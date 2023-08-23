 الحكومة الألمانية تصادق على قانون لتسهيل تغيير الاسم والجنس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الحكومة الألمانية تصادق على قانون لتسهيل تغيير الاسم والجنس

صادق مجلس الوزراء الألماني على قانون لتسهيل تغيير الأشخاص لأسمائهم وجنسهم بشكل قانوني وبدون بيروقراطية. وسيسمح ما يسمى بقانون تقرير المصير بإجراء هذه التغييرات في مكاتب التسجيل الحكومية في إجراء بسيط.

أرشيف: تقديم مشروع قانون تقرير المصير من قبل وزيرة الأسرة ليزا باول ووزير العدل ماركو بوشمان (يونيو 2023)

أرشيف: تقديم مشروع قانون "تقرير المصير" من قبل وزيرة الأسرة ليزا باول ووزير العدل ماركو بوشمان (يونيو 2023)

صادقت الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء 23 أغسطس / آب 2023) على مشروع قانون سمح بتغيير الاسم والجنس بشكل سريع. وفي الوقت الحالي، يتطلب تغيير جنس الشخص تقييمات خبراء وقرار محكمة. وقالت وزارتا الأسرة والعدل إن القانون يستهدف المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير الثنائيين، وتعرض لانتقادات من قبل الأحزاب المحافظة وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد.

ويجد العديد من الأشخاص المتحولين قانون المتحولين جنسيا القديم مهينا، لأنه ينص على أنه لا يجوز للأشخاص تغيير اسمهم الأول وجنسهم رسميا إلا بعد تقييم وقرار من المحكمة. ويتم تعريف مصطلح غير ثنائي على أنه تسمية ذاتية للأشخاص الذين لا يعرفون أنهم ذكور أو إناث، كما ينص مشروع القانون.

كيف تتعامل متحولة جنسيا مع خطاب الكراهية

وصادق مجلس الوزراء أيضا اعلى مشروع قانون تقدمت به وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية. ومن حيث المبدأ، يجب أن يكون المهاجرون قادرين على الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر، على الرغم من وجود شروط للتكامل الاقتصادي والديمقراطي. ويستبعد مشروع القانون، صراحة تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم لأسباب معادية للسامية أو عنصرية.

واعتبرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر القانون الجديد بأنه مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا. وفي تصريحات للشبكة الإعلامية الألمانية "دويتشلاند"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم "نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول (..) لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءا كاملا من المجتمع في المستقبل المنظور".

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)

  • Aus der Vogelperspektive ist eine Menschenmenge zu sehen, die eine große Regenbogenflagge trägt.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    ساو باولو ـ أكبر مسيرة للمثليين في العالم

    تحت علم بألوان قوس قزح كبير سار الأحد (11 يونيو/حزيران) ملايين الأشخاص في مسيرة للمثليين عبر شوارع ساو باولو في البرازيل. وحسب مصادر المنظمين كان هذا الحدث، بمشاركة أربعة ملايين شخص، أكبر مسيرة لمجتمع الميم في العالم ويتم الاحتفال به منذ 27 عاما في البرازيل.

  • Ein Hund mit Regenbogen-Outfit und -Sonnenbrille geht an einer roten Leine; daneben sind die Beine einer Person zu sehen.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    "سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة"

    تحت شعار "نريد سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة" سارت المسيرة عبر شوارع ساو باولو البزازيلية

  • Eine Person mit Afro-Perücke, buntem Blumenkranz, großen Ohrringen und bunter Schminke lacht in die Kamera.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    مسيرة في شوارع هوليود

    أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية نُظمت مسيرات في كبريات المدن: في لوس إنجليس اجتذب موكب المثليين الآلاف من الأشخاص عبر شارع هوليود. وهذا الموضوع مثير للجدل سياسيا في أمريكا، إذ يحاول ساسة محافظون حظر العمليات الجراحية لتغيير الهوية الجنسية.

  • US-Präsident Joe Biden spricht an einem Rednerpult ins Mikrofon; die Wand hinter ihm ist mit Regenbogen- und Transgender-Farben geschmückt, außerdem ist ein Logo des Weißen Hauses zu sehen, unter dem Pride 2023 steht.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    بايدن يدعو إلى حفل في البيت الأبيض

    الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى حفل بمناسبة مسيرة المثليين داخل البيت الأبيض في 10 يونيو/حزيران 2023، وقال "نحبكم ونستمع إليكم وأنتم جزء من المجتمع". وعقب إصدار قوانين تمييزية ضد المثليين في العديد من الولايات الأمريكية فإن دعم الحكومة المكزية يشكل إشارة هامة لمجتمع الميم.

