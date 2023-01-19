الحكومة الالمانية تدرس طلب بولندا السماح لها بإرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى كييف

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الحكومة الالمانية تدرس طلب الحكومة البولندية السماح لها بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى كييف
قالت مصادر متطابقة إن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز.
في مقابلة إذاعية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين لن تعارض إرسال بولندا دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.
تشغلة مسألة تسليم دبابات ألمانية الصنع لأوكرانيا مساحة واسعة من النقاش بين الحلفاء الغربيين. وأكد وزير الدفاع الألماني أن بلاده لم تتخذ إلى الآن قراراً بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد، رغم الضغوط الأوكرانية والدولية.
في وقت يشهد القتال جمودا نسبيا، وهو ما يرغب حلفاء كييف في تغييره من خلال تزويد أوكرانيا بدبابات تسمح بشن هجوم مضاد جديد، تشتد الضغوط على برلين لتسليم دبابات "ليوبارد 2" القتالية إلى كييف.
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