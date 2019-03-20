 الحكم بالسجن المؤبد على الزعيم السابق لصرب البوسنة | أخبار | DW | 20.03.2019

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أخبار

الحكم بالسجن المؤبد على الزعيم السابق لصرب البوسنة

حكم القضاء الدولي على الزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كاراديتش بقضاء بقية حياته خلف القضبان لإدانته بارتكاب مجزرة وجرائم حرب، بما يضاعف الحكم الأساسي ضده بالسجن أربعين عاماً.

Niederlande Den Haag - Radovan Karadzic vor Strafgerichtshof (picture-alliance/AP Photo/P. Dejong)

رادوفان كاراديتش (73 عاماً).

قضت المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة اليوم الأربعاء (20 آذار / مارس 2019) بالسجن مدى الحياة بحق القائد الصربي السابق رادوفان كاراديتش (73 عاماً) وذلك حسبما أعلنت المحكمة في إطار نظرها الطعن الذي قدمه كاراديتش ضد حكم سابق بسجنهورفضت هيئة قضاة في محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي استئنافا قدمه كرادجيتش عام 2016، و"أصدرت حكماً بالسجن المؤبد" ضده لدوره في فظائع تشمل مجزرة سريبرينتسا.

وأدين كاراديتش، وهو الرئيس السابق لصرب البوسنة، "الجمهورية الصربية"، بأعمال اضطهاد وقتل واغتصاب وبمعاملات غير إنسانية وتهجير قسري، خاصة خلال حصار عاصمة البوسنة ساراييفو لأربعة أعوام الذي أدى إلى وفاة أكثر من مئة ألف شخص.

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في بلدة سربرنيتسا البوسنية يقع نصب تذكاري يُذكّر بمذبحة قُتِل فيها آلاف المسلمين البوسنيين، ويُعتزَم حالياً بناء كنيسة صربية قُرب النصب التذكاري ومقبرة الضحايا، وهو ما يثير غضب المسلمين هناك الذين يعتبرون ذلك استفزازاً. (10.05.2013)

معظم الأسلحة الخفيفة والبنادق الموجودة في السوق السوداء في أوروبا تأتي من جنوب شرق أوروبا. المجرمون والإرهابيون يشترون الأسلحة من البلقان بسعر قليل ثم يتحولون إلى خطر يهدد القارة الأوروبية بأكملها. (09.12.2015)

ويعد كاراديتش أعلى مسؤول يمثل للمحاكمة بشأن حرب البوسنة بعد وفاة الرئيس الصربي الأسبق سلوبودان ميلوسوفيتش أثناء محاكمته عام 2006.

وحكمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بالسجن المؤبد لقادة آخرين استناداً إلى اتهامات مشابهة، بينهم المساعد العسكري لكاراديتش الجنرال راتكو ملاديتش. وقدم الأخير وهو القائد السابق لجيش صرب البوسنة، ويلقب بـ  "سفاح البلقان"، طلبا بدوره لاستئناف للحكم.

وبين عامي 1992 و1995، أدت المعارك التي دارت في البوسنة بين مسلمين وصرب وكروات، إلى وفاة نحو مئة ألف شخص فيما تشرد نحو 2.2 مليون آخرين.

وأدين كاراديتش، الطبيب النفسي الذي تحول إلى زعيم سياسي عديم الرحمة، في عشر اتهامات، من بينها مذبحة سريبرينتسا التي قتل فيها أكثر من ثمانية آلاف رجل وفتى مسلمين. وكان كاراديتش الذي لا تزال جماعته تنظر إليه على أنه "بطل"، قد قدّم طلب استأنف بشأن 50 نقطة واصفاً ما يجري بـ "المحاكمة السياسية".

وخلال العام الماضي، قامت حكومة "جمهورية الصرب" في البوسنة، وهي كيان شبه مستقل، بإلغاء تقرير يعود إلى عام 2004 حول أعمال القتل، واستحدثت هيئة للقيام بتحقيق جديد بشأن الجرائم.

خ.س/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

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