الحفاظ على الأذن وحاسة السمع

"ضعف السمع" .. إعاقات غير مسجلة بقوائم ضحايا الحرب في اليمن

غالبا ما تتسبب الحروب في أضرار غير مسجلة ضمن الإعاقات التي تحدث من جرائها، كما هو الحال في حرب اليمن، التي فقد فيها الكثير من الناس حاسة سمعهم. والسبب الأول هو الانفجارات القوية للقنابل. مراسلة DW عربية توضح القضية.