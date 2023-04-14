الحكم على المعارض الروسي كارا-مورزا بالسجن 25 عاما

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قضت محكمة في موسكو بسجن المعارض فلاديمير كارا-مورزا 25 عاما بعد إدانته بتهم عدة وذلك في سياق القمع الممارس في روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا.
أصدرت محكمة روسية حكما بالسجن على المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا بالسجن لمدة 25 عاما. ولم يسبق أن حكم على معارض بمدة طويلة كهذه في تاريخ روسيا الحديث. وأدانت المحكمة المعارض الروسي بـ "الخيانة العظمى".
أكد المعارض الروسي فلاديمير كارا- مورزا خلال محاكمته على تمسكه بتصريحاته السياسية ضد الكرملين، بما في ذلك رفضة غزو أوكرانيا والتي قد تؤدي إلى سجنه لمدة 25 عاما. فيما حكمت محكمة أوكرانية على رجل بالسجن لرفضه حمل السلاح.
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