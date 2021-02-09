 الحكومة الألمانية: لا كمامات طبية مجانية لطالبي اللجوء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.02.2021

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أخبار

الحكومة الألمانية: لا كمامات طبية مجانية لطالبي اللجوء

بالرغم من حصول الملاين في ألمانيا على كمامات للوقاية من كورونا مجاناً من نوع (FFP2)، ضمن دعم حكومي خاص لعدة شرائح مجتمعية، إلا أن طالبي اللجوء تم استثناؤهم من هذا القرار بحسب توضيح حكومي لوزارة الشؤون المجتمعية.

Deutschland Coronavirus - Stuttgart

أفادت الحكومة الألمانية الثلاثاء (التاسع من فبراير/ شباط 2021) بعدم حصول طالبي اللجوء على كمامات من نوع (إف إف بي 2) مجاناً. جاء ذلك في رد من وزارة الشؤون الاجتماعية على سؤال من سفين ليمان، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر لشؤون السياسة الاجتماعية، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة من الرد.

مختارات

أعلن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أن هجرة العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا تباطأت بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا، ومسؤولة في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تكشف سبب التباطؤ.

جائحة كورونا وما سببته من مشاكل اقتصادية عالمية جعلت عام 2020 "استثنائيا". رغم ذلك لم يخل هذا العام من قصص نجاح عاشها المهاجرون. مهاجر نيوز يلقي الضوء على قصص مهاجرين نجحوا في بلدهم الجديد وأرادوا "رد الجميل".

بدأت ألمانيا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وسيكون طالبو اللجوء الذين يعيشون في مراكز اللجوء ضمن المجموعة الثانية لتلقي اللقاح. في هذا المقال أجوبة عن كل الأسئلة المرتبطة بتطعيم الفيروس داخل ألمانيا.

وقال ليمان إن " طالبي اللجوء، وتحديداً هؤلاء الذين يعيشون في مراكز إيواء مشتركة، معرضون لخطر العدوى بشكل خاص"، وطالب بأن يحصل هؤلاء على الكمامات بسعر أقل من الأشخاص الذين يتمتعون بالضمان الاجتماعي الأساسي. وشكا أن الأشخاص الأشد فقراً جاءوا في طليعة من سقطوا من الحسابات في موضوع التوزيع المجاني للكمامات. وأضاف ليمان أن الحكومة الألمانية عليها أن تعترف بأنها نسيت مئات الآلاف من الناس.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية، هوبورتوس هايل، ووزير الصحة، ينس شبان، أعلنا في نهاية يناير/ كانون الثاني أن من المنتظر أن يحصل كل واحد ممن يتمتعون بالضمان الاجتماعي الأساسي (نحو خمسة ملايين شخص) على عشر كمامات من نوع (إف إف بي 2) مجاناً.

واعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، سيتاح للأشخاص الذين يحصلون على إعانات بطالة الحصول على هذه الكمامات. يأتي ذلك على خلفية التعليمات الجديدة التي تفرض ارتداء كمامات طبية في وسائل المواصلات وأماكن التسوق.

ع.أ.ج/ ي أ ( د ب ا)

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تقنية التعرف على الوجه في مواجهة فيروس كورونا

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