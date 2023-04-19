الحكم بسجن راشد الغنوشي في تونس.. ماذا بعد؟

حركة النهضة: قوات الأمن التونسية توقف راشد الغنوشي

أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى "جهة غير معلومة". تقارير إعلامية نقلت عن "مسؤول أمني" أنه تم إيقاف الغنوشي عقب "تصريحات تحريضية".