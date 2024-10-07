الحكومة الألمانية تتوقع ركودا اقتصاديا للعام الثاني

وصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الوضع الاقتصادي في ألمانيا بأنه غير مرض. يأتي هذا بعد تقارير أن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب ركودا للعام الثاني على التوالي.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في برلين اليوم الاثنين (السابع أكتوبر/تشرين الأول 2024)، إن تحفيز الاستثمارات من شأنه أن يفيد على المدى القصير، موضحا أن هذا بالضبط ما تخطط له الحكومة الألمانية من خلال "مبادرة النمو".

وفي إشارة إلى الولايات، ذكر هابيك أن هذه المبادرة لا ينبغي تقليصها، موضحا أنه يتعين على الولايات الموافقة على خطط لتحسين خفض الضرائب، حيث ترتبط المبادرة بخفض الإيرادات الضريبية.

وقال هابيك، وهو نائب المستشار الألماني شولتس أيضا، إن أهم شيء هو تحرير مكابح الاستدانة الآن، وذلك في ضوء تعديل التوقعات الاقتصادية إلى الأدنى، واصفا الوضع الاقتصادي بأنه شديد التقلب. وأكد هابيك بذلك أن الحكومة الألمانية ستخفض توقعاتها الاقتصادية.

وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن هابيك توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في توقعات الخريف التي سيجري الإعلان عنها بعد غد الأربعاء.

وكان هابيك يتوقع في الأصل زيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة0,3% لعام 2024 - ومن المتوقع الآن حدوث انكماش بنسبة 0,2%. وبالنسبة لعام 2025، يتوقع هابيك زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,1%.

ف.ي/أ.ح (د ب ا)