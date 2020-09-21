 الحكومة الألمانية تحث على الحذر جراء ارتفاع إصابات كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الحكومة الألمانية تحث على الحذر جراء ارتفاع إصابات كورونا

في ضوء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، دعت الحكومة الألمانية المواطنين إلى الالتزام بـ"أقصى درجات الاحتراس" في مواجهة الجائحة، فيما ستعقد ميركل جلسة تشاورية مع رؤساء حكومات الولايات نهاية هذا الشهر.

فرض الكمامة في مدينة ميونيخ الألمانية - محطة قطار مترو الأنفاق في ميونيخ بتاريخ 20 يوليو/ تموز 2020

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين (21 سبتمبر/ أيلول 2020) في برلين: "هناك حاليا المزيد من الإصابات وانتقال العدوى داخل ألمانيا"، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب السياسيين والمواطنين لتقرير "ما إذا كان عدد الإصابات سينتشر مجددا على نحو خارج عن السيطرة".

وأضاف المتحدث باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل قائلا: "ألمانيا توجد حاليا في مرحلة في الجائحة حيث يتقرر كيف ندخل أشهر الخريف والشتاء"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك معدل إصابة أعلى بكثير في البلدان المجاورة.

مختارات

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها لمعدلات انتقال عدوى فيروس كورونا في أوروبا. المنظمة تمسكت من جهة أخرى بفترة الحجر الصحي الموصى بها، أي 14 يوما، منتقدة في المقابل الدول الأوروبية التي لجأت إلى تقصير المدة.

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع المصابين بكورونا حول العالم إلى 28.7 مليون حالة واقتراب الوفيات من المليون، فيما تستعد إسرائيل لفرض إغلاق شامل.

وعقب مشاورات في مجلس الوزراء المختص بإدارة أزمة جائحة كورونا بين الوزراء المختصين والمستشارة أنغيلا ميركل، شدد زايبرت على أنه بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات النظافة، يجب توخي "الحذر الشديد" في خطوات أخرى نحو مزيد من الفتح، موضحا أن الهدف هو الاستمرار في القدرة على تتبع سلاسل العدوى وكسرها،  مضيفا أنه من الواضح أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إذا تجاوزت الإصابات اليومية عددا معينا، مؤكدا ضرورة أن تكون الإستراتيجية الجديدة لاختبارات كورونا في الخريف والشتاء قابلة للتنفيذؤكدا بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

في ذات السياق تعتزم ميركل إجراء مشاورات جديدة مع رؤساء حكومات الولايات في الأسبوع المقبل حول تدابير مواجهة زيادة أعداد الإصابات بعدوى كورونا. وأعلن هيلجه براون، رئيس ديوان المستشارية، اليوم أن ميركل ستعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات يوم 29 أيلول/سبتمبر الجاري.

وطبقا لوكالة الأنباء الألمانية فإن براون ذكر أن مشاورات ميركل مع الولايات تأتي على خلفية الوضع المثير للقلق والمتمثل في تخطي العديد من المدن الألمانية الكبيرة للحد الأقصى من معدل الإصابات الجديدةالبالغ 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في أسبوع، فضلا عن حدوث تفش غامض لكورونا في العديد من الأماكن بألمانيا دون اتضاح بؤرة بعينها للتفشي.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا)

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  