 الحكومة الالمانية تدرس طلب بولندا السماح لها بإرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى كييف | DW الأخبار | DW | 24.01.2023

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DW الأخبار

الحكومة الالمانية تدرس طلب بولندا السماح لها بإرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى كييف

الحكومة الالمانية تدرس طلب الحكومة البولندية السماح لها بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى كييف

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