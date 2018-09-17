 الحكومة البريطانية توافق على ″مسودة اتفاق″ الخروج من الاتحاد الأوروبي | أخبار | DW | 14.11.2018

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أخبار

الحكومة البريطانية توافق على "مسودة اتفاق" الخروج من الاتحاد الأوروبي

بعد أكثر من عامين على تصويت البريطانيين في استفتاء لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وافقت حكومة بريطانيا على مسودة اتفاق "بريكست". وشدد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي على وجوب "أن يتحمل البرلمان البريطاني مسؤوليته".

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وافق مجلس الوزراء البريطاني برئاسة تيريزا ماي مساء اليوم الأربعاء (14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) على "مسودة اتفاق" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد محادثات استمرت عدة ساعات. ونالت تيريزا ماي دعم وزرائها الكبار لمسودة الاتفاق؛ لتتفرغ بعد ذلك للتحدي الأصعب وهو إقناع البرلمان بإقرار الاتفاق.

مختارات

حذرت تيريزا ماي من أن خطتها للخروج من الاتحاد الاوروبي تشكل البديل الوحيد لغياب اتفاق حل الانفصال مع الاتحاد الأوروبي، فيما أكد صندوق النقد الدولي أن بريكست بدون اتفاق سيكلف الاقتصاد البريطاني كثيراً. (17.09.2018)

الطبيب الألماني هوبرتوس فون بلومنتال يعمل منذ 30 عاماً في بريطانيا. لكن خروج بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي يشكل له عامل قلق، ما يجعله يفكر الآن مثل الكثير من زملائه من دول الاتحاد الأوروبي في الرحيل. (17.09.2018)

وقالت ماي في بيان عقب الاجتماع الوزاري الذي استمر خمس ساعات، إن "مسودة اتفاق الانسحاب أفضل ما أمكن التفاوض بشأنه". وأضافت أنها تتوقع أن تخضع المسودة لـ "تدقيق مكثف" وتعهدت بإلقاء بيان أمام البرلمان يوم غد الخميس. وأوضحت: "أؤمن بشدة بعقلي ووجداني بأن مثل هكذا قرار سيصب في مصلحة المملكة المتحدة بأسرها".

لكن ماي تواجه الآن معضلة تتمثل في محاولة تمرير اتفاقها عبر التصويت في البرلمان البريطاني حيث اصطف المعارضون لمهاجمة الاتفاق حتى قبل أن يطلعوا عليه.

ولم يتضح بعد متى قد يصوت البرلمان على الاتفاق. وتحتاج ماي إلى موافقة حوالي 320 من أعضاء البرلمان المؤلف من 650 مقعدا لإقرار الاتفاق.

ردود الفعل الأوروبية

وبعد وقت قليل من موافقة الحكومة البريطانية على مسودة "مشروع اتفاق" الخروج من الاتحاد الأوروبي قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحرزا "تقدما" حاسما في محادثات خروج المملكة المتحدة من التكتل. ودعا يونكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في خطاب إلى إنهاء إجراءات انسحاب بريطانيا.

ومن جانبه قال ميشيل بارنييه، مفوض الاتحاد بشأن خروج بريطانيا مساء الأربعاء إن اتفاق خروج بريطانيا من التكتل يتضمن بندا خاصا بالاتفاق البديل يقضي بأن تظل المملكة المتحدة بأكملها في نفس المنطقة الجمركية للاتحاد. مضيفا أن الاتفاق البديل "تغير بشكل كبير" عن اقتراح الاتحاد الأوروبي، الذي كان سيتعامل مع بريطانيا وإيرلندا الشمالية بشكل مختلف، مشيرا إلى أن "ما تم مؤخرا جاء على أساس مقترحات لندن".

وأعلن بارنييه أيضا إحراز "تقدم حاسم" نحو اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وهي العبارة اللازمة للدعوة إلى قمة للمصادقة عليه. وبموجب صلاحياته، إذا أبلغ بارنييه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإحراز تقدم، فسيتعين على رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الدعوة إلى عقد قمة استثنائية. وشدد بارنييه أيضا على وجوب "أن يتحمل البرلمان البريطاني مسؤوليته" على هذا الصعيد.

ص.ش/ع.ج (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


مختارات

هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

نتائج الاستفتاء في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي صدمت أوروبا، فيما رحب بها اليمين الشعبوي، وبدأت الأصوات الشعبوية في فرنسا وهولندا تنادي بإجراء استفتاء مشابه. فهل بات الاتحاد الأوروبي أمام "تأثير الدومينو"؟ (24.06.2016)  

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مسائية DW: ما فرص نجاح مشروع الاتفاق بين لندن وبروكسل بشأن بريكسيت؟  

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