الحريري للمحتجين: قراراتنا ليست للمقايضة لوقف التظاهر

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن حكومته أقرت اليوم الاثنين (21 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) موازنة 2020 بعجز 0.6% ومن دون ضرائب جديدة. وقال الحريري، في كلمة لوسائل الإعلام بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن من بين الإجراءات التي صادقت عليها الحكومة خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.

وعد الحريري بإقرار مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، كما أعلن إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات. وفي محاولة للتقرب منهم واستيعاب غضبهم، أكد الحريري دعمه للمحتجين في شوارع لبنان، واعتبر أنهم يدافعون عن كرامتهم، ووصف موازنة عام 2020 بأنها "انقلاب اقتصادي" بالنسبة للبنان.

الحريري وهو يقدم حزمة القرارات الجديدة لحكومته.

وتابع الحريري أنه تم الاتفاق على" إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية، وإقرار ضمان الشيخوخة، واعتماد 20 مليار إضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقراً، و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية". كما كشف عن قرار بإعداد "مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة".

وتوجه الحريري إلى المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة الحكومة قائلا: "هذه القرارات ربما لا تحقق مطالبكم، ولكن تحقق ما أطالب به منذ سنتين، هذه القرارات ليست للمقايضة لوقف التظاهر، هذا القرار أنتم تأخذونه ولا أسمح لأحد بأن يهددكم وواجب الدولة أن تحميكم، أنتم البوصلة وتحركم حرك الحكومة وأوصل إلى هذه القرارات".

ولم يكتف رئيس الحكومة اللبنانية بذلك بل أعلن دعمه لمطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، قائلا: "يجب أن تعرفوا أن صوتكم مسموع، وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم، وليكون صوتكم هو وحده الذي يقرر، فأنا سعد الحريري شخصياً معكم في هذا المطلب".

بيد أن المظاهرات لم تتوقف بعد كلمة الحريري ووعوده وأعلن المتظاهرون في الساحات عن رفضهم للقرارات التي أعلنها رئيس الحكومة، معربين عن عدم ثقتهم بالحكومة وتمسكوا بشعار إسقاطها.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)