 الحكم بسجن شقيق الرئيس الإيراني خمس سنوات | أخبار | DW | 01.10.2019

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أخبار

الحكم بسجن شقيق الرئيس الإيراني خمس سنوات

حكمت محكمة إيران بالسجن خمس على شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاره الخاص حسين فريدون. وحسب مصادر رسمية إيرانية فإن شقيق روحاني متهم بقضايا فساد كما أكد المتحدث باسم السلطة القضائية أن الحكم نهائي.

USA Hassan Rohani spricht vor der UN-Vollversammlung (AFP/T.-A. Clary)

الرئيس روحاني لم يعلق على الحكم.

أوضح المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران اليوم الثلاثاء (الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحافي نقل مباشرة على الهواء تعليقا على الحكم بحق حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّ "عقوبة السبع سنوات الصادرة في حكم ابتدائي، خفضت إلى خمس سنوات".

 وأضاف إسماعيلي أنّ الحكم الحالي "نهائي"، من دون أن يحدد إذا ما كان فريدون سجن بعد صدور الحكم بحقه أو أنّه لا يزال حراً. كما حكم عليه بدفع "غرامة" وتسديد "الرشوة" المتهم بتلقيها، وفق المتحدث نفسه الذي لم يشر إلى مبلغ محدد.

 وحسين فريدون شقيق روحاني ومستشار خاص له، أوقف في تموز/ يوليو 2017 بعد ورود اسمه في عدد من قضايا الفساد.

 وهو متهم بـ"جرائم مالية"، ولكن أفرج عنه في اليوم التالي على توقيفه بعد دفعه كفالة قدّرت في حينه بـ9,3 مليون دولار أميركي، بحسب عدد من وسائل الإعلام المحلية. ولا يتشارك حسن روحاني وحسين فريدون بلقب العائلة نفسه، مذ غيّر الرئيس الإيراني اسمه حين كان شاباً.

 وانطلقت محاكمة فريدون في شباط/ فبراير، ولكن لم ترد سوى معلومات قليلة بشأنها في وسائل الإعلام المحلية.

م.م/ أ.ح (أ ف ب)

  • Bildgalerie Anhänger der Präsidentschaftskandidaten im Iran (Mehr)

    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    كثيرات هن النساء الإيرانيات اللائي قدمت التأييد للرئيس حسن روحاني. ولسن وحدهن الذين خابت آمالهم في رفع القيود وتحقيق تحرر إجتماعي والحد من التضييقات عليهن في الشوارع.

  • 2013 gewann der als moderat geltende Geistliche Hassan Rohani mit großem Abstand die Präsidentschaftswahlen. In einem Bewerberfeld von acht Kandidaten erzielte er knapp 51 Prozent der Stimmen. Rohani galt vielen jungen Wählern, besonders unter den Frauen, als Hoffnungsträger – auch, weil Rohani mehr Freiheiten und die Versöhnung mit dem Westen versprochen hatte.

    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    في العام 2013 تم إعلان فوز حسن روحاني، صاحب الميول المعتدلة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بفارق كبير في الأصوات عن بقية منافسيه. حيث حصد زهاء 51 بالمائة من الأصوات الانتخابية، واعتبرته شرائح عديدة في المجتمع مثل النساء والشباب بمثابة أمل لهم، حيث وعد مؤيديه بمزيد من الحريات والمساواة داخل المجتمع.

  • Der damals 64-jährige wurde vom obersten Führer, Ajatollah Ali Chamenei, als Präsident bestätigt. Ajatollah Chamenei ist Staatsoberhaupt auf Lebenszeit. Sein Wort ist in der Islamischen Republik praktisch Gesetz. Die wichtigsten Ministerposten – Verteidigungs-, Informations-, Innen-, Kultur- und Außenminister – kann der Präsident nur in Absprache mit dem religiösen Führer besetzen.

    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    وتمت المصادقة على فوز روحاني من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يعتبر رأس الدولة مدى الحياة، وتعتبر كلمته بمثابة قانون في داخل "الجمهورية الإسلامية"، كما أن المناصب الوزارية الحساسة مثل الدفاع والإعلام والثقافة والداخلية تتم فقط بالتشاور بين الرئيس الإيراني والمرشد الأعلى خامنئي.

