتب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر "طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تصل في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها".

كما أكد الوزير أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على مطار عدن من الانفصاليين الجنوبيين. وقال الإرياني في تغريدة "دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار".

وقبل ذلك استعادت القوات الموالية السيطرة على محافظة أبين في جنوب اليمن، بعد نحو أسبوع من سيطرة الانفصاليين عليها، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية. ويذكر أنه في العشرين من الشهر الجاري سيطر الانفصاليون الجنوبيون على مقرين لقوات الأمن في أبين وهما معسكر لقوات الأمن الخاصة في زنجبار، عاصمة المحافظة، وآخر للشرطة العسكرية في الكود الواقعة بين المحافظة وعدن. وقالت مصادر أمنية أن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي حققت تقدما إثر وصول تعزيزات عسكرية.

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في سياق متصل، كتب معمر الإرياني موضحا "ابطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستعيدون مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ويكملون سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة". وبحسب المصادر، انسحبت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الطريق الذي يربط محافظة أبين مع محافظة عدن.

ح.ز / و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)