الحكومة الألمانية: لا توجد أي مناقشات بشأن عودة اللاجئين إلى سوريا

قالت متحدثة باسم وزير الداخلية الألماني هورس زيهوفر اليوم (الأربعاء الأول من أغسطس / آب 2018) إنه لا توجد هناك أي مناقشة حاليا داخل الحكومة بشأن ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى بلدهم. وأضافت المتحدثة أن الحكومة تراقب عن كتب تطورات الأوضاع في سوريا.

ويذكر أن راينر هازلهوف رئيس وزراء ولاية ساكسن ـ آنهالت الألمانية سبق وأن صرح بداية الأسبو ع الجاري "علينا ترحيل مزيد من الأشخاص، بما في ذلك اتجاه سوريا إذا ما توفرت الشروط لذلك"، وذلك في حوار لصحيفة "ميتلدويتشن تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم (الاثنين 30 يوليو/ تموز 2018). ويذكر أن عدد طالبي اللجوء الذين تقبل طلباتهم في الولاية في تراجع مستمر إذ لا يتعدى الأمر نسية 3%.

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يشار أن الحرب في سوريا أدت إلى نزوح ملايين السوريين عن بلدهم، فيما طالب النظام السوري مؤخرا، على لسان الرئيس بشار الأسد اللاجئين بالعودة إلى بلادهم، رغم المخاطر التي قد تعترضهم من قبل الأعمال الانتقامية للنظام نفسه.

ح.ز / ه.د (د.ب.أ م إ.ب.د)