 الحكومة الألمانية تدين بشدة الاعتداء على إريتري في هيسن | أخبار | DW | 24.07.2019

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أخبار

الحكومة الألمانية تدين بشدة الاعتداء على إريتري في هيسن

دانت كل من الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية هيسن الاعتداء على لاجئ إريتري على خلفية عنصرية في بلدة فيشترسباخ بشدة. في برلين وصفت نائبة المتحدث باسم الحكومة الاتحادية أوريكه ديمر الهجوم بأنه مقزز ومرفوض.

Rätselhafte Schüsse in Wächtersbach (picture-alliance/dpa/M. Pappert)

أدانت الحكومة الألمانية استهداف إريتري في مدينة ألمانية بطلق ناري، في جريمة يُرجح أنها ذات دوافع عنصرية. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الأربعاء (24 تموز/يوليو 2019) في برلين: "الحكومة الألمانية مصدومة من هذه الفعلة، وتدينها بأشد درجة"، مضيفة أن الأمر يدور حول "فعلة شنيعة"، لا ينبغي قبولها.

مختارات

في مساعٍ حثيثة لاحتواء ظاهرة المد اليميني المتطرف ومعاداة المهاجرين والسامية، طالب وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر المواطنين جميعا بإظهار مزيد من الشجاعة المدنية إزاء خطاب الكراهية والتمييز ضد الأجانب. (29.06.2019)

قال وزير خارجية ألمانيا إن معاداة السامية "ليست منتجا تم استيراده" موضحا أن متطرفين يمينيين مسؤولون عن العدد الأكبر من الحوادث. الداخلية الألمانية أفادت بتزايد وتيرة الهجمات المعادية للسامية وكراهية الأجانب في ألمانيا. (14.05.2019)

من جانبه، أدان رئيس الوزراء في ولاية هيسن فولكر بوفيير الاعتداء على الشاب الإريتري بشدة متمنيا له الشفاء العاجل وقال السياسي المحافظ "إنه عمل شنيع أن يتم إطلاق النار على شخص في الشارع لمجرد لون بشرته".

يُذكر أن الضحية أصيب بإصابات بالغة جراء طلق ناري في البطن في مدينة فيشترسباخ بولاية هيسن الألمانية، وخضع لعملية جراحية بأحد المستشفيات. وقتل القناص المشتبه به، وهو ألماني يبلغ من العمر 55 عاما، نفسه بعد ذلك.

ويرجح المحققون، وفقا للمعلومات الحالية، أن الجريمة "ذات دوافع معادية للأجانب على نحو بالغ الوضوح". وهناك تكهنات عن اعتناق المشتبه به للفكر اليميني المتطرف أو القومي المتطرف. ولا تزال السلطات تجري تحريات حول النطاق المقرب من المشتبه به.

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دراسة: ثلث الألمان لديهم نزعة معادية للمهاجرين

وقالت نائبة المتحدث إن مكافحة الجرائم اليمينية المتطرفة هدف أساسي للحكومة الألمانية، مؤكدة أن الحكومة تأخذ هذا الخطر على محمل بالغ من الجد، وأضافت: "سلطات الأمن تعمل بكامل طاقتها من أجل ضمان حياة آمنة لكافة المواطنين في ألمانيا".

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

 

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تنامي كراهية الأجانب والتشدد اليميني في شرق ألمانيا، محذرة من أنهما يشكلان تهديدا على السلم الاجتماعي وينفر المستثمرين الأجانب. الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذه المخاوف: ففي عام 2014 مثلا سجل 47 من الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.

  • Deutschland NPD Wahlkampfveranstaltung in Hamburg

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    فمثلا، على الرغم من أن نشاط النازيين الجدد لا يقتصر على ألمانيا فحسب، بل سجل في عدد مناطق من العالم على غرار أمريكا والنرويج، إلا أن حزبهم "حزب ألمانيا القومي الديمقراطي" لم ينجح حتى الآن في الدخول إلى البرلمانات المحلية والمجالس المحلية إلا في شرقي ألمانيا.

  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    شكلت مدينة دريسدن، بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، مهد ومعقل حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) التي تتظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014 ضد الإسلام والمسلمين وتواجد الأجانب في ألمانيا. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع تدفق سيل اللاجئين، وأغلبيتهم من سوريا، على ألمانيا العام الماضي.

  • Symbolbild Flüchtlingsgegner Pegida AFD Rechte

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    خلال احتجاجاتهم الليلية التي تنظمها حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) لم يتوان اليمينيون المتطرفون عن التعبير عن رفضهم لقدوم اللاجئين إلى ألمانيا. في إحدى المظاهرات حمل أحدهم لافتة تصور أناسا في قطار – وذلك في إشارة إلى أن أغلبية اللاجئين قدموا إلى ألمانيا في القطارات انطلاقا من المجر والنمسا – وقد كتب عليها بالإنجليزية: "اللاجئون غير مرحب بهم، عودوا بعائلاتكم إلى أوطانكم".

  • Dresden Pegida Demonstration 12.01.2015

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    اليمين المتطرف يرفضو أيضا التعددية الثقافية في إشارة إلى المهاجرين، الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود، ويعتبرونها دخيلة على الثقافة الألمانية. في الصورة أحد المتظاهرين في احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا في مدينة دريسدن وهو يحمل لافتة كتب عليها "يجب وقف التعددية الثقافية. وطني (يجب) أن يبقى ألمانيّا".

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديدات بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. وفي الواقع، فقد شهد حزب المستشارة، الحزب الديمقراطي المسيحي، تراجعا في الانتخابات البرلمانية المحلية لعدد من الولايات الألمانية، وليس في شرق ألمانيا فقط.

  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


مختارات

مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

رغم أن اليمين المتطرف ظاهرة لا تقتصر على بلد معين، إلا أن الحكومة الألمانية أعربت مؤخرا عن قلقها من تنامي كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في الولايات الألمانية الشرقية. جولة مصورة في مظاهر التطرف اليميني بشرق ألمانيا. (24.09.2016)  

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دراسة: ثلث الألمان لديهم نزعة معادية للمهاجرين  

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