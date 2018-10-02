 الحكومة العراقية المرتقبة.. ولادة قيصرية بعد مخاض عسير | سياسة واقتصاد | DW | 04.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

الحكومة العراقية المرتقبة.. ولادة قيصرية بعد مخاض عسير

أقل من شهر بقليل بقي في جعبة رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل حكومته "التوافقية". ما شكل تلك الحكومة ومجالي حركتها ومناورتها؟ وهل ستأتي بما لم تستطعه الأوائل؟

Irak Premierminister Adel Abdul Mahdi (C) (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

بسرعة البرق وبدون تردد وبعد أقل من ساعتين على الإطاحة بمنافسه على رئاسة الجمهورية في جلسة تصويت برلمانية، كلف الرئيس العراقي الجديد برهم صالح نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي تشكيل الحكومة خلال مهلة دستورية لا تتخطى شهراً.

وجرت التقاليد في العراق، بأن تسمي الكتلة الأكبر داخل البرلمان مرشحها، وبالتالي يكلف رئيس الجمهورية هذا المرشح بتشكيل الحكومة. لكن هذه المرة تغيرت العادة مع تسمية رئيس حكومة مستقل، حتى قبل أن تتوضح معالم الائتلاف البرلماني القادر على تشكيل الحكومة.

قُضي الأمر!

ينزع اختيار عادل عبد المهدي (76 عاماً) لرئاسة الوزراء فتيل توتر استمر شهوراً بين الكتلتين الشيعيتين الرئيسيتين في العراق اللتين فازتا بأكبر عدد من المقاعد ولهما أقوى الفصائل المسلحة. ويقود مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إحدى الكتلتين الشيعيتين بينما يقود الأخرى قائد "الحشد الشعبي" المدعوم من إيران هادي العامري ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

يرى مستشار المركز العراقي للدراسات والتنمية الإعلامية، علي فضل الله، في حديث لـ  DW عربية أنه ومن خلال تقارب كتلتي "سائرون" و"الفتح" وتحقيق الأكثرية في مجلس النواب لا تبدو مهمة عبد المهدي في تشكيل الحكومة "صعبة". وفي نفس الاتجاه يذهب المحلل السياسي العراقي، ياسر جاسم، الذي يعتقد أن عادل عبد المهدي سينجح بتشكيل الحكومة باعتباره "مرشح تسوية".

ويطالب الصدر منذ أشهر بحكومة من "التكنوقراط" عابرة للأحزاب. وهو أيضا مطلب آية الله علي السيستاني، أعلى مرجع شيعي، وصاحب التأثير الكبير على الساحة العراقية.

واليوم جدد الصدر مطالبته بتشكيل حكومة وزارية دون ضغوطات حزبية، مشدداً على أنه أوعز بعدم ترشيح أي وزير من جهته:

مستقل سياسياً؟

عادل عبد المهدي تنقل برشاقة بين عدة اتجاهات فكرية وسياسية؛ فوالده كان وزيراً في العهد الملكي، أما هو فقد عرف طريق السياسة أولاً عبر حزب البعث العربي الاشتراكي، ثم معارضاً للبعث كشيوعي ماوي، ثم إسلامياً في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق)، وهي حركة أسسها آل الحكيم المقربون من إيران.

وبعد سقوط صدام حسين أقلع في مشواره في السياسة العراقية من جديد كعضو في مجلس الحكم المؤقت الذي شكلته القيادة العسكرية الأميركية بعد العام 2003، ثم اختير لفترة وجيزة وزيراً للمالية في الحكومة الانتقالية، قبل أن يصبح نائباً لرئيس الجمهورية بعد أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق العام 2005. وفي العام 2014، عين عبد المهدي وزيراً للنفط في حكومة رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي الذي يخلفه اليوم، لكنه استقال من المنصب بعد عامين.

واليوم يقدم عادل عبد المهدي نفسه كمستقل. غير أن ياسر جاسم يضع إشارات استفهام حول كلمة "مستقل"، ويضيف في حديث خاص لـ DW عربية أن عبد المهدي "لم ينفك عن التيارات الشيعية الإسلامية وما يزال يجاملها".

