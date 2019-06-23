 الحكومة الألمانية تشيد بانتخابات بلدية إسطنبول | أخبار | DW | 24.06.2019

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أخبار

الحكومة الألمانية تشيد بانتخابات بلدية إسطنبول

أشادت الحكومة الألمانية بانتخابات بلدية إسطنبول وبعدم التشكيك بفوز مرشح المعارضة أكرم إمام اوغلو. بدورها اعتبرت الجالية التركية في ألمانيا فوز سياسي معارض بهذا المنصب الرفيع "دليلا على رغبة المواطنين الجمة نحو التغيير".

Türkei Rede des neuen Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu | Anhänger in Beylikdüzü (Presseabteilung von Ekrem İmamoğlu)

عقب الانتخابات المعادة على منصب رئيس بلدية إسطنبول، رحبت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين (24 حزيران/ يونيو 2019) بالعملية الانتخابية في أكبر مدينة تركية والمشاركة الكبيرة فيها. كما رحبت برلين بـ "عدم التشكيك هذه المرة" في فوز مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت في برلين: "نرحب بالمشاركة المرتفعة في الانتخابات والمسار السلمي لها بوجه عام. هذه جميعها إشارات جيدة بالنسبة لتركيا... إجراء عملية انتخابية نظيفة ومطابقة للقواعد أمر بالغ الأهمية بالنسبة للثقة في المؤسسات الحكومية".

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بدوره أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بنتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، ووصفها بـ "العملية الديمقراطية". وقال على هامش زيارته لموقع خاص بالجيش الألماني بولاية سكسونيا السفلى، إن ذلك يعد وثيقة بأن المواطنين الأتراك يستفيدون من حريتهم في التصويت. وأضاف الرئيس الألماني: "النتيجة واضحة جدا في إسطنبول".

وفي سياق متصل، أعربت الجالية التركية في ألمانيا عن أملها في مزيد من الديمقراطية في تركيا عقب انتخاب إمام أوغلو. وقال رئيس الجالية، جوكاي صوفو أوغلو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نجاح سياسي معارض في الحصول على المنصب بالرغم من كافة العداءات من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم يدل على رغبة المواطنين الجمة نحو التغيير.

ويشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات التركية أعلنت اليوم حصول مرشح المعارضة على54,21% من أصوات الناخبين في الانتخابات المعادة على رئاسة بلدية إسطنبول والتي جرت أمس الأحد. وكان بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، قد خسر الانتخابات الأولى التي جرت في 31 آذار/مارس أمام إمام أوغلو بفارق ضئيل.

لكن اللجنة العليا للانتخابات ألغت نتيجة تلك الانتخابات بعد طعون من حزب العدالة والتنمية المحافظ الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

أ.ح/هـ.د (د ب أ)

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إمام أوغلو يفوز في الانتخابات البلدية في إسطنبول

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إمام أوغلو يفوز في الانتخابات البلدية في إسطنبول  

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