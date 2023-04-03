الحكومة الألمانية تمدد إقامة ضحايا زلزال تركيا

قررت الحكومة الألمانية السماح لضحايا زلزال تركيا ممن يحملون تأشيرات سارية بالبقاء لدى أقاربهم في ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الألمانيتان اليوم السبت (السادس من أيار/مايو 2023).
وأوضحت الوزارتان أنه سيتم إعفاء الضحايا الذين دخلوا البلاد في الفترة بين 6 شباط/فبراير و7 أيار/مايو 2023 في إطار نظام التأشيرة المبسطة، من شرط الحصول على تصريح إقامة حتى السادس من آب/أغسطس المقبل.
كان زلزال مدمر ضرب شمال سوريا وتركيا أوائل شهر شباط/فبراير الماضي، ما أدى إلى مقتل 50 ألف و800 شخص في تركيا وفقاً لبيانات الحكومة التركية. يذكر أن اتحاد الأطباء الأتراك أبدى حالياً تشككه القوي في هذا العدد وأشارت تقديراته إلى أن عدد هؤلاء أعلى بكثير من العدد الذي أعلنته أنقرة.
كانت الحكومة الألمانية اتفقت في أعقاب وقوع الكارثة على تطبيق إجراء خال من البيروقراطية في إصدار التأشيرة لضحايا الزلزال حتى يمكن لهم الإقامة لفترة مؤقتة لدى ذويهم في ألمانيا.
ونُقِل عن وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك قولها: "منذ منتصف شباط/فبراير لم يجد نحو 9500 تركي وتركية مأوى لدى أقاربهم في ألمانيا وحسب بل وجدوا أيضاً الدعم والمواساة. إنها لإشارة عملية تماماً على التضامن أن يتم منحهم الآن مزيداً من الوقت للبقاء داخل دائرة عائلاتهم في الوقت الذي تمضي فيه أعمال رفع الأنقاض وإعادة الإعمار قدماً".
وأضافت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر أن برلين أعطت الأولوية أيضاً لطلبات الحصول على تأشيرة المقدمة من سوريين ينحدرون من مناطق متضررة من الزلزال.
وفي 20 آذار/مارس الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قبل مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل عزم بلادها مضاعفة مساعداتها لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى ما مجموعه 240 مليون يورو.
وقالت بيربوك إن إعادة الإعمار ستكون "أولوية مركزية"، مضيفة أن الأموال ستخصص لمساعدة أولئك الذين ما زالوا يعيشون في الخيام وتمكينهم من الحصول على التعليم والرعاية الطبية. وأشارت بيربوك إلى "أنه من المهم في هذه الأوقات، في ضوء الأحداث الرهيبة المختلفة في العالم، ألا نغفل عن الناس الموجودين على عتبة بابنا".
وتعهد مانحون دوليون خلال المؤتمر في بروكسل تقديم سبعة مليارات يورو لمساعدة سكان تركيا وسوريا المتضررين من الزلزال الذي خلف أضراراً مادية تقدر بأكثر من 100 مليار يورو. وأوضحت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن نحو 950 مليون يورو ستذهب إلى المتضررين في سوريا، فيما ستخصص غالبية تعهدات المساعدات إلى تركيا.
خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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