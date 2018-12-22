الحكومة الأمريكية تغلق أبوابها بسبب خلاف على ميزانية جدار

أغلقت إدارات فيدرالية عديدة في الولايات المتحدة في وقت مبكر من السبت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2018) بعد إرجاء الكونغرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصول على أموال لجدار على الحدود. واستمرت المفاوضات حتى اللحظات الأخيرة لكنها باءت بالفشل، بسبب رفض المشرّعين الديموقراطيين الموافقة على تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك يريد الرئيس دونالد ترامب تشييده لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة.

وأكد ترامب أنه مستعد لتوقف "طويل جداً" ليحصل على تمويل لجدار يعتبره محور سياسته في مجال الهجرة. وقد وضع على حسابه على تويتر مساء الجمعة تسجيل فيديو يقول فيه إنه يأمل "ألا يستمر هذا الإغلاق لفترة طويلة".

وتوقفت عمليات العديد من الوكالات الأساسية عند منتصف الليل (الخامسة من صباح السبت بتوقيت غرينتش)، ولم يتّضح بعد إلى متى سيستمر هذا الإغلاق لكنّ المؤشّرات بدت غير مطمئنة الجمعة، ما ينذر باحتمال أن يمضي الأميركيون عطلتي الميلاد ورأس السنة محرومين من خدمات حكومية رئيسية. ومن المقرّر أن يستأنف مجلسا النواب والشيوخ جلستيهما ظهر السبت بتوقيت واشنطن. وبسبب هذا الإغلاق الجزئي للحكومة، يمكن أن يصبح مئات الآلاف من الموظفين في حالة "بطالة تقنية"، أي أنهم يضطرون لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، أو يجبرون على العمل بلا أجر فوري قبل أيام من عيد الميلاد.

وللحؤول دون هذا "الإغلاق" كان يفترض أن يتوصل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق مع البيت الأبيض قبل منتصف ليل الجمعة/ السبت لرفع سقف الموازنة الفدرالية.

وبسبب بلوغ عشرات الإدارات الفدرالية سقف الميزانية المحدّد لها وعدم إقرار قانون يرفع هذا السقف فإنّ هذه الإدارات لم تتمكّن من فتح أبوابها السبت.

ويعود آخر "إغلاق" لإدارات فيدرالية في الولايات المتحدة إلى كانون الثاني/ يناير 2018 وكان الأول في عهد إدارة ترامب، واستمر ثلاثة أيام فقط. قبل ذلك أغلقت الإدارات غير الأساسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 وكانت الفترة الأطول إذ استمرت 16 يوما، وإن كانت لا تقاس بالإغلاق الذي استمر 21 يوما في 1995-1996.

ص.ش/هـ.د (أ ف ب)