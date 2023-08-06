الحكام الجدد في النيجر يغلقون المجال الجوي

النيجر- بازوم يستنجد بالمجتمع الدولي والانقلابيون يحذرون من أي تدخل عسكري

طالب رئيس النيجر بمساعدة دولية لإفشال الانقلاب العسكري عليه، محذرًا من عواقبه "المدمرة" على العالم، في حين هدد الانقلابيون بأنهم سيردون "فورًا على أي عدوان" بعد أن أمهلتهم مجموعة "إيكواس" عدة أيام لعودة النظام الدستوري.