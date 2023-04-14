الحكم على المعارض الروسي كارا-مورزا بالسجن 25 عاما

خلال محاكمته...معارض روسي يتمسك بمواقفه ضد غزو أوكرانيا

أكد المعارض الروسي فلاديمير كارا- مورزا خلال محاكمته على تمسكه بتصريحاته السياسية ضد الكرملين، بما في ذلك رفضة غزو أوكرانيا والتي قد تؤدي إلى سجنه لمدة 25 عاما. فيما حكمت محكمة أوكرانية على رجل بالسجن لرفضه حمل السلاح.