 الحكم على أسطورة التنس بوريس بيكر بالسجن لمدة عامين ونصف | DW الأخبار | DW | 30.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الحكم على أسطورة التنس بوريس بيكر بالسجن لمدة عامين ونصف

حكمت محكمة في لندن على بوريس بيكر بالسجن لمدة عامين ونصف وأُدين أسطورة التنس الألماني بحجز أصوله بعد إفلاسه.

مشاهدة الفيديو 01:32

المزيد من المركز الإعلامي

شرق أوكرانيا وجنوبها تحت الضربات الصاروخية الروسية

هجوم روسي متواصل في شرق أوكرانيا وقصف للعاصمة كييف 29.04.2022

فرقة رامشتاين الألمانية تصدر ألبوما موسيقيا جديدا والعشاق يتهافتون على شرائه

فرقة رامشتاين الألمانية تصدر ألبوما جديدا 29.04.2022

توفر منظمة أطباء بلا حدود في غزة أقنعة بلاستيكية ثلاثية الأبعاد لضحايا الحروق.

أقنعة ثلاثية الأبعاد لضحايا حروق الوجه في غزة 29.04.2022

مؤخرا سجلت موجة من الحر الشديد في دول جنوب آسيا. وتعد باكستان والهند من أكثر الدول تضررا من ارتفاع درجات الحرارة.

الهند تسجل موجة حرارة قياسية 29.04.2022

المزيد DW الأخبار

يستعد المسلمون في كل أنحاء العالم للاحتفال بعيد الفطر. لكن تكلفة الاحتفالات هذه السنة ستكون أكبر بسبب الحرب في أوكرانيا.

الاستعدادات لعيد الفطر في ظل ارتفاع الأسعار وتخفيف إجراءات كورونا 30.04.2022

تواصل القوات الروسية السبت ضغوطها على المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا وخصوصا حول خاركيف (شمال شرق).

موسكو تعزز الضغط على خاركيف وكييف تعلن عن نجاحات تكتيكية 30.04.2022

نشطاء السلام والمحاربون القدامي في أمريكا يحذرون من خطورة الغزو الروسي لأوكرانيا.

نشطاء السلام يتخوفون من تداعيات حرب أوكرانيا 29.04.2022

بدأ سكان مدينة أوديسا بالتحضير للمعركة ضد الروس، وأعلنوا أنهم سيدافعون عن مدينتهم بكل ما أوتيوا من قوة.

سكان أوديسا يتدربون على السلاح للدفاع عن مدينتهم 29.04.2022

اقرأ أيضا

Former tennis player Boris Becker arrives at Southwark Crown Court in London, Friday, April 29, 2022. Becker was found guilty earlier of dodging his obligation to disclose financial information to settle his debts.(AP Photo/Frank Augstein)

بريطانيا..السجن لنجم التنس السابق الألماني بوريس بيكر 29.04.2022

حكم القضاء البريطاني على نجم كرة المضرب السابق، الألماني بوريس بيكر، بالسجن لمدة عامين ونصف في أربع تهم تتعلق بإفلاسه الشخصي. الاتحاد الألماني للعبة كان قد أعلن عن دعمه لبيكر، قبل صدور الحكم.

Novak Djokovic - Croatia - Davis Cup Finals 2021 - Semifinal 1 Novak Djokovic of Serbia in action during the Davis Cup Finals 2021, Semifinal 1, tennis match played between Croatia and Serbia at Madrid Arena pabilion on December 03, 2021, in Madrid, Spain. Madrid Spain PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xOscarxGonzalezx originalFilename:gonzalez-notitle211203_npMVi.jpg

ملامح أزمة سياسية بعد احتجاز أستراليا اللاعب نوفاك ديوكوفيتش 07.01.2022

بعد منع لاعب التنس المصنف الأول عالميا الصربي ديوكوفيتش من دخول أستراليا ووضعه في فندق يستخدم لاحتجاز اللاجئين في ظل خلاف حول إعفائه من التطعيم، أستراليا تصرح بأنه غير محتجز والرئيس الصربي يقول إنه "ضحية اضطهاد سياسي".

Al-Khatib Prozess in Koblenz gegen syrische Staatsfolter am 17. 2. Anwar R. durch Plexiglas und Justizbeamter.

ألمانيا تحاكم جرائم دولة التعذيب.. إلى أي مدى انحدر النظام السوري؟ 13.01.2022

في كوبلنز الألمانية، يصدر حكم قضائي في قضية "فرع الخطيب". قضية تتعلق بنظام القمع السوري ككل، والجرم الفردي للعقيد السابق في المخابرات أنور ر.، الذي يواجه أقصى عقوبة في ألمانيا، وهي السجن مدى الحياة.

07.03.22 *** TOPSHOT - A Ukrainian serviceman helps evacuees gathered under a destroyed bridge, as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on March 7, 2022, after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.