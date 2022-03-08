الحكومة الألمانية تبدي استعدادها لاستضافة معارضي بوتين

توافقت الأطراف المشاركة في الحكومة الاتحادية الألمانية على على قواعد استقبال غير معقدة للمعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك للروس الذين يُعتبرون معرضين للخطر بشكل خاص في وطنهم.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين (30 أيار/مايو 2022): "العدوان الروسي الوحشي المتزايد على أوكرانيا يقترن بقمع داخلي متزايد باستمرار، لا سيما ضد الصحافة ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة".

وأضافت الوزيرة، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "نقدم في ألمانيا الحماية للروس الذين يتعرضون للاضطهاد والتهديد... سنمنح الصحفيين الروس على وجه الخصوص الفرصة لكتابة التقارير بحرية وبشكل مستقل من ألمانيا".

وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فإن الشروط العامة لدخول البلاد تنطبق أيضا على الروس، والتي بموجبها يمكنهم الدخول إلى البلاد والإقامة فيها بجواز سفر.

وأوضح المتحدث أن التأشيرة ستتحدد بحسب الغرض من الإقامة، مثل الرغبة في العمل في ألمانيا. وأشار المتحدث إلى أن أعضاء المعارضة أو غيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر، مثل الصحفيين، الذين يُعتبرون حاليا معرضين للخطر بشكل خاص في روسيا، لديهم إمكانية في حالات فردية لقبولهم من خلال لائحة في قانون الإقامة تنص على "الحفاظ على المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

وأضاف المتحدّث أنّه يمكن للأشخاص الذين يعتبرون "معرّضين للخطر" في مواجهة القمع في روسيا مثل "المدافعين عن حقوق الإنسان" أو علماء أو صحافيين، أن يستفيدوا وعائلاتهم من تأشيرات طويلة الأمد. وتصل مدّة هذه التأشيرات إلى أكثر من 90 يوما.

وبحسب السلطات يمكن أن يستفيد أيضاً "العاملون في منظمات أجنبية تصنّف عميلة" في روسيا، و"ممثلون عن المعارضة الديمقراطيّة"، أو "ممثلون عن المجتمع المدني" من هذه التأشيرات، وذلك من دون تحديد عدد هؤلاء. ويتعيّن على المستفيدين، بحسب المتحدث باسم السلطات، إثبات تعرّضهم للتهديد المباشر بشكل "موثوق".

واستقبلت برلين، حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، معارضين لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصوصا أليكسي نافالني الذي خضع للعلاج في ألمانيا عام 2020 بعد تعرّضه لمحاولة تسميم تتّهم الاستخبارات الروسيّة بالوقوف خلفها.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)