حكومة تكنوقراط "منقادة"

يرى ياسر جاسم أن خيارات عادل عبد المهدي في تشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي لن تكون كبيرة: "أنا غير متفائل؛ إذ أن الحكومة المقبلة ستكون مكبلة بالتوافقات السياسية والمحاصصات الحزبية والطائفية". ويعلق ياسر جاسم على ما يقال أن قدرة عبد المهدي في "اختيار" الوزراء ستكون جيدة: "هذا غير صحيح، وحتى لو أتى بوزراء تكنوقراط، فإنهم سيكونون، حالهم حال نظرائهم في الحكومة الحالية، تابعين لكتلهم".

أما علي فضل الله فيشير إلى أن براغماتية وخلفية عادل عبد المهدي العملية ستمنحان الرجل فسحة للمرونة في اختيار الوزراء، خاصة في ظل ما تسرب عن شكل جديد لتشكيل الحكومة: عرض أكثر من مرشح من الكتل ويقوم عبد المهدي بالاختيار من بينهم، على حد تعبيره.

مختارات

لم يحسم الكرد تسمية مرشحهم لرئاسة جمهورية العراق هذه المرة، فقدّم 23 مرشّحاً اسماءهم، وسط خلافات كبيرة بين الأحزاب الكردية بشأن التوافق على مرشّح واحد كما جرت عليه السنوات الماضية. حوار اذاعي حول تباين الموقف الكردي. (27.09.2018)

تطرق ممثل المرجعية الشيعية إلى أن استخدام الإنترنت سلبيا "أدى إلى نشر الأفكار المنحرفة"، وهو ما عده ناشطون عراقيون، إشارة إلى السلطات لتضييق الخناق على الإنترنت الضعيف جداً في العراق. حوار إذاعي في برنامج العراق اليوم. (01.09.2018)

ويتفق علي فضل الله مع ياسر جاسم بأن "مخرجات" التشكيل لن تكون على مستوى طموح الشارع العراقي: "الحكومة التوافقية ستكون ضعيفة على شاكلة الحكومات السابقة". ولكنه يعود ويستدرك أنه يفضل عدم استباق الأمور والإقلاع عن "التشاؤم" وعدم الحكم على الحكومة المقبلة قبل تشكيلها، هذا في وقت يقرّ فيه بصعوبة التحديات الاقتصادية والخدمية والفسادين المالي والإداري اللذين تواجههما.

ويفتقر عبد المهدي إلى أدوات الحكم الضرورية والسلطة الفعلية. يقول الباحث في كلية الدراسات العليا في العلوم السياسية بباريس عادل بكوان لوكالة فرانس برس "ليس لديه دعم من حزب سياسي قوي، ولا قاعدة اجتماعية ولا بعد ميليشياوي". لذا، سيكون مرغماً على إرضاء كل من يزعم أنه أكبر ائتلاف حكومي. ويقول الخبراء إن عدد الوزارات يمكن أن يتضاعف لهذا السبب.

البصرةوالصدر

وجاء ترشيح عادل عبد المهدي بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها البصرة الغنية بالنفط والتي تمثل قلب منطقة الانتشار الشيعي في جنوب العراق الأمر الذي هدد بزعزعة استقرار البلاد. وقد أقنع عجز الحكومة عن احتواء هذه الاحتجاجات وتوفير الخدمات الأساسية التي كان السكان يطالبون بها الصدر بالتخلي عن حليفه العبادي رئيس الوزراء. وقال مصدر وثيق الصلة بالصدر "بعد الاضطرابات في البصرة، السيد مقتدى كان على قناعة بأن رئيس الوزراء الذي فشل في توفير الماء النظيف لشعبه سيفشل مطلقاً في توفير الاستقرار لبلده". وأضاف "هذا كان كافياً للسيد مقتدى لكي يجلس مع العامري ويقبل بمرشح التسوية، عبد المهدي".

ولا يذهب ياسر جاسم في رأيه بعيداً: "احتجاجات البصرة أنهت حلم الولاية الثانية لحيدر العبادي". وينوه إلى أن الشارع في البصرة مترقب لما ستسفر عنه التشكيلة الحكومية، ولكنه غير قادر على تعطيل تشكيلها لأن القرار بيد "النخب السياسية".

