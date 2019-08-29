 الحكومة الألمانية سمحت بتصدير أسلحة إلى مناطق تشهد أزمات سياسية | أخبار | DW | 04.09.2019

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أخبار

الحكومة الألمانية سمحت بتصدير أسلحة إلى مناطق تشهد أزمات سياسية

بالرغم من قرارات حكومية ألمانية سابقة بضرورة تجنب تصديرالسلاح إلى مناطق تشهد أزمات سياسية، كشفت تقرير إعلامية أن برلين أجازت تصدير أسلحة إلى مناطق نزاع، وارتفع مجمل صادرات السلاح الألمانية لهذا العام مقارنة بالسابق.

Rüstungsexporte Kampfpanzer Leopard (picture-alliance/dpa/P. Steffen)

وافقت الحكومة الاتحادية الألمانية على تصدير أسلحة إلى مناطق النزاع، حسب توضيح مكتوب وجهه وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير إلى  لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالبرلمان الألماني.

 ووفقا لما كشفه موقع صحيفة فرانكفورتر الغيماينه في عددها ليوم أمس الثلاثاء ( الثالث من أيلول/ سبتمبر 2019) فإن الجزائر والهند من بين الدول المستفيدة من تراخيص تصدير السلاح الأخيرة.  وستتلقى الجزائر شاحنات عسكرية ومحركات طاقة كهربائية، وقطع غيار. في حين ستحصل الهند التي تتصدر عناوين الأخبار بعد التصعيد بينها وبين جارتها باكستان بخصوص كشمير، على امدادات من الرؤوس الحربية ومحركات.

وتشمل قائمة الدول المستفيدة أيضا إسرائيل وأندونيسيا، حيث ستحصل الأخيرة على قاربين لصيد الألغام و20 وحدة تحييد ألغام.

مختارات

في إطار مؤتمر "الكنيسة والتنمية"، انتقدت الكنيسة الألمانية ومنظمات غير حكومية صادرات الأسلحة الألمانية المتزايدة إلى دول عديدة، خاصة المتواجدة منها في مناطق النزاعات، وطالبوا بتشديد رقابة البرلمان الاتحادي عليها. (14.12.2009)

الناطقة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لا تجد مبرراً للسماح بتصدير مزيد من الأسلحة إلى السعودية، ويأتي ذلك ردّا على طلب بريطانيا من ألمانيا استثناء المشروعات الدفاعية من وقف مبيعات الأسلحة للرياض. (20.02.2019)

وكانت قيمة الأسلحة التي سمحت الحكومة  الألمانية بتصديرها في النصف الأول من العام الحالي 5.3 مليار يورو، وهي  تزيد عن قيمة صادرات السلاح في مجمل العام الماضي. يشار إلى أن قيمة صادرات السلاح في ألمانيا تراجعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل مستمر، ووصلت في عام 2018 إلى 4.8 مليار يورو فقط.

وجاءت المجر على رأس أهم المستوردين للسلاح الألماني في النصف الأول من  العام الجاري بـ 1.76 مليار يورو، وبفارق كبير عن الدول التي تليها، وهي  مصر بـ 801.8 مليون يورو وكوريا الجنوبية بـ277.7 مليون يورو.

وتسبب الارتفاع الهائل في صادرات ألمانيا من الأسلحة في النصف الأول من العام الجاري في استياء في صفوف المعارض الألمانية، بل وداخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه، المشارك في  لائتلاف الحاكم، حيث انتقد عضو الحزب، توماس هيتشلر، خبير الحزب الاشتراكي الديمقراطي في شؤون الأسلحة، وبشكل خاص، أن الحكومة الألمانية لا تزال تسمح بتصدير معدات عسكرية لدول تشارك في حرب اليمن.

ويتهم حزب الخضر وحزب اليسار، المعارضان، أحزاب الائتلاف الحاكم بمخالفة  نصوص الاتفاقية التي تنظم عمل الائتلاف الحاكم. وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد أفادت، في معرض ردها على طلب إحاطة  تقدم به النائب البرلماني عن حزب الخضر، أوميد نوريبور، بشأن ارتفاع قيمة صادرات الأسلحة الألمانية حتى حزيران/يونيو الماضي إلى 5.3 مليار يورو. وأكد نوريبور أن هذه القيمة تبلغ أكثر من ضعف قيمة صادرات الأسلحة في نفس  الفترة من العام الماضي، وأكثر من إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية  خلال عام 2018 كله، والذي بلغت فيه قيمة صادرات الأسلحة 4.8 مليار يورو.

كما انتقدت النائبة من حزب الخضر كاتيا كويل بدورها القرارات الاخيرة القاضية بتصدير الأسلحة إلى بلدان غير مستقرة، وقالت "إن تسليم أسلحة إلى الهند على سبيل المثال يمكن أن يفاقم من الأزمة  الحالية بينها وبين الباكستان، ويتناقض مع سياسة ألمانيا المتمثلة بعدم توريد الأسلحة  إلى مناطق الأزمات".

ع.أ.ج/ ح ز (DW)

  • Eröffnung der IDEX in Abu Dhabi

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    شهد الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ارتفاعا بزيادة 5.2 بالمئة في العام 2014 عن العام الذي سبقه، لتصل المبالغ المرصودة لشراء أسلحة الى 196 مليار دولار.

  • Bundeswehr Einsatz in Afghanistan Archiv 2010 bei Kundus

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    مع الطلب المتزايد للصين وروسيا وأوربا الشرقية على التسلح. بلغ الإنفاق العسكري العالمي لعام 2014 حسب إحصاءات معهد ستوكهولم 1776 مليار دولار.

  • Sicherheitsvorkehrungen in Mekka vor Pilgerfahrt ARCHIVBILD 2003

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا. وذلك في قائمة الدول الخمس عشرة الأكثر تسلحا.

  • Saudi Arabien Soldaten Archivbild 2010

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    بيانات معهد ستوكهولم رصدت زيادة مقدارها 17 بالمئة في العام 2014 على الإنفاق العسكري السعودي مقارنة بالعام السابق بمبلغ إجمالي يصل إلى 80.8 مليار دولار.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 Weltumrundung Testflug

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الرابعة عشر، حيث أنفقت ما قيمته 22.8 مليار دولار على التسلح في عام 2014.

  • Symbolbild US Präsenz am Persischen Golf

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    الإنفاق العسكري لمنطقة الشرق الأوسط شهد زيادة قدرها 57 بالمئة في الاعوام المحصورة بين 2005 و2014. حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية على زيادة التسلح.

  • Irak Tikrit Offensive gegen IS

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    وزاد كل من لبنان والعراق من نفقاتهما بنسبة 15%، بينما خفضت عمان النفقات بنسبة 20%. وكان هناك نقص في البيانات بالنسبة لعدة دول في المنطقة بينها قطر وسوريا وإيران.

  • Kamerunische Soldaten an der Grenze zu Nigeria Archiv 12.11.2014

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    وظلت أفريقيا المنطقة صاحبة أعلى زيادة في الإنفاق العسكري، حيث تصدرت الجزائر وأنغولا المنتجتان للنفط والغاز قائمة النفقات في تلك المنطقة. إعداد : علاء جمعة

    الكاتب: إعداد: علاء جمعة


مختارات

الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

ما هي الدول العربية الأكثر إنفاقا على التسلح؟ وكم تبلغ الأموال العربية المستقطعة سنويا لشراء أسلحة؟ حقائق بالأرقام يقدمها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، والذي يُعنى بدراسة الإنفاق العسكري العالمي. (14.04.2015)  

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