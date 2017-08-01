 الحكم بالسجن بحق ثلاثة أستراليين من السنة فجروا مسجدا للشيعة | أخبار | DW | 24.07.2019

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أخبار

الحكم بالسجن بحق ثلاثة أستراليين من السنة فجروا مسجدا للشيعة

صدرت أحكام بالسجن لفترات تزيد عن عشر سنوات بحق ثلاثة أستراليين من المسلمين السنة فجروا مسجدا للشيعة في ملبورن في هجوم متأثر بفكر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

Muslime in Australien - Moschee in Melbourne (picture-alliance/AA/R. Sakar)

صورة من الأرشيف لمسجد ليمبورن


أصدرت المحكمة العليا لولاية فيكتوريا الأسترالية أحكاما بالسجن بحق كل من عبد الله شعراني (28 عاما) وأحمد محمد (26 عاما) وحاتم مخيبر (30 عاما) لتورطهم في عمل إرهابي حيث أضرموا النيران في مركز الإمام علي الإسلامي بضاحية فوكنر، شمالي أستراليا، في كانون أول/ ديسمبر 2016.

وأدانت هيئة محلفين في أيار/ مايو الماضي المتهمين الثلاثة. وصدر الحكم بحق كل من محمد وشعراني بالسجن لمدة 22 سنة، دون السماح بالإفراج المشروط إلا بعد 17 سنة، بينما تلقى مخيبر حكما بالسجن لمدة 16 سنة مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 12 سنة، وفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية. وقال القاضي أندرو تيني في حيثيات الحكم إن الجريمة البشعة ارتكبت بدافع الكراهية والتعصب والحقد، مضيفا أن ذلك كان "هجوما على الحرية الدينية" وهو ما "يستحيل تبريره".

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وتم رسم شعار "تنظيم الدولة" على جدار المسجد قبل الهجوم، وقد أتى الحريق على المسجد بالكامل إثر الهجوم. وحاول محمد وشعراني إحراق المسجد قبل ذلك بشهر واحد ولكنهما نجحا فقط في المحاولة الثانية بمساعدة مخيبر. وفي العام الماضي، أدين محمد وشعراني بتهمة التخطيط لارتكاب هجوم إرهابي، في فترة احتفالات عيد الميلاد (كريسماس) تقريبا نهاية عام 2016، بعد أسبوعين فقط من هجوم المسجد، ولكن تم إحباط الهجوم. وخلال المحاكمة، أنكر محمد ومخيبر تورطهما في الهجوم، واعترف شعراني بمشاركته فيه، لكنه قال إنه لم يكن عملا إرهابيا وإنما جزء من احتجاج "بقصد النهوض ... بالإسلام السني".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

  • Australien Sydney Burkini Erfinderin Aheda Zanetti (picture-alliance/dpa/S. Bhandari)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    البداية من أستراليا

    في عام 2004 صممت اللبنانية الأصل عايدة مسعود زناتي، المقيمة في أستراليا، لباسا للمرأة المحجبة، التي تمارس الرياضة عموما، أطلقت عليه اسم "بوركيني" والجمع "بوركينات"، حسب عايدة (49 عاما)، التي كانت تعمل سابقا مصففة للشعر. والاسم مشتق من "برقع" و "بيكيني" وسجلته باسمها تجاريا عام 2006.

  • Australien Frau mit Burkini am Strand von Sydney (Getty Images/M. King)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    "ثقافة أسترالية حرمت منها"

    وقالت مصممة البوركيني لقناة العربية في دبي إنها جربته بنفسها وارتدته لأول مرة وذهبت فيه إلى البحر، "ولأول مرة اختبرت هذا الشعور الرائع بالسباحة وبالحرية." وتابعت الأم لثلاثة أولاد، "ركوب الأمواج والشمس تمثل جزءاً من الثقافة الأسترالية، ولدي إحساس بأنني حرمت من هذه الأنشطة خلال فترة شبابي."