مشاهدة الفيديو 24:30
بث مباشر الآن
24:30 دقيقة

برهم صالح رئيسا للعراق..ماذا بعد؟

تنمية "سياسية"

"الخلاف المحتدم داخل البيت الكردي بين صقور الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الوطني الكردستاني وتعدد المرجعيات السنية يجعلان الشيعة في موقع أقوى من الماضي"، كما يرى علي فضل الله، مستشار المركز العراقي للدراسات والتنمية الإعلامية. أما ياسر جاسم فيكتفي بالإشارة إلى أن المكونين هما جزء من "التوافق" الذي أتى بعبد المهدي.

وقد شكل انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية وتكليف عادل عبد المهدي تشكيل الحكومة المقبلة، سقوطاً قاسياً للحزب الديمقراطي الكردستاني ولحزب الدعوة الإسلامي الشيعي. فللمرة الأولى منذ إجراء أول انتخابات تعددية في العراق العام 2005، يتم تكليف رئيس وزراء من خارج حزب الدعوة. وفي الوقت نفسه، سجل الحزب الديموقراطي الكردستاني، أكبر حزب كردي بزعامة مسعود بارزاني، خسارة كبرى، بفوز برهم صالح بواقع 219 صوتاً في مقابل 22 صوتاً لمرشح البرزانيين.

ولكن على نطاق أوسع، يشير الخبير في الشأن العراقي فنر حداد إلى أن المعطيات الجديدة لحزبي الدعوة والديموقراطي الكردستاني "تشكل خطوة إيجابية للتنمية السياسية العراقية (...) وهو كسر مرحب به للممارسات السابقة". ويؤكد الباحث في جامعة سنغافورة لفرانس برس أن تلك التطورات تنهي لعبة "المكاسب الصفرية"، حيث كانت الأحزاب الكبيرة تتقاسم الربح والخسارة، مع إقصاء القوى الأخرى، وبذلك يبتعد العراق عن سياسة ارتبطت به منذ العام 2003.

خالد سلامة

  • Palmen Katastrophe in Irak (Muhsin)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل ديالى.. "فوق النخل فوق"

    احتفظ نخيل ديالى في أغلب الأماكن برونقه، وبقي باسقاً يانع الخضرة يظلل بساتين الحمضيات التي تميّز هذا الجزء من أرض الرافدين. معارك الحرب العراقية الإيرانية في هذه المنطقة أهلكت بالخصوص بساتين منطقة مندلي، فيما احتفظت البساتين الأخرى البعيدة عن خط التماس بيناعها. الصورة من بساتين منطقة شهربان، حيث حافظ توفر المياه على بساتين النخيل.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Muhsin)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    بساتين النخيل مظلات للحمضيات

    يزرع فلاحو ديالى النخيل ليوفر مظلة لأشجار الحمضيات التي تنتشر بكثافة في هذه المنطقة المجاورة للعاصمة بغداد. تضم بساتين الحمضيات أشجار البرتقال، والليمون الحلو، والليمون الحامض، وغريب فروت (السندي بلهجة أهل العراق)، واليوسفي (لالنكي). وهي أشجار تحتاج الحرارة، ولكنها تحتاج الرطوبة أيضاً، ولا تحب مساقط الشمس العمودية عليها، لذا توفر لها بساتين النخيل الظلال، ولا يهتم المزارع هنا بجني النخيل.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Muhsin)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    النجاة من الحروب

    منطقة ديالى في العراق من المناطق التي شهدت عمليات قتالية فيها كر وفر مع تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، حتى أنّ الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي قُتل في بساتين النخيل بمنطقة هبهب من محافظة ديالى متخفياً في كثافة البستان. لكنّ المعارك الموزعة هنا وهناك لم تدمر بساتين النخيل، كما جرى في مناطق أخرى من العراق. الصورة لبستان نخيل في ناحية ضباب، وسط ديالى.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Muhsin)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    اليناعة رغم الإهمال

    يحتاج النخل إلى الماء والسقي الصيفي خاصة، لكنّ عمليات إعداد النخلة للإثمار معقدة، وتتطلب رعاية وزيارات متكررة من الفلاحين المختصين بتسلقها وتقليمها وتلقيحها وحفظ اللقاحات ثم جني المحصول مرات عدة. روح النخلة في رأسها كما يقول العراقيون. الصورة لنخيل من منطقة السعدية شمال شرق ديالى، حيث لم يقم الفلاح برعاية النخل وحافظ على بقائها يانعة فحسب.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Wisam)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل البصرة المُحارب!

