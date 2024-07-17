الحكومة الألمانية تقرّ مشروع موازنة عام 2025

أقر مجلس الوزراء الألماني خلال جلسته الأسبوعية مسودة موازنة عام 2025 لتجتاز هذه المسودة التي كانت مثار جدل على مدار فترة طويلة، أول عقبة رسمية ويصبح من الممكن إحالتها الآن إلى البرلمان.

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بعد إقرار مجلس الوزراء اليوم الأربعاء (17 تموز/يوليو 2024) مسودة موازنة عام 2025المثيرة للجدل بأن هذه الخطوة تمثل "بداية التحول الاقتصادي". كما وافق مجلس الوزراء على عدة محفزات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الذي شابه الضعف في الفترة الأخيرة.

وبعد التوصل بصعوبة إلى تسوية خاصة بالموازنة بين أحزاب الائتلاف الحاكم، كان المستشار أولاف شولتس أكد في فيديو على تطبيق تيك توك أن العبرة بالنتيجة في نهاية المطاف مشيراً إلى أن الجلسات الماراثونية وقضاء الليل بلا نوم والقلق على مستقبل الائتلاف، كل ذلك أصبح ثانويا، وأردف: "الآن انتهى الأمر".

وفي إطار الموازنة، يعتزم ائتلاف إشارة المرور إنفاق أكثر من 480 مليار يورو في العام المقبل، ما يقرب من عشرها على شكل قروض. ومن المقرر أن يتم إقرار الموازنة في البرلمان في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويبلغ إجمالي الموازنة 480.6 مليار يورو بتراجع بمقدار نحو ثمانية مليارات عن ميزانية هذا العام. وخصصت وزارة المالية 78 مليار يورو للاستثمارات، وهو مستوى قياسي.

خ.س/ح.ز (د ب أ)