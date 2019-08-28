 الحكومة اليمنية تعلن دخول قواتها عدن الخاضعة لسيطرة الانفصاليين | أخبار | DW | 28.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الحكومة اليمنية تعلن دخول قواتها عدن الخاضعة لسيطرة الانفصاليين

تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية لـ"الحكومة الشرعية" من دخول عدن بعد أن أحكمت سيطرتها على زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي اليمن. السيطرة جاءت عقب معارك عنيفة بين قوات الحكومة وقوات الحزام الأمني الجنوبي المدعوم إماراتيا.

Jemen Aden Southern Popular Resistance Anti Huthi Kämpfer (Reuters)

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم (الأربعاء 28 أغسطس / آب 2019) دخول قواتها إلى مدينة عدن التي سيطر عليها الانفصاليون الجنوبيون منذ 10 آب / أغسطس. وكتب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر "طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تصل في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها".

كما أكد الوزير أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على مطار عدن من الانفصاليين الجنوبيين. وقال الإرياني في تغريدة "دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار".

وقبل ذلك استعادت القوات الموالية السيطرة على محافظة أبين في جنوب اليمن، بعد نحو أسبوع من سيطرة الانفصاليين عليها، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية. ويذكر أنه في العشرين من الشهر الجاري سيطر الانفصاليون الجنوبيون على مقرين لقوات الأمن في أبين وهما معسكر لقوات الأمن الخاصة في زنجبار، عاصمة المحافظة، وآخر للشرطة العسكرية في الكود الواقعة بين المحافظة وعدن. وقالت مصادر أمنية أن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي حققت تقدما إثر وصول تعزيزات عسكرية.

مشاهدة الفيديو 01:43

اليمن: حرب الحلفاء .. محطة على طريق الانفصال؟

 في سياق متصل، كتب معمر الإرياني موضحا "ابطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستعيدون مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ويكملون سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة".  وبحسب المصادر، انسحبت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الطريق الذي يربط محافظة أبين مع محافظة عدن.

 

ح.ز / و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)

 

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


 

مختارات

أحداث عدن.. الإمارات تنفي تهمة دعم الانفصاليين بجنوب اليمن

بعد أن انتقلت الخلافات بين حلفاء الأمس في اليمن إلى العلن، وجهت الحكومة الشرعية اتهامات لدولة الإمارات بدعم حراك الانفصاليين الجنوبيين ورفضت المشاركة في حوار بهذا الشأن في السعودية، فيما تنفي الإمارات هذه التهم. (21.08.2019)  

قمة السبع .. ما سر تجاهل قضايا المنطقة العربية؟

ناقشت قمة مجموعة السبع طيفا من القضايا كحرائق غابات الأمازون وأزمة التجارة العالمية.. في المقابل لم تطرح قضايا عربية ساخنة كالملف السوري أو الليبي أو اليمني.. فما سبب هذا التجاهل خصوصا أن الملف الإيراني كان حاضرا بقوة؟ (27.08.2019)  

تشكيل لجنة سعودية ـ إماراتية لتثبت وقف إطلاق النار باليمن

أكد تحالف "دعم الشرعية في اليمن" على لسان العقيد الركن تركي المالكي بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة سعودية - إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة أبين في جنوب اليمن، داعيا كل الأطراف إلى مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار. (26.08.2019)  

النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

خلال رحلة فرارهم من الحرب وأشكال العنف الدائر في مناطقهم، يواجه النازحون اليمنيون ظروفا قاسية تفتقد لأدنى مقومات العيش. ويعد الأطفال، الفئة الأكثر تضرراً بسبب سوء التغذية وتفشي الأوبئة، فضلاً عن كافة أشكال الاستغلال. (28.02.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

اليمن: حرب الحلفاء .. محطة على طريق الانفصال؟  

مواضيع ذات صلة

Jemen Separatisten aus dem Südjemen erobern Präsidentenpalast in Aden

القوات الحكومية اليمنية تسيطر على أبين بعد معارك مع الانفصاليين 28.08.2019

تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية لـ"الحكومة الشرعية" من إحكام سيطرتها على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي اليمن. ويأتي ذلك عقب معارك عنيفة بين قوات الحكومة وقوات الحزام الأمني الجنوبي المدعوم إماراتيا.

اليمن: حرب الحلفاء .. محطة على طريق الانفصال؟ 23.08.2019

قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تزحف نحو شبوة وحكومة عبد ربه منصور هادي ترفض التفاوض معها قبل استعادة عدن، إلى أين تسير الأمور في اليمن؟

Jemen Separatisten aus dem Südjemen erobern Präsidentenpalast in Aden

أحداث عدن.. الإمارات تنفي تهمة دعم الانفصاليين بجنوب اليمن 21.08.2019

بعد أن انتقلت الخلافات بين حلفاء الأمس في اليمن إلى العلن، وجهت الحكومة الشرعية اتهامات لدولة الإمارات بدعم حراك الانفصاليين الجنوبيين ورفضت المشاركة في حوار بهذا الشأن في السعودية، فيما تنفي الإمارات هذه التهم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  