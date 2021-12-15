 الحشرات كمواد غذائية | صنع في ألمانيا | DW | 22.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

الحشرات كمواد غذائية

هل يمكن أن تساعد اليرقات في الحفاظ على المناخ وتأمين الغذاء؟ هذا ما يقتنع به الرواد في جميع أنحاء العالم، ويعملون على منتجات مستدامة تعتمد على ذبابة الجندي السوداء، غير أن البيروقراطية غالبا ما تحبطهم.

مشاهدة الفيديو 04:38

المزيد من المركز الإعلامي

Made in Germany, 14.12.2021.

إعادة تدوير البلاستيك 15.12.2021

Vorschaubild für DW Made

أهمية التشجير داخل المدن 15.12.2021

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - كيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية 15.12.2021

Made in Germany, 14.12.2021.

محاربة الفيضانات في المناطق الحضرية 15.12.2021

المزيد صنع في ألمانيا

تزايد شعبية بدائل اللحوم

تزايد شعبية بدائل اللحوم 22.12.2021

كيف يؤثر تصنيع الأجبان على البيئة؟

كيف يؤثر تصنيع الأجبان على البيئة؟ 22.12.2021

تناول الشوكولاته بضمير مرتاح

تناول الشوكولاته بضمير مرتاح 22.12.2021

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - تناول الأطعمة بضمير مرتاح 22.12.2021

اقرأ أيضا

Close up of Pot of Lamb Biryani with a spoon © Monkey Business - Fotolia.com #8654828

أطعمة نحب تناولها.. قد تختفي من حياتنا في المستقبل! 06.10.2021

هل يمكنك تخيل حياتك من دون شكولاتة، أو قهوة أو شاي أو الأرز الشهي؟. هذه ليست فرضية فحسب، بل قد تتحول إلى واقع جراء المخاطر المحدقة بالمزروعات التي يتغذى منها البشر. مما دفع الخبراء إلى السعي لإيجاد حلول لهذه الأزمة.

Wahlplakat von Armin LASCHET (CDU Vorsitzender und Kanzlerkandidat) und Markus SOEDER (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender) haengen nebeneinander. CSU Parteitag 2021 am 10. und 11.09.2021 Messe Nuernberg.

المعركة الانتخابية - الأحزاب الألمانية تستنسخ أفكاراً من بلدان أخرى 18.09.2021

قد تجد الأحزاب ضالتها في نسخ أفكار من دول أخرى لتحديث أجندتها وسياستها. وقد انتهجت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا هذا الأسلوب. فما هي أبرز الأفكار المستنسخة من دول أخرى وهل أضرت بالأحزاب أم صب الأمر في صالحها؟

ARCHIV - Eine junge Frau zeigt am 10.05.2007 in einem Flüchtlingslager in der Nähe von Gulu in Uganda Saatgut in einer Schale und auf ihrer Hand. Foto: Frank May/dpa (zu dpa «Welt ohne Hunger - Müller will Produktivität von Kleinbauern steigern» vom 24.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

احتكار و"استعمار زراعي".. شركات ضخمة تتحكم في غذاء العالم! 17.04.2021

شركات ضخمة تتحكم في بذور العالم. لا تخفي هذه الظاهرة فقط نوعا من الاستعمار المقنع الذي يزيد من تبعية بلدان الجنوب، لكن كذلك تؤدي إلى ضرر مناخي كبير، وتضيّق على أرزاق صغار المزارعين.

18.08.2020 Screenshot DW Interview mit Wofgang Schäuble

رئيس البرلمان الألماني لـDW: نحتاج لتعاون أفضل مع روسيا 02.10.2020

فولفغانغ شويبله من الشخصيات المحافظة البارزة في ألمانيا. تولى زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي، لكنه اضطر للاستقالة بعد فضيحة التبرعات لتخلفه المستشارة ميركل. شويبله يتحدث لـ DW عن ألمانيا بعد 30 عاما على الوحدة.