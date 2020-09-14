الحكومة السودانية تصوت لصالح إلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل"

قالت الحكومة السودانية في بيان اليوم الثلاثاء (السادس من أبريل/ نيسان 2021) إنها صوتت لصالح إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958. وجاء في البيان أن مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون لسنة 2021، "مؤكدا على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".

ويسري في السودان "قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958" والذي يحظر على السودانيين عقد صفقات مع أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية أو شركات مملوكة لهم، كما يمنع التبادل التجاري مع الدولة العبرية واستيراد السلع المصنعة كليا أو جزئيا في إسرائيل. ويعاقب مخالفه بالسجن عشر سنوات مع الغرامة المالية .

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي وقع السودان "اتفاقية أبراهام" خلال زيارة وفد الحكومة الأمريكية، برئاسة وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين إلى الخرطوم. وفي نيسان/أبريل 2020 التقى عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020 شطبت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعدما أدرجته على هذه اللائحة منذ عام 1993، وذلك بعد أن وافق السودان أيضا على بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ترحيب إسرائيلي بالقرار

ويُنظر إلى التطبيع مع إسرائيل في السودان على أنه مبادرة يقودها الجيش الذي رحب بزيارات مسؤولين إسرائيليين في الأشهر الأخيرة.

ورحب وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين بقرار مجلس الوزراء السوداني. وقال كوهين في بيان "هذه خطوة مهمة وضرورية نحو التوقيع على اتفاق سلام بين البلدين". ولم يحدد البيان موعدا محتملا لذلك.

وما زال القرار السوداني يتطلب موافقة الجلسة المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء، الجهة التشريعية المؤقتة في السودان.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)