    يصدق الوصف على هذا النخيل بالمحارب، لأنّ مصيره تشابك مع الحروب، الحرب العراقية الإيرانية، غزو الكويت وتحريرها، وحرب إسقاط صدام حسين عام 2003. أوسع عمليات تخريب طالت هذه الغابات الشاسعة في سنوات الحرب الثمان مع ايران، حين أمر صدام بحرق وتجريف بساتين النخيل خوفاً من تسلل قوات إيرانية إلى داخلها، وإمعاناً في حرب سكان مناطق الأهوار المتمردين. الصورة على ضفة شط العرب المواجهة لإيران.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Wisam)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل الأهوار المنسي

    أدت عمليات تجفيف الأهوار، في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين إلى تدمير ألوف الهكتارات من غابات النخيل في المنطقة الممتدة من هور الحمار إلى هور الصحين والجبايش اتصالاً بغابات نخيل البصرة. التجفيف جاء لتجريد عشائر الهور المتمردة على سلطة صدام حسين عن محيطها الطبيعي. الصورة لأطراف غابات النخيل الهالكة على نهايات هور الجبايش.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Wisam)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    تدني أسعار التمر

    أهمل فلاحو البصرة العناية بنخيلهم لأسباب عدة أخرى لا تتعلق بالحروب، بل تتعلق بتدني أسعار التمور في أسواق العراق، مقارنة بأسعارها في أسواق بلدان الجوار. رعاية النخلة حتى تؤتي جناها، تتطلب عمليات طويلة مستمرة ومكلفة، وفي البصرة يشكو الفلاح من أنّ عائد التمر لا يسد تكاليف زراعته، لذا أهمل الفلاحون بساتين النخل، وبدأ القصب والعلف يزحف عليها. الصورة لنخل منطقة السيبة.

  • Irak Datteln, Import aus dem Iran | Markt in Basra (Wisam)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    التمور المستوردة تغزو أسواق "أم النخيل"

    بسبب تدني حاصل التمور في البصرة، تدفقت على أسواقها تمور إيرانية وسعودية وخليجية. المستهلك يقول إنّ تمور العراق غير معتنى بتسويقها، تغليفاً وتعليباً وتنظيفاً، وتعرض في الأسواق بشكل بدائي، لذا لا تحظى برضا المشترين. الصورة لتمور إيرانية في أسواق البصرة "أم النخيل" ما يشكل مفارقة محزنة.

  • Palmen Katastrophe in Irak (DW/A. Malaika)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل بغداد خسر الحرب مع الفساد

    نخيل العاصمة بغداد تساقط ضحية حروب من نوع آخر، فالعاصمة تتسع منذ عام 2003 بشكل عشوائي غير مسيطر عليه، ويتدفق عليها العراقيون من كل ناحية، حتى بات مُلاك البساتين الأثرياء يقتلون غابات النخيل بسكب النفط في قلب كل نخلة حتى تهلك، لتجريف أراضيها وتحويلها إلى أراضٍ سكنية تباع بملايين الدولارات. الصورة من بساتين نخيل الدورة في قلب بغداد.

  • Palmen Katastrophe in Irak (DW:A. Malaika)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    بساتين الدورة - كيف تُباع اليوم؟

    طبقاً للقانون، فإنَّ أراضي البساتين في عموم العراق مملوكة للدولة، ومؤجرة لمدد تصل إلى 99 عاماً للفلاحين الذين يزرعونها، وتسمى الأراضي الأميرية. لكنّ هذا القانون لم يعد فعالاً بعد عام 2003 حيث ضعفت الدولة. بساتين الدورة الهالكة الظاهرة في الصورة لا يمكن بيع أراضيها رسمياً، لكنّ سعر المتر المباع بشكل غير قانوني هنا يصل اليوم إلى 3 آلاف دولار حسب مكاتب بيع العقارات في العاصمة.

  • Palmen Katastrophe in Irak (DW/A. Malaika)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    الحرب على النخيل في شرق العاصمة!

    شهدت مناطق جنوب وجنوب شرق العاصمة عمليات تجاوز على بساتين النخيل المملوك بعضها للدولة، والمملوك قسم منها لأشخاص. وهكذا يجري قتل النخيل في مناطق، بسماية، جسر ديالى، بوب الشام، والحسينية، وأطراف الراشدية. الصورة في أطراف منطقة محمد السكران، حيث تتلف البساتين لتحويل أراضيها إلى قبور تباع بأسعار باهظة للناس.

