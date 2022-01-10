 الحكومة البريطانية تسعى للتعايش مع جائحة كورونا | DW الأخبار | DW | 10.01.2022

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DW الأخبار

الحكومة البريطانية تسعى للتعايش مع جائحة كورونا

الحكومة البريطانية تًصر على عدم تشديد التدابير الوقائية للسيطرة على جائحة كورونا رغم الضغوطات الكبيرة على قطاع الرعاية الصحي البريطاني والارتفاع الحاد بعدد إصابات كورونا.

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