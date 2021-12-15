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الحشرات كمواد غذائية

هل يمكن أن تساعد اليرقات في الحفاظ على المناخ وتأمين الغذاء؟ هذا ما يقتنع به الرواد في جميع أنحاء العالم، ويعملون على منتجات مستدامة تعتمد على ذبابة الجندي السوداء، غير أن البيروقراطية غالبا ما تحبطهم.