الحشرات كمواد غذائية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
هل يمكن أن تساعد اليرقات في الحفاظ على المناخ وتأمين الغذاء؟ هذا ما يقتنع به الرواد في جميع أنحاء العالم، ويعملون على منتجات مستدامة تعتمد على ذبابة الجندي السوداء، غير أن البيروقراطية غالبا ما تحبطهم.
هل يمكنك تخيل حياتك من دون شكولاتة، أو قهوة أو شاي أو الأرز الشهي؟. هذه ليست فرضية فحسب، بل قد تتحول إلى واقع جراء المخاطر المحدقة بالمزروعات التي يتغذى منها البشر. مما دفع الخبراء إلى السعي لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
قد تجد الأحزاب ضالتها في نسخ أفكار من دول أخرى لتحديث أجندتها وسياستها. وقد انتهجت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا هذا الأسلوب. فما هي أبرز الأفكار المستنسخة من دول أخرى وهل أضرت بالأحزاب أم صب الأمر في صالحها؟
شركات ضخمة تتحكم في بذور العالم. لا تخفي هذه الظاهرة فقط نوعا من الاستعمار المقنع الذي يزيد من تبعية بلدان الجنوب، لكن كذلك تؤدي إلى ضرر مناخي كبير، وتضيّق على أرزاق صغار المزارعين.
فولفغانغ شويبله من الشخصيات المحافظة البارزة في ألمانيا. تولى زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي، لكنه اضطر للاستقالة بعد فضيحة التبرعات لتخلفه المستشارة ميركل. شويبله يتحدث لـ DW عن ألمانيا بعد 30 عاما على الوحدة.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول