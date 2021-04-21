الحكم بالسجن 22.5 عاما للضابط شوفين قاتل جورج فلويد

صدر الجمعة (25 يونيو/ حزيران 2021) حكم على ضابط الشرطة الأمريكي السابق ديريك شوفين بالسجن لمدة 22.5 عاما، في قضية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في مدينة مينيابولس الأمريكية.

وقال القاضي بيتر كاهيل قبل النطق بحكمه إنه "يتعين علينا أن نعترف بالألم الذي يعتصر أسرة فلويد". وقال: "لم أستند في حكمي على الرأي العام".

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من جهته، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الحكم بالـ"عادل". وقال بايدن "لا أعرف كل الظروف التي أخِذت في الاعتبار، لكن (الحكم) يبدو لي عادلا".

وتسبب مقتل فلويد العنيف في 25 أيار/ مايو عام 2020، خلال عملية للشرطة في مينيابولس في اندلاع احتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة. وكان شوفين قد أدين بجريمة القتل من الدرجة الثانية من قبل هيئة محلفين بنهاية نيسان/ أبريل الماضي.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)