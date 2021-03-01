الحكم بالسجن 11 عاما على صحافي أمريكي معتقل في ميانمار

أصدرت محكمة في ميانمار اليوم الجمعة (12/11/2021)، حكماً بالسجن 11 عاما على الصحفي الأمريكي داني فينستر، حسب ما قال محاميه ورئيس تحرير المجلة الإلكترونية التي يعمل بها.

وفينستر (37 عاما) محرر مسؤول بمجلة فرونتير ميانمار، وأدانته المحكمة بالتحريض وخرق قوانين الهجرة والقوانين الخاصة بالجمعيات غير المشروعة، ووصفت الأحكام الصادرة عليه بأنها "أقصى عقوبة يتيحها القانون".

وهذا أول صحفي غربي يصدر عليه حكم بالسجن منذ سنوات في ميانمار حيث أنهى انقلاب عسكري على حكومة منتخبة بزعامة أونج سان سو تشي في الأول من فبراير/ شباط الماضي خطوات تمهيدية على طريق الديمقراطية كانت قد بدأت منذ عشر سنوات، مما أثار غضبا عمّ البلاد.

وقال توماس كين رئيس تحرير فرونتير ميانمار، وهي إحدى المنافذ الإخبارية المستقلة البارزة في البلاد "لا يوجد أساس على الإطلاق لإدانة داني بهذه التهم". وأضاف "يشعر الجميع في فرونتير بخيبة الأمل والإحباط إزاء هذا القرار. نريد إطلاق سراح داني بأسرع وقت مما يتيح له العودة إلى بيته وأسرته".

وفي قضية منفصلة، وجهت إلى الصحافي تهمتا الإرهاب والتحريض على الفتنة ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقال مينغ يو ها نائب المدير الإقليمي للحملات في منظمة العفو الدولية إن الحكم كان "نتيجة مقيتة في قضية معيبة للغاية منذ البداية". أوضح المحامي ثان زاو أونغ لفرانس برس أن الحكم استند إلى أدلة قدمتها وزارة الإعلام المعينة من المجموعة العسكرية تفيد بأن فنستر كان عند اعتقاله يعمل في "ميانمار ناو" وهي وسيلة إعلام محلية تم سحب ترخيصها بعد وقت قصير من الانقلاب، قبل أن ينتقل للعمل في صحيفة "فرونتير".

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من جهته، وصف كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية في بورما ريتشارد هورسي الحكم بأنه "مشين". وأكد لوكالة فرانس برس أنه "يشكل رسالة ليس إلى الصحافيين الدوليين فقط (..) بل إلى الصحافيين البورميين أيضا، مفادها أن القيام بتغطية (صحافية) حقيقية للوضع قد تؤدي بهم للسجن لسنوات عديدة".

وبحسب هورسي فإن الدبلوماسيين الأمريكيين يعملون من اجل إطلاق سراح فنستر. وأضاف "سيتم حلّ (القضية) عبر القنوات الدبلوماسية ونأمل أن يتم ذلك بسرعة"، موضحا "بالتأكيد هذا الحكم يشكل انتكاسة كبيرة لجهود الولايات المتحدة".

ويأتي الحكم بعد أيام على زيارة قام بها الدبلوماسي الأمريكي السابق بيل ريتشاردسون سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة ومفاوض سابق لتحرير رهائن أمريكيين في العالم. وقد التقى زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلينغ. وبحسب ريتشاردسون فإن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت منه عدم إثارة قضية فنستر خلال زيارته.

وغرقت بورما في حالة من الفوضى منذ الانقلاب. ويعمل العسكريون على خنق الصحافة محاولين تعزيز سيطرتهم على المعلومات والحد من الوصول إلى الإنترنت وإلغاء تراخيص الإعلام.



غ.ج.م/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)