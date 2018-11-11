الحكومة الألمانية تدعم ولايات البلاد لمكافحة معاداة السامية

تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية، تعزيز التعاون مع حكومات الولايات في مجال مكافحة معادة السامية. جاء ذلك خلال أول اجتماع تنسيقي يعقده فليكس كلاين، مفوض الحكومة لمكافحة معاداة السامية، مع نظرائه في العديد من الولايات الألمانية في برلين يوم أمس الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن حكومات سبع ولايات ألمانية (من إجمالي 16 ولاية) لديها مفوض لمكافحة معاداة السامية، وهذه الولايات هي بافاريا وبادن-فورتمبرغ وراينلاند بفالتس وسكسونيا آنهالت وهيسن وشمال الراين فيستفاليا وزارلاند. وطالب كلاين من الولايات الأخرى اتخاذ خطوات في نفس هذا الاتجاه. يذكر أن 80% من الإجراءات المعمول بها في قطاعي الأمن والتعليم، هي من اختصاص حكومات الولايات.

وأضاف كلاين أن مكافحة معاداة السامية ودعم الحياة اليهودية في ألمانيا لا يمكن أن يكون بدون دفع ثمن. وأكد كلاين على الهدف الخاص بإنشاء لجنة من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لهذا الشأن، وهذا ما كان البرلمان قد طالب به.

من جانبه، قال دانيل بوتمان، الرئيس التنفيذي للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا إن التصدي لمعاداة السامية هو واجب المجتمع برمته " فكل معاد للسامية هو معاد للديمقراطية"، مشيرا إلى ان معاداة السامية موجودة في التيار اليميني واليساري وبين المسلمين وفي قلب المجتمع.

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تجدر الإشارة إلى أن حوادث معاداة السامية في ألمانيا اثارت قلقا و ضجة في المجتمع منذ عدة أشهر، حيث تعرضت تلميذة يهودية في مدرسة ابتدائية في برلين للإهانة من جانب تلاميذ أكبر سنا ينحدرون من عائلات مسلمة. كما هاجم لاجئ سوري شابا إسرائيليا يرتدي الطاقية اليهودية (كيباه).

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)