 الحكم بسجن راشد الغنوشي في تونس.. ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 17.05.2023

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مسائية DW

الحكم بسجن راشد الغنوشي في تونس.. ماذا بعد؟

في تونس، انتقادات وتنديد بالحكم الصادر في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقاضي بسجنه لمدة سنة، ما الحيثيات والانعكاسات؟

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW: إغلاق مقرات النهضة بعد توقيف الغنوشي.. ما الخلفيات؟

مسائيةDW: إغلاق مقرات النهضة بعد توقيف الغنوشي.. ما الخلفيات؟ 19.04.2023

الاتحاد التونسي للشغل يحشد الآلاف للاحتجاج ضد قيس سعّيد

احتجاجات في تونس بمناسبة عيد العمال ضد سياسة تكميم الأفواه 04.05.2023

تونس تشهد مظاهرات منددة بارتفاع كلفة المعيشة وبالتضييق على الحريات والاعتقالات. سعيد يحمل المعتقلين مسؤولية تفاقم الوضع.

نقابيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيّد 04.03.2023

Tunisia's President Kais Saied casts his ballot at a polling station during parliamentary election in Tunis, Tunisia December 17, 2022. Tunisian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

بعد نتائج الانتخابات التونسية ـ هل يراجع قيس سعيد سياساته؟ 19.12.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

وزيرة الخارجية الألمانية في جولة خليجية جديدة.. ما الأهداف؟

وزيرة الخارجية الألمانية في جولة خليجية جديدة.. ما الأهداف؟ 17.05.2023

رئيس فاغنر ومعركة باخموت.. نصر بأي ثمن؟

رئيس فاغنر و"معركة باخموت".. نصر بأي ثمن؟ 15.05.2023

Thema: Präsidentschaftswahl in der Türkei Bildbeschreibung: der karikierte Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan versucht, wie ein Zirkuskünstler, von einer Zirkusschaukel auf die nächste zu gelangen, auf der 50% (Prozent der Stimmen) steht. Es misslingt ihm. Copyright: Sergey Elkin

تركيا إلى جولة الانتخابات الثانية.. هل يصمد أردوغان؟ 15.05.2023

تجدد الاشتباكات في السودان.. هل يصمد إعلان جدة؟

تجدد الاشتباكات في السودان.. هل يصمد "إعلان جدة"؟ 13.05.2023

المزيد مسائية DW

قبل يومين من الانتخابات.. كيف هو المشهد الانتخابي التركي؟

قبل يومين من الانتخابات.. كيف هو المشهد الانتخابي التركي؟ 13.05.2023

مسائية DW: التطبيع العربي مع نظام الأسد... بأي ثمن؟

مسائية DW: التطبيع العربي مع نظام الأسد... بأي ثمن؟ 11.05.2023

العلاقات الأوروبية الصينية... هل تتجه نحو الصدام؟

العلاقات الأوروبية الصينية... هل تتجه نحو الصدام؟ 11.05.2023

في خطابه بمناسبة يوم الانتصار على النازية، بوتين يتهم الغرب ويتفادى الحديث عن الخسائر، ما الجديد في احتفالات هذا العام؟

خطاب بوتين في "عيد النصر".. ما الجديد؟ 09.05.2023

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29.07.2021 Tunisia's parliament speaker and and Ennahdha party leader Rached Ghannouchi gives an interview with AFP at his office in the capital Tunis on July 29, 2021. - Rached Ghannouchi, historic leader of Ennahdha that says it is the victim of a coup d'état in Tunisia, embodies the shifting sands of his Islamist-inspired party over the past decade. As a result, he is now struggling to mobilise a divided leadership and weary supporters. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

الحكم بسجن زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي 15.05.2023

أفادت مصادر متطابقة أن محكمة تونسية أدانت زعيم حزب النهضة وأبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد، راشد الغنوشي، بالسجن ودفع غرامة في قضية تتعلق بـ "تمجيد الإرهاب" ووصف عناصر الأمن بـ "الطواغيت".

Main title: Freedom of speech in Tunisia. Photo's title: Habib Zoghbi, Director of the Book House. Place & Date: Tunis 04/05/2023 Copyright / Photographer: Tarek Guizani

"فرانكشتاين تونس" يحرج "ديمقراطية" الرئيس قيس سعيّد 06.05.2023

"للكلمة شعب يحميها"، يقول كمال الرياحي مؤلف كتاب "فرانكشتاين تونس" بعدما "منعت السلطة كتابا في معرض الكتاب فجعله الشعب أكثر الكتب التونسية انتشارا". معرض الكتاب الدولي في تونس حيث تحضر كتب ويبحث قراء عن كتب ممنوعة.

Tunisian special force stand guard in Ettadhamen city on January 14, 2018 as Tunisians gather in the streets to mark seven years since the uprising that launched the Arab Spring. / AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

الحكم الأقسى من نوعه.. محكمة تونسية تقضي بسجن صحفي 5 سنوات 16.05.2023

قضت محكمة تونسية بحبس مراسل إذاعة "موزاييك" خليفة القاسمي بتهمة إفشاء معلومات حساسة. ومنذ مطلع فبراير، أوقفت السلطات أكثر من 20 معارضا وناشطا من بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال ومدونون.

29.07.2021 Tunisia's parliament speaker and and Ennahdha party leader Rached Ghannouchi gives an interview with AFP at his office in the capital Tunis on July 29, 2021. - Rached Ghannouchi, historic leader of Ennahdha that says it is the victim of a coup d'état in Tunisia, embodies the shifting sands of his Islamist-inspired party over the past decade. As a result, he is now struggling to mobilise a divided leadership and weary supporters. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

حركة النهضة: قوات الأمن التونسية توقف راشد الغنوشي 17.04.2023

أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى "جهة غير معلومة". تقارير إعلامية نقلت عن "مسؤول أمني" أنه تم إيقاف الغنوشي عقب "تصريحات تحريضية".