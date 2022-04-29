الحكم على أسطورة التنس بوريس بيكر بالسجن لمدة عامين ونصف

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حكمت محكمة في لندن على بوريس بيكر بالسجن لمدة عامين ونصف وأُدين أسطورة التنس الألماني بحجز أصوله بعد إفلاسه.
حكم القضاء البريطاني على نجم كرة المضرب السابق، الألماني بوريس بيكر، بالسجن لمدة عامين ونصف في أربع تهم تتعلق بإفلاسه الشخصي. الاتحاد الألماني للعبة كان قد أعلن عن دعمه لبيكر، قبل صدور الحكم.
بعد منع لاعب التنس المصنف الأول عالميا الصربي ديوكوفيتش من دخول أستراليا ووضعه في فندق يستخدم لاحتجاز اللاجئين في ظل خلاف حول إعفائه من التطعيم، أستراليا تصرح بأنه غير محتجز والرئيس الصربي يقول إنه "ضحية اضطهاد سياسي".
في كوبلنز الألمانية، يصدر حكم قضائي في قضية "فرع الخطيب". قضية تتعلق بنظام القمع السوري ككل، والجرم الفردي للعقيد السابق في المخابرات أنور ر.، الذي يواجه أقصى عقوبة في ألمانيا، وهي السجن مدى الحياة.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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