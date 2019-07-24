 الحكومة الألمانية: مراكز الإرساء جعلت إجراءات اللجوء أسرع | أخبار | DW | 30.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الحكومة الألمانية: مراكز الإرساء جعلت إجراءات اللجوء أسرع

بعد عام من إنشاء "مراكز الإرساء" لمعالجة طلبات اللجوء في ألمانيا، قالت الحكومة الألمانية إن هذه المراكز نجحت في تسريع إجراءات اللجوء، وسط انتقادات من قبل منظمات إنسانية وأحزاب معارضة لهذه المراكز.

Deutschland Migration l Ankerzentrum Unterfranken (picture-alliance/dpa/K. Hildenbrand)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها تعتبر مراكز الإرساء المخصصة لاستقبال طالبي اللجوء والتي تم تدشينها قبل عام، وسط جدل سياسي محتدم، ناجحة. وقال متحدث باسم الوزارة يوم الاثنين (29 تموز/ يوليو) إن التعاون بين مختلف السلطات تحت مظلة واحدة أسفر عن الإسراع من إجراءات اللجوء، وأشار إلى أن هناك حاليا 14 مركز إرساء أو "مراكز معادلة لها وظيفياً".

يشار إلى أن مصطلح "مركز الإرساء" هو اختصار لعبارة تضم عدة كلمات، وهي: (Ankunft) "وصول" و(kommunale Verteilung) "توزيع محلي" و(Entscheidung) "قرار" و(Rückführung) "إعادة". وهذه هي المهام المنوطة بهذه المراكز المخصصة لاستقبال اللاجئين في ألمانيا.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية، تم دراسة 8200 طلب لجوء في هذه المراكز حتى الآن، والبت في 5300 طلب منها. يشار إلى أن إجراءات اللجوء استغرقت في المتوسط 1,9 شهراً في هذه المراكز، فيما استغرقت 3,1 شهراُ في المراكز الخارجية الأخرى التابعة للهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين (بامف).

مختارات

لا يتمتع الكثير من قاطني "مركز الإرساء" في مدينة شفاينفورت الألمانية بفرص كبيرة لقبول طلبات لجوئهم. "مهاجر نيوز" زار المركز وأعد التالي عن أحوال طالبي اللجوء وظروف عيشهم هناك ومواقف السكان المحليين منهم. (12.01.2019)

في بافاريا بدأت سبعة "مراكز إرساء" لتجميع طالبي اللجوء عملها بعد انتقادات حادة للمشروع. وإذا كان الهدف منها تسريع البت بطلبات اللجوء، فإن الكثيرين يشككون في إمكانية تحقيق ذلك لأسباب شتى يلقي هذا التقرير الضوء عليها. (01.08.2018)

دشنت ولاية بافاريا الألمانية أول "مراكز إجراءات العبور" على الحدود مع النمسا. لكن ما هي "مراكز إجراءات العبور" على وجه التحديد؟ وهل تتوافق مع القانونين الألماني والأوروبي وما الفرق بينها وبين مراكز الإرساء؟ (24.08.2018)

يذكر أنه كان قد تم الاتفاق على تأسيس مراكز الإرساء في اتفاقية الائتلاف الحكومي بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي المكون من حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

واضطر وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر للتفاوض طويلاً من أجل إنشاء هذه المراكز في ظل المعارضة التي صدرت بصفة خاصة من الولايات التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون. وفي نهاية العام الماضي أعلن زيهوفر نهاية الخلاف، وقال إن جميع الولايات الاتحادية سيكون لديها مراكز إرساء أو مراكز مشابهة لها.

وتم تدشين أولى مراكز الإرساء في ولاية بافاريا قبل عام، وتوجد حالياً هذه المراكز أو مراكز مشابهة لها في ولايات مكلنبورغ-فوربومرن وسكسونيا وزارلاند، بحسب الوزارة. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنه من المقرر افتتاح مركز آخر في ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا في الأول من آب/أغسطس القادم، لافتاً إلى أن هناك مباحثات سارية مع ولايات أخرى بشأن تأسيس مراكز أخرى.

ولكن منظمات معنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين ترفض هذه المراكز. وأعربت متحدثة باسم شؤون الهجرة بالكتلة البرلمانية لحزب الخضر، فيليتس  بولات، عن استيائها من وجود "إقامة جبرية في نزل جماعية".

م.ع.ح/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)

المصدر: مهاجر نيوز

 

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Christen und Muslime, Kirchenasyl

زيهوفر يعارض منح امتيازات خاصة للاجئين اعتنقوا المسيحية 24.07.2019

ردّا على مطالبات سياسي بارز بمنع ترحيل الإيرانيين ممن اعتنقوا المسيحية، يشدد وزير الداخلية الألماني على ضرورة دراسة كل حالة بشكل منفرد، متعهدا بأن "من يحتاج إلى حماية سوف يحصل عليها".

Attacke im Frankfurter Hauptbahnhof

جريمة فرانكفورت: سويسرا تكشف معلومات مهمة عن المشتبه به 30.07.2019

وسط النقاش العام عقب حادث محطة قطارات فرانكفورت، وزير الداخلية الألماني يؤكد على عدم الحاجة لتغير لوائح الهجرة واللجوء، مطالبا بتشديد وسائل الحماية. والسلطات السويسرية تكشف معلومات مهمة عن المشتبه به.

Deutschland Abdulraham Alabsi aus Syrien | Auszubildender bei Heraeus

إلى أين وصل اندماج اللاجئين في سوق العمل الألماني؟ 26.07.2019

كيف يسير اندماج اللاجئين في سوق العمل الألماني؟ وما هي مؤهلات اللاجئين ومميزاتهم ونقاط ضعفهم؟ وكيف يساهمون في دفع عجلة الاقتصاد الألماني للأمام؟ خبير ألماني يجيب على هذه الأسئلة وأسئلة أخرى في حديث مع صحيفة ألمانية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  