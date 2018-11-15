الحكم بالسجن على شابين ألمانيين أضرما النار في نزل للاجئين

دانت محكمة في بلدة تروانشتاين الجمعة (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) شابين ألمانيين بعمر 21 و24 عاما بتهمة إضرام النار في نزل للاجئين واستخدام رموز وشعارات ممنوعة في البلاد وحكمت عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر.

كما أدين المدعى عليه الأصغر بتهمة حيازة أسلحة ممنوعة. ورسم الشابان صليبا معقوفا على جدار سكن للاجئين في بلدة نوسدورف أم إن، في شباط/ فبراير الماضي. وبعد عدة أسابيع، ألقيا زجاجات مولوتوف على المبنى.

وكان 25 من السكان بالمبنى، البالغ إجمالي عدد قاطنيه 31 شخصا وقت الهجوم، ولكن لم يصب أي منهم جراء الحادث.

وفي بداية نيسان/ أبريل، عاد الشابان إلى المنزل وألقيا عبوة ناسفة بدائية الصنع، مما أسفر عن حدوث صوت مدوٍ عال، لكن لم يصب أي شخص أيضا إثر الهجوم.

وقالت المحكمة في سياق حكمها إن المتهمين تصرفا لأسباب عنصرية وبدافع كراهية الأجانب، لكن اعترافهما يحسب لصالحهما.

ح.ع.ح/ع.ش (د.ب.أ)