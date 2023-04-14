 الحكم على المعارض الروسي كارا-مورزا بالسجن 25 عاما | DW الأخبار | DW | 17.04.2023

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الحكم على المعارض الروسي كارا-مورزا بالسجن 25 عاما

قضت محكمة في موسكو بسجن المعارض فلاديمير كارا-مورزا 25 عاما بعد إدانته بتهم عدة وذلك في سياق القمع الممارس في روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا.

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