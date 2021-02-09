الحكومة الألمانية: لا كمامات طبية مجانية لطالبي اللجوء

أفادت الحكومة الألمانية الثلاثاء (التاسع من فبراير/ شباط 2021) بعدم حصول طالبي اللجوء على كمامات من نوع (إف إف بي 2) مجاناً. جاء ذلك في رد من وزارة الشؤون الاجتماعية على سؤال من سفين ليمان، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر لشؤون السياسة الاجتماعية، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة من الرد.

وقال ليمان إن " طالبي اللجوء، وتحديداً هؤلاء الذين يعيشون في مراكز إيواء مشتركة، معرضون لخطر العدوى بشكل خاص"، وطالب بأن يحصل هؤلاء على الكمامات بسعر أقل من الأشخاص الذين يتمتعون بالضمان الاجتماعي الأساسي. وشكا أن الأشخاص الأشد فقراً جاءوا في طليعة من سقطوا من الحسابات في موضوع التوزيع المجاني للكمامات. وأضاف ليمان أن الحكومة الألمانية عليها أن تعترف بأنها نسيت مئات الآلاف من الناس.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية، هوبورتوس هايل، ووزير الصحة، ينس شبان، أعلنا في نهاية يناير/ كانون الثاني أن من المنتظر أن يحصل كل واحد ممن يتمتعون بالضمان الاجتماعي الأساسي (نحو خمسة ملايين شخص) على عشر كمامات من نوع (إف إف بي 2) مجاناً.

واعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، سيتاح للأشخاص الذين يحصلون على إعانات بطالة الحصول على هذه الكمامات. يأتي ذلك على خلفية التعليمات الجديدة التي تفرض ارتداء كمامات طبية في وسائل المواصلات وأماكن التسوق.

ع.أ.ج/ ي أ ( د ب ا)