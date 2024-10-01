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سياسةالعربية السعودية

الحكومات الغربية تُبقي السعودية قريبة منها للحصول على أسعار نفط منخفضة

١٦ أكتوبر ٢٠٢٤

تتمتع السعودية منذ عقود بنفوذ كبير بسبب احتياطياتها النفطية الهائلة. ولأن الحكومات الغربية تريد أسعار نفط منخفضة فقد أبقت السعودية قريبة منها مطالبة إياها أن تستخدم نفوذها لتهدئة الصراعات في الشرق الأوسط للتأكد من استمرار تدفق النفط السعودي.

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