  • Zwei Männer küssen sich in der Abenddämmerung auf einer Straße; im Hintergrund sind zahlreiche Menschen zu sehen.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    تل أبيب معقل التسامح

    تل أبيب تعد معقلا للتسامح في الشرق الأوسط: فنحو 150 ألف شخص احتفلوا الأسبوع الماضي في المدينة الإسرائيلية على البحر المتوسط. وجاءت مسيرات المثليين هذا العام على وقع توترات سياسية داخلية. ويخشى مجتمع الميم بسبب الإصلاحات القانونية تدهورا لحقوق أعضائه.

  • Inmitten einer Menschenmenge tanzen mehrere, größtenteils oberkörpferfreie Personen auf einem Wagen. Neben ihnen hält jemand eine Regenbogenflagge hoch.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    ذكرى "الزواج للجميع" بفرنسا

    في فرنسا خرج أعضاء مجتمع الميم في نهاية الأسبوع في مسيرات: وفي تولوز لم يتم الاحتفال فقط بالتنوع، بل أيضا بالذكرى العاشرة للزواج للجميع في فرنسا.

  • Mehrere Personen feiern ausgelassen auf einem Wagen, während Konfetti auf sie herab regnet. Im Hintergrund sind ein Kruzifix an einer Wand zu sehen sowie ein Luftballon-Bogen aus blauen und hellrosa Ballons.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    روما تحتفل رغم الإجراءات الحكومية

    بالنسبة إلى مجتمع الميم في إيطاليا كانت "مسيرة روما" هذه السنة مهمة للغاية، لأن رئيسة الوزراء المحافظة جورجيا ميلوني أعلنت عدة مرات أنها تنوي التحرك ضد مجموعة الضغط من المثليين. وقبيل المسيرة ألغت الحكومة المحلية في روما جميع المساعدات الموعودة. وبالرغم من ذلك احتفل واحتج الآلاف من الأشخاص في المدينة الأبدية.

  • In der rechten Hälfte des Bildes sind zwei Frauen mit langen dunklen Haaren zu sehen, die sich umarmen und küssen. Um sie herum schweben unzählige Seifenblasen.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    مطالب بحقوق المثليين في كوسوفو

    المشاركون في مسيرة للمثليين في بريشتينا يطالبون بالحرية والمساواة داخل مجتمع كوسوفو. وفي الوقت الذي يتم فيه قبول المثلية في أوروبا الغربية يرفض الكثير من الناس في أوروبا الشرقية مجتمع الميم.


مختارات

ألمانيا.. أسئلة وأجوبة حول قواعد التجنيس الجديدة

يخطط الإئتلاف الحزبي الحاكم في ألمانيا لتسهيل عملية التجنس بصورة ملموسة. فما هي خطط حكومة المستشار شولتس في هذا السياق؟ ومن الذي يحق له الحصول على الجنسية في الوقت الحالي؟

ألمانيا - رقم قياسي للتجنيس عام 2022 والعدد مرشح لزيادة "هائلة"

منذ عام 2002 لم يحصل الكثير من الأجانب على الجنسية الألمانية مثلما حدث في عام 2022. وكانت أكبر الزيادات في حالات التجنيس لأشخاص من سوريا وأوكرانيا والعراق، ومن المتوقع أن يتح القانون المنتظر تجنيس أعداد كبيرة.

أكبر معدل تجنيس في ألمانيا منذ 20 عاما والسوريون في المرتبة الأولى

في العام الماضي، حصل أشخاص من 171 جنسية على جواز السفر الألماني. وشكل السوريون المجموعة الأكبر بنسبة 29 في المائة. إذ تم تجنيس ما مجموعه 48300 سوري، وهذا أكثر من ضعف العدد في عام 2021 وسبعة أضعاف ما كان عليه في عام 2020.

حقوق مجتمع الميم في أوروبا: مالطا في المقدمة وبولندا تتذيل الترتيب

في 17 مايو/ أيار من عام 1990، أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، ومنذ ذلك التاريخ، جعل المجتمع الدولي هذا اليوم من كل عام يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي.