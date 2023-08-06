 الحكام الجدد في النيجر يغلقون المجال الجوي | DW الأخبار | DW | 08.08.2023

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DW الأخبار

الحكام الجدد في النيجر يغلقون المجال الجوي

بعد إنتهاء الإنذار الذي وجهه المجتمع الدولي لإعادة الرئيس المنتخب هل يأخذ تحالف دول غرب إفريقيا الأمر على محمل الجد ويتدخل عسكريا في النيجر؟

المزيد من المركز الإعلامي

المواطنون في النيجر يدعمون الإنقلاب العسكري ويرفضون التدخل في شؤون البلاد

المواطنون في النيجر يؤيدون الإنقلاب العسكري ويرفضون التدخل في شؤونهم 06.08.2023

NIAMEY, NIGER - AUGUST 06: General Abdourahmane Tchiani (C) Commander of the Presidential Guard Regiment, who led the junta called the National Council for the Protection of the Homeland (CNSP) after the coup and headed the transitional government, attends the demonstration of coup supporters and greets them at a stadium in the capital city of Niger, Niamey on August 6, 2023. The 7-day deadline given by Economic Community of West African States (ECOWAS) to the military junta on July 30 for the release and reinstatement of President Mohamed Bazum will expire before midnight. Balima Boureima / Anadolu Agency

النيجر.. المجلس العسكري يتجاهل مهلة إكواس 07.08.2023

07.08.2023 Usman Sadique, a survivor of a migrant boat tragedy off the Greek coast in June 2023, speaks to DW in his home in Pakistan.

أحد الناجين: لقد أغرقوا قارب المهاجرين عمدا 07.08.2023

06.08.2023****PREVALJE, SLOVENIA - AUGUST 06: A view of the damage due to the flood in Prevalje, Slovenia on August 06, 2023. The flood, which has occurred in Slovenia in the last days, continues to maintain its effect. Ales Beno / Anadolu Agency

أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ سلوفينيا 07.08.2023

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انتهاء مهلة إكواس لقادة الانقلاب في النيجر... ماذا بعد

انتهاء مهلة إكواس لقادة الانقلاب في النيجر... ماذا بعد 07.08.2023

انجلترا تفوز على نيجيريا بضربات الجزاء الترجيحية في مونديال السيدات لكرة القدم وتصعد لربع النهائي

انجلترا تفوز على نيجيريا في مونديال السيدات وتصعد لربع النهائي 07.08.2023

Titel: US Embassy blasts: Kenyan victims plead for help 25 years on Bildbeschreibung: Esther, a survivor of an attack by al-Qaida on the US Embassy in Nairobi in 1998, speaks to DW 25 years later. Herkunft: DW Ort: Nairobi, Kenya Sendedatum: 07.08.2023 Schlagwörter: Terroranschlag, Überlebende, US Botschaft Nairobi, Kenia, Al-Kaida

الضحايا الكينيون في انفجار السفارة الأمريكية في نيروبي يطالبون بتعويضات بعد 25 عامًا 07.08.2023

TOPSHOT - Residents walk beside carriages following the derailment of a passenger train in Nawabshah, in the Pakistan's southern Sindh province on August 6, 2023. At least 19 people were killed and dozens injured August 6 when an express train derailed in southern Pakistan, the country's railways minister said. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

باكستان.. مقتل العشرات في حادث قطار 07.08.2023

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02/08/2023 Commissioner for Political Affairs, Peace and Security of Economic Community of West African States (ECOWAS), Ambassador Abdel-Fatau Musah (L), Nigeria’s Chief of Defence Staff, General Christopher Musa (C) and Ghana Chief of Defence Staff, Vice Admiral Seth Amoama (R), discuss after an extraordinary meeting in Abuja, Nigeria on the political unrest in the Republic of Niger on August 2, 2023. Military intervention in Niger would be the last option on the table to restore the president overthrown by a coup d'état a week ago, according to an official of the West African bloc on Wednesday, whose leaders have threatened to use force. (Photo by Kola Sulaimon / AFP)

فرنسا تعلن دعمها جهود إيكواس لإحباط الانقلاب في النيجر 05.08.2023

قوات فرنسية وأوروبية وقوات فاغنر الروسية وجماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة كلها في النيجر الغنية باليورانيوم. وفرنسا تقرر دعم جهود إيكواس لإحباط الانقلاب العسكري والمجلس العسكري يشكل قيادة جديدة.

Some of the 24 armoured vehicles donated by the United States to the Nigerian military at the Nigerian Army 9th Brigade Parade Ground in Lagos, on January 7, 2016. - The U.S. government donated the vehicles to help fight Boko Haram, an extremist group whose six-year insurgency has killed over 17,000 people. (Photo by STEFAN HEUNIS / AFP) (Photo by STEFAN HEUNIS/AFP via Getty Images)

هل تستطيع إيكواس التدخل عسكريا ضد قادة انقلاب النيجر؟ 04.08.2023

هدد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، باستخدام القوة ضد المجلس العسكري في النيجر لاستعادة الديمقراطية، فهل يمكن أن تنفذ إيكواس تهديدها بالتدخل عسكريا؟ وما هي فرص نجاح ذلك في حال تم فعلا؟

ersten Arbeitstag des nigerianischen Präsidenten Mohamed Bazoum via Eric Topona/FMBN/DWD, 06.04.2021

النيجر- بازوم يستنجد بالمجتمع الدولي والانقلابيون يحذرون من أي تدخل عسكري 04.08.2023

طالب رئيس النيجر بمساعدة دولية لإفشال الانقلاب العسكري عليه، محذرًا من عواقبه "المدمرة" على العالم، في حين هدد الانقلابيون بأنهم سيردون "فورًا على أي عدوان" بعد أن أمهلتهم مجموعة "إيكواس" عدة أيام لعودة النظام الدستوري.

Members of a military council that staged a coup in Niger attend a rally at a stadium in Niamey, Niger, August 6, 2023. REUTERS/Mahamadou Hamidou NO RESALES. NO ARCHIVES

انقلاب النيجر ـ دعوات لحل دبلوماسي وتحذيرات من اللجوء للقوة 07.08.2023

أكدت واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على أهمية الوساطة والحل دبلوماسي لازمة الانقلاب في النيجر، فيما حذرت دول أفريقية من اللجوء للقوة. يأتي ذلك قبيل قمة لـ"إيكواس" بعد انتهاء مهلة للانقلابين لتسليم السلطة.