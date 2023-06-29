 الحفاظ على الأذن وحاسة السمع | صحتك بين يديك | DW | 29.06.2023

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صحتك بين يديك

الحفاظ على الأذن وحاسة السمع

كيف نحمي أنفسنا من فقدان السمع؟ وما العمل حيال طنين الأذن؟ وكيف نعتني بنظافة الأذنين بشكل سليم؟ في هذا العدد نقدم لكم مجموعة من المعلومات والنصائح الهامة للحفاظ على حاسة السمع وكفاءتها.

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