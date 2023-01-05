الحكم على الممثلة منة شلبي بالحبس في قضية مخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس (الخامس من كانون الثاني/يناير 2023) بحبس الممثلة منة شلبي عاما مع إيقاف التنفيذ وتغريمها عشرة آلاف جنيه (نحو 370 دولارا) لإدانتها بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى منة في كانون الأول/ديسمبر تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالتها للمحاكمة بناء على تقرير المعمل الكيماوي عن المواد المضبوطة معها بمطار القاهرة وشهادة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة.
ونفت المتهمة ما نسب إليها وأُطلق سراحها بكفالة مالية على ذمة القضية لحين موعد المحاكمة لكنها لم تحضر الجلسة اليوم وحضر عنها محاميها.
تعود الواقعة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر حين كانت الممثلة الحائزة على (جائزة فاتن حمامة للتميز) من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عائدة من الخارج وأوقفتها سلطات الجمارك للاشتباه في "كثافات عضوية" داخل حقائبها تبين لاحقا إنها تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقنب المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وأثارت قضية الممثلة الشابة جدلا على منصات التواصل الاجتماعي بين مدافع عنها ومعارض لها، ما دعا نقابة المهن التمثيلية في مصر إلى اصدار بيان تطالب فيه الجميع بـ"احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في اعراضهم".
كذلك تضامن مع شلبي العديد من الفنانين المصريين والعرب.
وكانت الفنانة المصرية العام الماضي من بين المرشحين لجائزة "إيمي" الدولية عن دورها في عمل درامي بعنوان "في كل أسبوع يوم جمعة".
خ.س/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)
-
رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
حصاد وافر
حصل الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لدور فريدي ميركوري المغني الرئيسي الراحل في فريق كوين في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي). وكان الفيلم أكبر صائد لجوائز الأوسكار هذا العام، إذ حصد في الإجمال أربع جوائز.
-
رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
جوائز سابقة
"إنه أكبر تحد واجهته على الإطلاق"، هكذا وصف مالك (37 عاماً) مشاركته في "الملحمة البوهيمية". وكان الممثل الشاب قد فاز من قبل عن نفس الدور بجائزة "غولدن غلوب" الأمريكية، متفوقاً على برادلي كوبر، الذي رشح أيضاً لنفس الجائزة عن دوره في فيلم "إيه ستار إيز بورن". كما نال جائزة "بافتا" البريطانية عن الفيلم ذاته.
-
رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
تدريب شاق
اضطر مالك للخضوع لتدريب شاق لأداء هذا الدور، حيث قال في تصريحات صحفية إنه درس فيديوهات ميركوري حتى يتمكن من تجسيد الشخصية على نحو متطابق، وأضاف: "لم أر نفسى كمغن مطلقاً. لم ألمس البيانو مطلقاً من قبل... لقد كان طريقاً وعراً بالنسبة لي، واضطررت لأخذ دروس وتعلم كل شيء".
-
رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
ابن مهاجرين مصريين
ولد مالك عام 1981في لوس إنجليس لأبوين مصريين هما سعيد مالك ونيللي عبد الملك. وتربى مالك وسط عائلته القبطية الأرثوذكسية وتحدث اللغة العربية في المنزل حتى سن الرابعة. لدى مالك شقيق توأم اسمه سامي وهو أصغر سنا بأربع دقائق ويعمل معلماً.
-
رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
دوره الأول
كانت أول الأعمال السينمائية التي شارك فيها مالك الفيلم الكوميدي "ليلة في المتحف"، الذي قام ببطولته النجم الأمريكي بن ستيلر، كما شارك في فيلم "ملحمة الشفق: بزوغ الفجر 2 " وفيلم الدراما "أولدبوي".
-
رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
أدوار مساعدة
ولد رامي وترعرع في لوس إنجليس بكاليفورنيا، والتحق بجامعة إيفانسفيل في إنديانا، وتخرج منها بشهادة بكالوريوس في المسرح. عمل في سلسلة من الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك ثلاثية "ليلة في المتحف" ومسلسل "الهادئ" (2010).
-
رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
مستر روبوت
لكنه انطلق إلى عالم النجومية بعد تجسيده لشخصية خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يعاني من اكتئاب واضطراب في الهوية إليوت ألديرسون في المسلسل التلفزيوني "مستر روبوت". وحصل عن دوره في المسلسل على جائزة إيمي عام 2016.
-
رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
قبلة بطعم النجاح
على المستوى الشخصي أيضاً فاز مالك بقلب الممثلة البريطانية الحسناء لوسي بوينتون من خلال عملهما في "الملحمة البوهيمية" بعد أن جسدت دور صديقة ميركوري ماري أوستين في الفيلم. في الصورة يقبل رامي صديقته البريطانية بعد إعلان فوزه بالجائزة.
-
رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار
الوقوع في حب مدينة الضباب
لكن الممثل المصري من أصول مصرية لم يقع في حب الحسناء لوسي فقط، بل وفي مدينة لندن أيضاً أثناء تصوير مشاهد الفيلم هناك. وذكر تقرير إخباري منتصف الشهر الجاري أنه بات يفكر في الانتقال للعيش في عاصمة الضباب.