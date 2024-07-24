الحكومة الألمانية تحدد موعد الانتخابات التشريعية العامة

قررت الحكومة الألمانية إجراء الانتخابات العامة المقبلة في 28 أيلول/سبتمبر 2025، والمستشار الألماني الحالي أولاف شولتس يكشف عن رغبته في الترشح مجددا للمستشارية.

قررت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (24 يوليو/حزيران 2024) إجراء الانتخابات البرلمانية العام ة المقبلة في 28 أيلول/سبتمبر 2025، جاء ذلك وفقا لما أقره مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء؛ ويختص الرئيس الألماني باتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص، غير أنه جرت العادة أن يتبع الرئيس توصيات الحكومة.

وحسب قانون الانتخابات الاتحادي، يجب أن يكون يوم الانتخابات يوم أحد أو يوم عطلة رسمية. وهناك تعليمات محددة بخصوص تحديد موعد الانتخابات حيث تنص المادة 39 الفقرة 1 من القانون الأساسي على ضرورة إجراء الانتخابات في غضون 46 شهرا أو48 شهرا على أقصى تقدير من بدء فترة الانتخابات .

ووفقا لهذه المادة فإن انتخاب النسخة الحادية والعشرين من البرلمان الألماني المعروف باسم ( بوندستاغ ) يجب أن يتم في الفترة بين 27 آب/أغسطس و 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

في سياق متصل أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن رغبته في الترشح مرة أخرى لمنصب المستشار خلال الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في خريف العام المقبل.

المستشار الألماني أولاف شولتس يبدي رغبته في الترشح للمنصب مجددا صورة من: Political-Moments/IMGAO

وخلال المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي، قال شولتس في برلين اليوم: "بوصفي مستشارا سأترشح لأصبح مستشارا مرة أخرى".

يذكر أن شولتس ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يضم أيضا حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وأضاف شولتس أن حزبه الاشتراكي هو حزب موحد جدا. وقال:" نحن جميعا مصممون بحزم على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والفوز بها معا".

جاء ذلك بعد أن سئل شولتس في وقت سابق عما إذا كان يود أن يحذو حذو الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن عن عدم ترشحه مرة أخرى للرئاسة، وحينها رد شولتس على السؤال بقوله بلهجة واضحة: "شكرا على السؤال اللطيف والودي للغاية".

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)