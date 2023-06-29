الحفاظ على الأذن وحاسة السمع

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كيف نحمي أنفسنا من فقدان السمع؟ وما العمل حيال طنين الأذن؟ وكيف نعتني بنظافة الأذنين بشكل سليم؟ في هذا العدد نقدم لكم مجموعة من المعلومات والنصائح الهامة للحفاظ على حاسة السمع وكفاءتها.
أظهرت دراسة جديدة أن 24٪ من الشباب يستمعون إلى الموسيقى بمستويات غير آمنة، مما يعرض مليار شخص تقريباً لخطر حدوث مشاكل في السمع في جميع أنحاء العالم. فكيف يمكنك حماية سمعك؟
بمناسبة اليوم العالمي للسمع، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من مليار شخص قد يتعرضهم خطر فقدان هذه الحاسة، فيما أصدرت عدة توصيات للرفع من مستوى الوعي بأهمية حماية السمع.
غالبا ما تتسبب الحروب في أضرار غير مسجلة ضمن الإعاقات التي تحدث من جرائها، كما هو الحال في حرب اليمن، التي فقد فيها الكثير من الناس حاسة سمعهم. والسبب الأول هو الانفجارات القوية للقنابل. مراسلة DW عربية توضح القضية.
يربط كثيرون بين ارتفاع حرارة الأذنين وتحول لونهما إلى اللون الأحمر وبين الإصابة بالزكام. لكنهما تعملان مثل "جهاز إنذار" بجسمك يحذرك من مشاكل صحية عديدة قد تصيبك مع التقدم في السن.
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