الحكم بسجن راشد الغنوشي في تونس.. ماذا بعد؟

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في تونس، انتقادات وتنديد بالحكم الصادر في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقاضي بسجنه لمدة سنة، ما الحيثيات والانعكاسات؟
أفادت مصادر متطابقة أن محكمة تونسية أدانت زعيم حزب النهضة وأبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد، راشد الغنوشي، بالسجن ودفع غرامة في قضية تتعلق بـ "تمجيد الإرهاب" ووصف عناصر الأمن بـ "الطواغيت".
"للكلمة شعب يحميها"، يقول كمال الرياحي مؤلف كتاب "فرانكشتاين تونس" بعدما "منعت السلطة كتابا في معرض الكتاب فجعله الشعب أكثر الكتب التونسية انتشارا". معرض الكتاب الدولي في تونس حيث تحضر كتب ويبحث قراء عن كتب ممنوعة.
قضت محكمة تونسية بحبس مراسل إذاعة "موزاييك" خليفة القاسمي بتهمة إفشاء معلومات حساسة. ومنذ مطلع فبراير، أوقفت السلطات أكثر من 20 معارضا وناشطا من بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال ومدونون.
أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى "جهة غير معلومة". تقارير إعلامية نقلت عن "مسؤول أمني" أنه تم إيقاف الغنوشي عقب "تصريحات تحريضية".
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