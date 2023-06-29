الحكومة الفرنسية تسعى جاهدة لضبط الاضطرابات التي اندلعت في البلاد

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الحكومة الفرنسية تسعى جاهدة لضبط الاضطرابات التي اندلعت على إثر إطلاق الشرطة النار على مراهق كان يقود سيارة ولم يمتثل لأوامرها.
في ظل انتشار مشاهد النهب والسيارات المحترقة والمباني العامة ذات الواجهات المهشمة، تحاول الحكومة الفرنسية احتواء العنف بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب والتخريب، لكنها لم تذهب لحد إعلان حال الطوارئ.
احتجاجات عنيفة شهدتها فرنسا لليلة الثانية على التوالي بعد مقتل شاب عند نقطة تفتيش مروري. السلطات نشرت تعزيزات أمنية لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات ووزير الداخلية تحدث عن "أعمال عنف لا تحتمل"، فيما عقد ماكرون اجتماع أزمة.
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطر تحد لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء وذلك بعد اضطرابات عنيفة في باريس بسبب قراره المضي قدما دون تصويت برلماني في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التقاعد.
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