الحكومة الالمانية تدرس طلب بولندا السماح لها بإرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى كييف

دول البلطيق تدعو برلين إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"

في وقت يشهد القتال جمودا نسبيا، وهو ما يرغب حلفاء كييف في تغييره من خلال تزويد أوكرانيا بدبابات تسمح بشن هجوم مضاد جديد، تشتد الضغوط على برلين لتسليم دبابات "ليوبارد 2" القتالية إلى كييف.