  • Interview mit einer Burkini Designer (Privat)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    تسبب في مشاكل منذ بدايته

    انتشر البوركيني بسرعة بين المسلمات في سيدني ثم بقية مدن أستراليا، ووقعت في البداية أعمال شغب بسببه على شاطئ كرونولا بسيدني بين شبان من أصول شرق أوسطية وأستراليين، وقد تسبب ذلك في صدمة في أستراليا. غير أنه منذ عام 2007 أصبح الزي الرسمي للمسلمات اللاتي يعملن في مجال الإنقاذ بالشواطئ والمسابح.

  • Australien Sydney Frau mit Burkini vor Spiegel (picture-alliance/dpa/S. Bhandari)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    مكاسب مادية وانتشار في العالم

    يتكون البوركيني من ثلاث قطع غالبا: غطاء للرأس وفستان قصير وسروال، ويصنع من الألياف الصناعية التي تتسم بالمرونة. وتختلف الألوان والرسومات عليه لتناسب الموضة. وانتشر من أستراليا إلى أوروبا والشرق ليكون مصدر دخل كبير فثمنه أغلى بكثير من ملابس السباحة العادية، لكنه أثار الجدال حتى في الدول الإسلامية نفسها.

  • Ägypten Strand in Hurghada (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    مشاكل في بلاد مسلمة

    في مصر مثلا ، مُنعت سيدات من نزول حمامات السباحة بالبوركيني في منتجعات بالبحر الأحمر والمتوسط. وأرسلت "الغرفة الفندقية" خطابا في أول أغسطس/ آب 2017 يحظر على جميع المنشآت الفندقية منع المحجبات من نزول حمام السباحة بالمايوه المغطي للجسم بالكامل "الشرعي"، وفي حالة وجود أكثر من حمام سباحة بالفندق يتم تخصيص أحدها للسيدات المحجبات، حسب موقع مصراوي

  • Frankreich Frau im Burkini am Strand (Reuters)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    المشكلة الكبرى في فرنسا

    انتشر البوركيني في فرنسا بسرعة، وفي يوليو/ تموز 2016 بدأت بلدات هناك في حظره في الأماكن العامة، وتغريم من تخالف، حيث اعتبروه رمزا دينيا يخالف علمانية فرنسا. وجاء هذا المنع في ظل ظروف الخوف من الإرهاب "الإسلاموي" بعد تعرض البلاد لاعتداءات جبانة، ومنها قيام شخص من أصول تونسية في نفس الشهر بدهس محتفلين بالعيد الوطني في نيس فقتل 86 شخصا وجرح 400 تقريبا. لكن القضاء أوقف حظر نيس للبوركيني من بعد.

  • Brasilien Rio de Janeiro Beach Volleyball (picture-alliance/ZUMA Wire/L. Oleniuk)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    مصريتان بالبوركيني في الأولمبياد

    وبينما كان هناك حظر في فرنسا، شاهد العالم كله في أولمبياد ريو دي جانيرو أغسطس/ آب، المصرية دعاء الغباشي وزميلتها ندى معوض في مباراة لكرة الطائرة الشاطئية أمام لاعبتين ألمانيتين بالبوركيني ما أثار انتباه العالم. وعلقت اللجنة الأولمبية الدولية على السماح لهما بارتداء البوركيني بأن الرياضة للجميع أيضا حتى المسلمات، ولا يجب حرمانهن منها بسبب اللبس.

  • Deutschland Frau trägt Burkini in einem Freibad in Berlin (picture-alliance/dpa/S. Pilick)

    البوركيني.. رمز سياسي أم مزيد من الحرية للمرأة المسلمة؟

    مع البوركيني – ضد البوركيني

    مصممة البوركيني نفسها قالت إنها صممته "لإعطاء الحرية للمرأة المسلمة المحجبة وليس لأخذها منها." لكن حينما منعت بلدات فرنسية البوركيني كان بعض السياسيين هناك يعتبرونه لباسا "يخالف النظام العام، وزيا للمتطرفين المسلمين." واعتبره البعض ليس جيدا من الناحية الصحية. رغم ذلك هناك من يفضل ارتدائه لأسباب غير دينية، منها الحماية مثلا من أشعة الشمس الضارة أو خوفا من لسعات قنديل البحر.

    الكاتب: صلاح شرارة


 

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