 الحكومة الفرنسية تسعى جاهدة لضبط الاضطرابات التي اندلعت في البلاد | DW الأخبار | DW | 30.06.2023

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الحكومة الفرنسية تسعى جاهدة لضبط الاضطرابات التي اندلعت في البلاد

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