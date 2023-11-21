الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق لإطلاق سراح رهائن لدى حماس

أقرّت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء (22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) اتّفاقاً ينصّ على إطلاق حركة حماس سراح 50 رهينة تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح سجناء فلسطينيين وإرساء هدنة موقتة في القطاع الفلسطيني، بحسب بيان رسمي.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقّته وكالة فرانس برس أنّ "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لاتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّ "الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ستواصل الحرب لإعادة جميع المختطفين والقضاء على حماس وضمان عدم وجود أيّ تهديد لدولة إسرائيل من غزة".



من جانبها رحبت حركة حماس وقالت في بيان إنه بموجب الاتفاق سيتم وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

وقالت الحركة إنه وفقا للاتفاق سيتم إطلاق سراح 50 من المحتجزين الإٍسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عام مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين من سجون إسرائيل دون سن 19 عاما.

ويعتقد أن حماس تحتجز نحو 240 شخصا اقتادتهم إلى غزة عندما تسلل مقاتلوها إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وشنوا هجوما إرهابيا أسفر عن مقتل 1200 شخص وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. ولا يزال مصير الغالبية العظمى من الرهائن مجهولا.

وكان نتانياهو قد قال، في رسالة مسجلة بداية اجتماع الحكومة، إن القبول باتفاق للإفراج عن الرهائن ، الذين تحتجزهم حماس كان "قرارا صعبا لكنه القرار الصحيح". وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ساعد "في تحسين الخطوط العريضة المعروضة أمامكم حيث يشمل (الاتفاق) عددا أكبر من الرهائن بثمن أقل"، مشيرا إلى أن "المؤسسة الأمنية برمتها تدعم الاتفاق بالكامل". تعهد نتنياهو بمواصلة الحرب حتى تحقق إسرائيلجميع أهدافها.

وأوضح نتانياهو أن الاتفاق "سيسمح لجيش الدفاع الإسرائيلي بالاستعداد لمواصلة القتال"، مشددا على أن "الحرب مستمرة وستتواصل حتى نحقق كل أهدافنا: تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن".

وفي مؤتمر صحفي، قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري "سيعرف الجيش كيفية الحفاظ على إنجازاته العسكرية في غزة في أثناء الاستعداد للمراحل التالية منالحرب".

وقال مصدران مطّلعان على مفاوضات الاتّفاق لوكالة فرانس برس "تتضمّن الصفقة هدنة لخمسة أيام تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار والأعمال القتالية، ووقفاً تامّاً لتحليق الطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة، باستثناء مناطق الشمال حيث سيوقف تحليق الطيران لمدة ستّ ساعات يومياً فقط".

وأضاف المصدران أنّ "الصفقة تتضمّن إطلاق سراح ما بين 50 ومئة" رهينة محتجزين في قطاع غزة "لدى حماس والجهاد الإسلامي من المدنيين وحمَلة الجنسيات الأجنبية من غير الجنود، مقابل إفراج إسرائيل عن 300 أسير من الأطفال والنساء" الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأوضحا أنّ الإفراج عن هؤلاء "سيتمّ على مراحل، بمعدّل عشرة أسرى من الإسرائيليين يومياً مقابل ثلاثين أسيراً فلسطينياً، على أن يتمّ الإفراج عمّن يتبقّى في اليوم الأخير" من الهدنة.

وكان مسؤول أمريكي قال إن الاتفاق سيتضمن هدنة لمدة أربعة أو خمسة أيام، وهو ما سيصبح أول وقف للقصف الإسرائيلي المستمر منذ ستة أسابيع على غزة.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة"، وقال في بيان أرسله أحد مساعديه إلى رويترز "سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء ، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

وأدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم من المدنيين الذين قضى معظمهم في اليوم الأول من الهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية. وتوعدت الدولة العبرية بـ"القضاء" على حماس، وتشنّ قصفاً جوياً ومدفعياً بلا هوادة على القطاع، وبدأت منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر بتنفيذ عمليات برية في داخله، ما تسبّب بمقتل أكثر من 13300 شخص، بينهم أكثر من 5600 طفل، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.أ.ج/ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب، رويترز)