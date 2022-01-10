الحكومة البريطانية تسعى للتعايش مع جائحة كورونا

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الحكومة البريطانية تًصر على عدم تشديد التدابير الوقائية للسيطرة على جائحة كورونا رغم الضغوطات الكبيرة على قطاع الرعاية الصحي البريطاني والارتفاع الحاد بعدد إصابات كورونا.
في حين تشدد العديد من دول العالم الإجراءات لمنع انتشار متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، تخفف دول أخرى القيود لأسباب مختلفة! هنا لمحة عن الاختلاف بين الدول في التعامل مع "موجة أوميكرون"!
هل تحذو ألمانيا حذو النمسا بفرض إغلاق تام للحياة العامة بسبب تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا؟ إجراء قاسي يتردد السياسيون في فرضه أمام المعارضة الشعبية، غير أن هناك مؤشرات تؤكد توجه ألمانيا للإغلاق الشامل.
في ظل ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا، تعتزم الحكومة الاتحادية تشديد التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس. وتتضمن التدابير الجديدة توسيع نطاق الإلزام بارتداء الكمامات وفرض ساعات إغلاق على قطاع الضيافة.
على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات ما يثير قلق كثير من العلماء والساسة، رفعت إنكلترا القيود الصحية بشكل شبه كامل وشهدت لندن أول حفل موسيقي حي منذ بداية الجائحة. يأتي ذلك في وقت يلتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالحجر الصحي.
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