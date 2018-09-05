الحكومة الفلسطينية تعتبر إغلاق واشنطن بعثة منظمة التحرير"إعلان حرب"

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان اليوم (الاثنين العاشر من سبتمبر/ أيلول 2018) إنه "تم إعلامنا رسميا بأن الإدارة الأميركية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقابا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية"، معتبرا أنها "صفعة جديدة من إدارة الرئيس (دونالد) ترامب ضد السلام والعدالة". وأضاف "ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأمريكية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضا وتهدد هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية".

وأعلن ترامب الخميس أنه لن يمنح الفلسطينيين "أي مساعدات حتى عودتهم إلى مفاوضات السلام". ودان عريقات قرار الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب البعثة، واصفا الخطوة "بالهجمة التصعيدية المدروسة التي ستكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه".

وقال "بإمكان الإدارة الأميركية اتخاذ قرارات منفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها اغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية".

وفي أول رد فعل لها على القرار المزمع، اعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الاثنين قرار الولايات المتحدة الأميركية بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن "إعلان حرب على جهود إرساء أسس السلام في المنطقة".

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي إن القرار الأميركي "ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار بتنفيذ سياساته الدموية والتهجيرية والاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه". وأعرب المحمود عن الأسف إزاء القرار الأميركي، مشيرا إلى أن اسرائيل

التي يتحدث عنها (بيان الإغلاق الأميركي) ويصفها بالحليف والصديق "تعرف اليوم في كل أنحاء العالم على أنها آخر احتلال في التاريخ".

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وحثت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية، مضيفا "سنتابع هذا المسار تحقيقا للعدالة والانصاف لضحايا شعبنا".

وأعلنت الولايات المتحدة التي كانت باستمرار المساهم الأول في ميزانية الأونروا، الجمعة وقف تمويلها للمنظمة، متهمة إياها بأنها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه". وأثار القرار استياء وغضبا في الشارع الفلسطيني كونه يهدد مشاريع حيوية في التعليم والصحة يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين. وتقدم الاونروا مساعدات لملايين الفلسطينيين منذ إنشائها قبل سبعين عاما.

واوضح عريقات "أن القيادة ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية مواطنينا الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية". وتابع "لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأميركية وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال"، داعيا "المجتمع الدولي الى التحرك فورا للرد على هذه الهجمات الأمريكية ضد شعبنا".

وأحرق متظاهرون فلسطينيون الأسبوع الماضي صورا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات وصهر ترامب غاريد كوشنر أمام مكتب القنصلية الأميركية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

ح.ز/ م. س (أ.ف.ب، د ب أ)