 الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية | DW الأخبار | DW | 12.10.2021

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الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الجديدة في تونس اليمين الدستورية وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية وإقالته الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.

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