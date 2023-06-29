الحكومة الفرنسية تسعى جاهدة لضبط الاضطرابات التي اندلعت في البلاد

فرنسا- تعزيزات إضافية وتقييد حركة المرور لمواجهة أعمال الشغب

في ظل انتشار مشاهد النهب والسيارات المحترقة والمباني العامة ذات الواجهات المهشمة، تحاول الحكومة الفرنسية احتواء العنف بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب والتخريب، لكنها لم تذهب لحد إعلان حال الطوارئ.