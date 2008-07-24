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الحزب الديمقراطي الامريكي

هو أحد أكبر الحزبين اللذين يسيطران على المشهد السياسي الأمريكي منذ ثلاثة قرون. تأسس الحزب في عشرينات القرن التاسع عشر بقيادة توماس جيفرسون وجيمس ماديسون. ومن أبرز الرؤساء المعاصرين المنتمين له باراك أوباما وبيل كلينتون.

يعد الحزب الديمقراطي مكونا أساسيا في المشهد السياسي الأمريكي، ومن اشهر الرؤساء المنتمين إلى هذا الحزب فرانكلين روزفلت (1933- 1945)، وباراك أوباما (2009 -2016 )، والأخير هو أول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض. وينتمي جو بايدن الفائز في الانتخابات الرئاسية 2020 إلى الحزب الديمقراطي أيضا.