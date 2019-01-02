 الحكومة الألمانية تتجه نحو ″إزالة العوائق″ لترحيل اللاجئين الجنائيين | أخبار | DW | 03.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الحكومة الألمانية تتجه نحو "إزالة العوائق" لترحيل اللاجئين الجنائيين

أعلن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية أن أطراف الائتلاف الحاكم تعتزم إزالة أية عوائق ممكنة أمام ترحيل طالبي لجوء جنائيين، وذلك بعد هجوم الضرب الذي نفذه أربعة لاجئين في مدينة أمبيرغ، جنوبي البلاد.

Bayerischer Landtag wählt Ministerpräsidenten (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

وقال رئيس الحزب البافاري ورئيس حكومة الولاية ماركوس زودر اليوم الخميس (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2019)، على هامش اجتماع مغلق للحزب: "تواصلتُ مع (رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي) أنجرت كرامب-كارنباور و(رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أندريا نالس بخصوص هذا الأمر... يرون جميعا أننا بحاجة لحل لمثل هذه الحالات".

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد المسيحي، الذي يضم الحزب البافاري والحزب المسيحي الديمقراطي.

وأضاف زودر أن هناك اتفاقا بالفعل داخل الائتلاف الحاكم ينص على تدشين مشروع من أجل تسهيل عمليات التحقق من الهوية، على سبيل المثال، أو الإعادة إلى الوطن.

مشاهدة الفيديو 13:34
بث مباشر الآن
13:34 دقيقة

أسباب وتداعيات الاعتداءات العنصرية في ألمانيا

وعلى خلفية واقعة أمبيرغ، حين قام أربعة مراهقين لاجئين ثمالى بالاعتداء على المارة، أكد رئيس حكومة ولاية بافاريا أنه لابد من التعقل في ردود الفعل التي يتم اتخاذها، وقال: " ندين بأشد العبارات الجرائم التي تم ارتكابها في مدينة أمبيرغ، ولكننا ندين أيضا أن جماعات يمينية تحاول حاليا إساءة استخدام ذلك"، وأكد أن الدولة لن تسمح بأن يحاول مثلا الحزب القومي الديمقراطي (إن بي دي) وحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليمينيين تقديم أنفسهما حاليا بوصفهما حماة مدنيين.

يذكر أن أربعة من طالبي اللجوء الشباب، منحدرين من أفغانستان وإيران، هاجموا المارة وضربوهم بشكل عشوائي يوم السبت الماضي، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا. وتسببت الواقعة في إثارة نقاش حول العنف الصادر من لاجئين. ويقبع طالبي اللجوء حاليا في الحبس الاحتياطي بتهمة الاعتداء الجسدي.

و.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب) 

مختارات

ماذا يحمل عام 2019 من "مفاجآت" للاجئين السوريين في ألمانيا؟

ينظر العديد من اللاجئين السوريين في ألمانيا بقلق وخوف إلى ما سيحمله العام الجديد لهم بشأن مستقبلهم. ويعود هذا الخوف إلى تصاعد اليمين الشعبوي وتوالي الأحداث التي تعيد معها النقاش الحاد حول سياسة اللجوء المتبعة في ألمانيا. (02.01.2019)  

ألمانيا تبحث تشديد الإجراءات ضد من يخفي هويته من طالبي اللجوء

طالب مسؤول في وزارة الداخلية الألمانية بتشديد الإجراءات المتخذة بحق طالبي اللجوء الذين يقومون بتضليل السلطات المعنية بشأن مواطنهم الأصلية أو بإخفاء هوياتهم الحقيقية. (02.01.2019)  

ألمانيا- الشرطة تنفي وجود "لجان شعبية يمينية" في أمبيرغ

بعد حادث الاعتداء الذي شهدته مدينة أمبيرغ الألمانية، وكان وراءه لاجئون مراهقون، ظهرت في وسال التواصل الاجتماعي أنباء عن تشكيل يمينيين متطرفين"لجان شعبية" والقيام بدوريات، الأمر الذي نفته شرطة المدينة بقوة. (03.01.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أسباب وتداعيات الاعتداءات العنصرية في ألمانيا  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Mann fährt in Fußgängergruppe

الحكومة الألمانية تدين بشدة هجمات مدينتي أمبيرغ وبوتروب 02.01.2019

أدانت الحكومة الألمانية بشدة الاعتداء بالضرب من قبل طالبي لجوء في مدينة أمبيرغ جنوبي البلاد وكذلك هجمات الدهس بسيارة من قبل مواطن ألماني بدافع كراهية الأجانب بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي البلاد.

Deutschland Berlin Kabinettssitzung Merkel und Nahles

ميركل: الحزب المسيحي الديمقراطي ملتزم بمعاهدة الائتلاف الحاكم 05.11.2018

ذكرت المستشارة أنغيلا ميركل أن قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي ستظل ملتزمة بمعاهدة الائتلاف الحاكم في برلين، فيما أعلنت رئيسة الاشتراكيين الألمان أنه لن يكون هناك مؤتمر استثنائي للحزب بشأن مستقبل الائتلاف مع ميركل.

Deutschland Reaktionen auf Bayern Wahl Angela Merkel in Berlin

قضية خاشقجي تتسبب بتوترات داخل الائتلاف الحاكم في برلين 23.10.2018

تثير قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي توترات داخل الائتلاف الحكومي في برلين، إذ اتهم نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي ميركل بمراعاة المصالح الاقتصادية في التعامل مع السعودية، واصفا موقفها بـ "المخزي".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  