 الحكم بالسجن على أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.06.2022

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رياضة

الحكم بالسجن على أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر

أدان القضاء الجزائري أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، بالسجن النافذ ستة أشهر وغرامة مالية بنحو 700 دولار. فما هي التهمة التي أدين من أجلها ماجر، وكيف جاء رده على هذا الحكم؟

النجم الأسطوري رابح ماجر، نجم كرة القدم الجرائرية

النجم الأسطوري رابح ماجر، نجم كرة القدم الجرائرية

حكم القضاء الجزائري الخميس (التاسع من يونيو/ حزيران 2022) بالسجن النافذ لستة أشهر على نجم منتخب الجزائر وبورتو البرتغالي السابق رابح ماجر، لإدانته بتهمة الإدلاء "ببيانات كاذبة"، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.

مختارات

علقت الجزائر "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع إسبانيا، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين منذ التحول في موقف مدريد إزاء ملف الصحراء الغربية. والحكومة الإسبانية "تأسف" لقرار الجزائر.

سمك الأوركا يخرج لأسباب غامضة من مساره الطبيعي في البحر الأطلسي ويتجه إلى نهر السين، والسلطات الفرنسية تطلق عملية فريدة لإنقاذه. وفي الجزائر تثير أخبار عن ظهور "السمك القاتل" الهلع بين المواطنين، والوزارة المعنية توضح.

ويُتهم ماجر، الذي كان يملك صحيفتين (البلاغ والبلاغ الرياضي)، بمواصلة جني عائدات المصارف من الإعلانات العامة لمدة عام بعد إغلاق الصحيفتين. وقال ماجر لوكالة فرانس برس عبر الهاتف بعد الحكم إن "كل ما يمكنني قوله هو أنه لا علاقة لي بهذه القضية. لا من قريب ولا من بعيد. أنا بريء"، مضيفاً أنه سيستأنف الحكم عبر محاميه.

وإلى جانب البيانات الكاذبة، كانت وُجّهت إلى ماجر أيضاً تهمتا التزوير والاحتيال، غير أنهما أسقطتا لاحقاً. لكن الدولي السابق البالغ 63 عاماً وشريكه الذي يُدعى إبراهيم م. أمرا بدفع 500 ألف دينار (نحو 3500 دولار) للوكالة الوطنية الجزائرية للنشر والإعلان.

ونفى ماجر الاتهامات المتعلقة بعائدات الوكالة قائلاً إنه "في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، استقلت رسمياً من جريدة البلاغ ولدي وثائق رسمية من الكاتب العدل تثبت أن لا علاقة لي بهذه القصة".

واشتهر ماجر بتسجيله هدفاً لفريق بورتو البرتغالي في الفوز على بايرن ميونيخ الألماني 2-1 في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة (مسابقة دوري أبطال أوروبا بمسماها القديم) في العام 1987 بكعب قدمه

وتولى تدريب المنتخب الجزائري. كما سجل هدفاً حاسماً لمنتخب بلاده في الفوز 2-1 على ألمانيا الغربية آنذاك في مونديال 1982.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

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