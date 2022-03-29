الحكومة الألمانية تدين تصرف روسيا ضد "دويتشه فيله"

دانت الحكومة الألمانية تصرف روسيا ضد شبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية. وتصنف روسيا الآن الشبكة، التي حظرت بثها بالفعل، على أنها "عميل أجنبي"، وذلك حسب قائمة نشرتها وزارة العدل الروسية أمس الاثنين.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء (29 مارس/آذار 2022) في برلين إن هذا التصنيف قوبل بإدانة شديدة، وأضاف: "تواصل الحكومة الروسية هجومها الصريح على حرية الصحافة وحرية التعبير في روسيا بكل شدة، وهو ما ثبت أيضا من خلال عمليات حجب العديدة من المواقع الإلكترونية الناقدة للحكومة، والتي تتبع وسائل إعلام في روسيا، خلال الأسابيع الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذه محاولة أخرى من قبل الحكومة الروسية لاستخدام جميع الوسائل القمعية لمنع تغطية مستقلة للحرب العدوانية الروسية الوحشية في أوكرانيا.

وكانت روسيا أصدرت مطلع شباط/فبراير الماضي قرارا بإغلاق مكتب مراسلي "دويتشه فيله" في موسكو وسحب اعتمادات صحفيي المحطة، كما حجبت روسيا الموقع الإلكتروني لـ"دويتشه فيله". وجاء ذلك كرد فعل على حظر الجهات المسؤولة عن الإعلام في ألمانيا بث قناة "آر تي دي إي" الناطقة بالألمانية والمملوكة لمحطة "آر تي" الروسية الحكومية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية وصفت هذه الخطوة بأنها مجرد "خطوة أولى" وأعلنت عن الشروع في إجراء لتصنيف المحطة الألمانية ضمن "العملاء الأجانب". وسيؤدي هذا الإجراء إلى توتر في العلاقات الروسية الألمانية المتوترة بالفعل.

وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين تصنفهم روسيا عملاء أجانب قد يتعرضون لغرامة وحتى السجن لمدة ربما تصل إلى 5 سنوات، إذا لم يستوفوا الشروط المطلوبة، ومنها تقديم الوثائق ليتم تسجيلهم رسميا لدى إدارة السجلات الحكومية المختصة بالعملاء الأجانب.

و.ب/ ع.ش (د ب أ)