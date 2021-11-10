الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

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أدت الحكومة الجديدة في تونس اليمين الدستورية وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية وإقالته الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.
أدت الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية برئاسة نجلاء بودن وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية وإقالته الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.
توافد الآلاف على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس للمشاركة في تجمع احتجاجي تنديدا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ومن بينها أساسا تعليق العمل بمعظم مواد الدستور وتجميد البرلمان.
شارك آلاف التونسيين في مسيرات مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيّد شملت مدنا تونسية، رافعين شعارات تطالبه بالمضي قدما في خططه، وتصف دستور البلاد بـ"غير الديمقراطي". ويأتي ذلك عقب أيام من مظاهرات رافضة لقراراته.
مهمة شاقة تلك التي تواجهها رئيسة الوزراء التونسية، التي تولت مهامها في وقت يحتدم فيه الجدل السياسي داخل وخارج البلاد بعد جمع الرئيس قيس سعيّد كافة السلطات في يده؛ لكن الأخطر هو الأزمة الاقتصادية الخانقة فكيف ستواجهها؟
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