  • Der frühere Amtsinhaber Mahmud Ahmadineschad übergab Rohani die Geschäfte. Der Hardliner hat in seinen zwei Amtszeiten (2005 bis 2013) den Westen fortgesetzt provoziert. Mit Drohungen gegen Israel und dem Ausbau des Atomprogramms hat er das Land politisch und wirtschaftlich isoliert. Am Ende seiner Amtszeit lag die Inflation bei 40 Prozent. Rohani sagte später, er habe eine Ruine übernommen.

    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد سلم روحاني دفة الرئاسة، بعد أن تولى رئاسة إيران لفترتين رئاسيتين. وألَّب نجاد الغرب ضده بانتقاداته المستمرة للغرب وتهديداته ضد إسرائيل، ومخططاته في توسيع نطاق البرنامج النووي الإيراني، وهو ما تسبب في عزلة لإيران وعقوبات أدت إلى تضخم بلغ 40 بالمائة.

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    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    إلا أن روحاني لم يستغرق وقتا طويلا ليخيب آمال مؤيديه وخصوصا منهم النساء. حيث كان واضحا من خلال تشكيل الحكومة أنه غير قادر على تنفيذ كل وعوده الانتخابية، إذ تضمنت وعود روحاني بإنشاء وزارة للمرأة، ووعد بدمج النساء في حكومته المقبلة، إلا أن الحكومة اقتصر أعضاؤها على الرجال.

  • Rohani und seine technokratische Regierung beginnen zügig die Atomverhandlungen mit den UN-Vetomächten und Deutschland (5 + 1), um den Iran aus der Isolation zu führen. Rohanis Außenminister Mohammad Javad Zarif (links) und der Leiter der Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi – beide haben in den USA promoviert – waren maßgeblich am erfolgreichen Abschluss der Atomverhandlungen beteiligt.

    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    وبدأ روحاني وحكومته التكنوقراطية بمفاوضات سريعة مع الدول التي تتمتع بحق الفيتو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا، التي يطلق عليها (5 + 1)، وذلك من أجل إخراج إيران من عزلتها .

  • Nach der Einigung mit den 5+1 auf das Atomabkommen begann für den Iran ein neues Kapitel in seinen internationalen Beziehungen. Westliche Politiker reisten nach Teheran, um die wirtschaftlichen Verbindungen zu beleben. Doch Rohanis großes Versprechen ging nicht in Erfüllung: dass mit der Aufhebung der internationalen Sanktionen die Wirtschaft in Schwung kommt und neue Arbeitsplätze entstehen.

    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    بعد الاتفاق مع مجموعة الدول( 5 + 1) بشأن البرنامج النووي، بدأ فصل جديد لإيران في علاقاتها الدولية. حيث سافر ساسة غربيون إلى طهران لإحياء العلاقات الاقتصادية، ومنهم زيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية. إلا أن وعود روحاني الاقتصادية باستحداث وظائف جديدة، وتطوير الاقتصاد الإيراني لم تتحقق.

  • Die Regierung kann zwar die Inflation von mehr als 40 Prozent auf weniger als zehn Prozent senken. Die Arbeitslosigkeit bleibt mit offiziell zwölf Prozent aber weiter hoch. Die Quote bei jungen Menschen unter 25 Jahren liegt bei 26 Prozent. Der Iran ist eine junge Nation: Das Durchschnittsalter liegt bei 30 Jahren.

    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    وبالرغم من استطاعة الحكومة الإيرانية أن تقلل من التضخم الاقتصادي من معدله السابق 40 بالمائة ليصل إلى حوالي عشرة بالمائة، إلا أن البطالة احتفظت بمعدلاتها الرسمية بمعدل 12 بالمائة، وبلغت معدل البطالة بين شريحة الشباب الأقل من 25 عاما حوالي 12 بالمائة.

  • Das Land müsste jedes Jahr rund 1,2 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen, allein um die neu auf den Arbeitsmarkt drängenden jungen Menschen aufzunehmen. Tatsächlich entsteht nur etwa die Hälfte. Die Wirtschaft hängt von Öleinkommen ab. Besonders schwer haben es Frauen: In einigen Teilen des Landes sind 70 Prozent arbeitslos. Dabei liegt ihr Anteil an den Universitäten knapp über 50 Prozent.

    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    وتحتاج إيران إلى خلق نحو 1.2 مليون فرصة عمل جديدة سنويا لاستيعاب الشباب الذين يلجون حديثا إلى سوق العمل فقط، ويعتمد حوالي نصف الاقتصاد الإيراني على النفط، كما أن معدلات البطالة بين النساء مرتفعة إذ تبلع حوالي 70 بالمائة.

