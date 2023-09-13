الحكومة الألمانية تقر رفع مبلغ إعانة البطالة بسبب التضخم

أقرت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (13 سبتمبر/أيلول 2023) زيادة قيمة إعانة البطالة خلال العام المقبل إلى 563 يورو (609 دولار) شهريا مقابل 502 يورو لكل عاطل حاليا بسبب ارتفاع معدل التضخم.

وستزيد قيمة الإعانة الشهرية للعاطل الذي يعيش مع شريك حياة من 451 يورو إلى 506 يورو، أي بنسبة زيادة حوالي 12% وستشمل حوالي 5 ملايين شخص في ألمانيا.

وفي الوقت نفسه، سترفع الحكومة قيمة إعانة الأسرة التي لديها أطفال . سيتم زيادة قيمة الإعانة للأسرة التي لديها طفل يتراوح عمره بين 15 سنة و18 سنة، من 420 يورو إلى 471 يورو شهريا خلال العام المقبل. أما الأسرة التي لديها أطفال بين 7 سنوات و14 سنة، فستزيد قيمة الإعانة من 348 إلى 390 يورو، والأسرة التي لديها أطفال حتى 6 سنوات، فستزيد من 318 إلى 357 يورو.

وأعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل بالفعل هذه الزيادة في نهاية آب/أغسطس الماضي.

يذكر أن التحالف الحاكم في ألمانيا، والذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار، قدم في كانون الثاني/يناير الماضي إصلاحا رئيسيا لنظام الضمان الاجتماعي ليحل محل برنامج إعانة البطالة هارتس الرابع للعاطلين لفترة طويلة، والذي بدأ العمل به منذ 2005.

ف. ي/ع.ج.م (د ب أ)