  • Palmen Katastrophe in Irak (DW/A. Malaika)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    تشجير قناة الجيش.. ذهبت الأموال ومات النخيل

    منذ عام 2011 أطلقت أمانة العاصمة حملة لتشجير قناة الجيش التي تربط دجلة بنهر ديالى. بلغ طول مشروع التشجير بالنخيل 23.5 كم. أنفقت الأمانة مبلغ 146 مليون دولاراً، وأحالت المشروع إلى شركات متعاقبة فشلت كلها وهربت دون حساب. وحسب الصحافة العراقية، شُتلت أكثر من 20 ألف نخلة على ضفتي القناة، هلكت كلها بسبب عدم سقيها. الصورة لجزء من المشروع بمنطقة الشعب.

  • Palmen Katastrophe im Irak (DW/Samir)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل بابل الذي لم يخض حرباً!

    بساتين النخيل الشاسعة اليانعة العامرة في منطقة بابل جنوب بغداد وسط العراق، لم تطلها الحروب، ولم تطلها أيدي الفساد والتخريب غالباً. هذه البساتين احتفظت بيناعها وترتبط عادة ببساتين كربلاء وعين تمر. الصورة لبساتين النخيل قرب آثار بابل.

  • Palmen Katastrophe im Irak (DW/Samir)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل بابل الباسق

    يتوفر الماء في بابل عبر نهري الحلة والفرات، وهكذا فإنّ بساتين النخيل تحصل على حصص مائية منتظمة تحفظ لها يناعها، وتمكنها من الحياة. النخل هنا مثل ديالى يظلل بساتين البرتقال، وبساتين الرمان.

  • Palmen Katastrophe im Irak (DW/Samir)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    الزحف السكاني

    يعزو المختصون في بابل احتفاظ المدينة ببساتينها من النخيل إلى توفر المياه أولاً، وإلى حرص دوائر المحافظة على حماية البساتين. كما كشف مصدر في المحافظة حصريا لـDW عربية عن تخصيص ملايين الدولارات سنوياً، لزراعة التالات الشابة وتكثيرها مختبرياً ميدانياً. الصورة في طرف منطقة سكنية بمدينة الحلة، حيث لم تقاوم تالات النخيل اليافعة والنخلات الباسقة الزحف السكاني. ملهم الملائكة - العراق

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

طالما افتخر العراقيون بأنّ بلدهم يضم ثلاثين مليون نخلة، رغم عدم وجود إحصاء رسمي بذلك، لكنهم يذكرون من يسمعهم بعبارة "أرض السواد" التي تصف غطاء النخيل الذي يسود العراق. ولكن ماذا حل بالنخل اليوم؟ الجواب في ملف صور التالي. (22.04.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

العراق اليوم: العراق- قيادة جديدة دون حزب الدعوة  

برهم صالح رئيسا للعراق..ماذا بعد؟  

مواضيع ذات صلة

Adel Abdul Mahdi und Barham Salih

الرئيس العراقي الجديد يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة 02.10.2018

بعد انتخب البرلمان العراقي السياسي الكردي المخضرم برهم صالح رئيساً للبلاد، قام الأخير وعلى الفور بتكليف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة منهياً بذلك مأزقاً استمر شهوراً بعد انتخابات عامة غير حاسمة في مايو/ أيار الماضي.

Treffen zwischen Sadr und Ameri. Irakische Politiker.

تشكيل الحكومة يؤجج "الصراع" الأمريكي-الإيراني على العراق 22.08.2018

تشهد بغداد هذه الأيام حراكاً سياسياً لتشكيل الحكومة العتيدة. غير أنه وراء الكواليس، وحتى على خشبة المسرح، يشتبك لاعبان خارجيان: إيران وأمريكا. عمّ يبحث كل منهما في بلاد ما بين النهرين؟ وهل يتهدد العراق المزيد من التشظي؟

Irak | Premierminister Haider al-Abadi

الإعلان عن تشكيل نواة للكتلة الأكبر في البرلمان العراقي 19.08.2018

ما أن صادقت المحكمة العليا على نتائج الانتخابات حتى بات القادة العراقيون في سباق مع الزمن لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، التي يحق لها تسمية رئيس الحكومة الجديد. وبالفعل أعلن قادة بارزون تشكيل نواة لهذه الكتلة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  