  • Rohani hatte den Frauen versprochen, sich für ihre Belange einsetzen und die Belästigung auf den Straßen zu beenden. Aber nicht alle der mehr als 20 Organisationen, die für die Überwachung der Kleidervorschriften zuständig sind, stehen unter seiner Kontrolle. 2016 stellte der konservative Polizeichef von Teheran 7000 Frauen und Männer als geheime Sittenpolizei zur Kontrolle der Frauen ein.

    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    وكان روحاني وعد النساء بالدفاع عن مصالحهن، وبوضع حد "للمضايقات في الشوارع" التي تواجههن بخصوص الالتزام بالحجاب، إلا أن المنظمات العشرين الموكلة لها بمراقبة اللباس الشرعي، ليست جميعها خاضعة لسلطة الرئيس.ففي عام 2016 جند قائد شرطة محافظة طهران 7000 رجلا وامرأة ليشكلوا رقابة سرية على ملابس النساء.

  • Rohani hatte für eine Kulturreform plädiert. Weder er noch sein Kulturminister würden sich von Warnungen aus dem konservativen Lager einschüchtern lassen, versprach er. Nach seiner Amtsübernahme aber stieg die Zahl willkürlicher Behinderungen von Kultur- und Musikveranstaltungen. Schlägertrupps der konservativen Geistlichkeit überfallen Konzerte und lassen die Musiker nicht auf die Bühne kommen.

    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    وكان روحاني قد دعا أيضا إلى الإصلاح الثقافي. إلا أنه لم يسلم هو ووزير الثقافة من انتقادات المحافظين. وشهدت الحفلات والمعارض الثقافية إعاقات عديدة من المعسكر المحافظ الذي هاجم الموسيقى، وطلب بمنعها من على المسارح.

  • Rohani wollte der Unterdrückung von Oppositionellen ein Ende setzen. Vor allem hatte er versprochen, sich für die Freilassung der Oppositionspolitiker Mehdi Karubi, Mir Hossein Moussavi und dessen Frau Zahra Rahnavard einzusetzen. Alle drei stehen bis heute unter Hausarrest. Sie hatten 2009 Manipulationen bei der Präsidentschaftswahl beklagt.

    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    ووعد روحاني بوضح حد لقمع المعارضة، وتعهد بالعمل من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين، ومن ضمنهم قادة المعارضة أمثال مهدي كروبي وحسين موسوي وزوجته زهرة راهناورد، حيث يواجه هؤلاء ليومنا هذا حبسا منزليا يمنهعم من التحرك بحرية.

  • Hassan Rohani hatte eine Bürgerrechts-Charta versprochen. Die sollte Freiheit und Bürgerrechte der Iraner garantieren. Im Dezember 2016 stellte Rohani seine Charta vor. Justizchef Sadegh Larijani machte seine Position schnell deutlich: Die Justiz brauche keine Nachhilfe. Justizminister Larijani ist ein vom religiösen Führer direkt eingesetzter konservativer Geistlicher.

    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    وتعهد حسن روحاني بسن ميثاق الحقوق المدنية. الذي ينبغي أن يضمن الحرية والحقوق المدنية للإيرانيين، في ديسمبر 2016 قدم روحاني الميثاق إلى رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، الذي عبر عن موقفه المعارض وقال إن " العدالة لا تحتاج إلى مساعدة خارجية". لاريجاني نفسه عين مباشرة من تيار السلطة المحافظة، ويعتبر من المحافظين.

  • Unter Hassan Rohani gehört der Iran weiterhin zu den Ländern mit den meisten inhaftierten Journalisten weltweit. Auf dem Index der Pressefreiheit in der Welt von 2016 rangiert der Iran auf Platz 169 von 195 Ländern. Die willkürliche Verhaftung von Journalisten, angeordnet von der konservativ dominierten Justiz, geht auch unter der gemäßigten Regierung von Hassan Rohani weiter.

    ماذا تبقى من وعود روحاني الانتخابية؟

    ولا تزال إيران بالرغم من حكم روحاني واحدة من البلدان الأكثر تضييقا على عمل الصحفيين، اذ يتعرض العاملون في الصحافة والإعلام إلى السجن والاعتقال التعسفي بأمر من القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون، حيث جاءت إيران في المرتبة 169 من أصل 195 دولة وذلك ضمن مؤشر حرية الصحافة في العام 2016. (شابنام فون هاين/ علاء جمعة).

    الكاتب: علاء جمعة


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