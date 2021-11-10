الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

تونس- حكومة جديدة أمام تحديات كبيرة.. فما فرص نجاحها؟

مهمة شاقة تلك التي تواجهها رئيسة الوزراء التونسية، التي تولت مهامها في وقت يحتدم فيه الجدل السياسي داخل وخارج البلاد بعد جمع الرئيس قيس سعيّد كافة السلطات في يده؛ لكن الأخطر هو الأزمة الاقتصادية الخانقة فكيف ستواجهها؟